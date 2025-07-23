17 человек урвали такие крутые винтажные вещи, что нам теперь сидеть и завидовать

Мода и стиль
5 минут назад

Иногда винтажные находки рассказывают больше, чем самые дорогие новинки из магазина. В них — стиль, характер и история, которые не купишь в торговом центре. Перед вами — яркие ретро-вещицы, по сравнению с которыми новомодные обновки просто меркнут.

«Доработала свой винтажный лук»

«Нашла идеальное винтажное платье в секонд-хенде»

«Купила в секонд-хенде наряд»

«Платье из 50-х»

Чудо в перьях
22 часа назад

Не высоковата ли талия? Такое ощущение, что настоящий владелец платья был на сантиметров десять ниже.

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«﻿Костюм, сумка, винтажные серьги Givenchy  все из секонд-хенда»

«Нашла дизайнерскую вещь в секонд-хенде»

«Ретро-цветы»

«Нашла эту миленькую сумочку»

«Свитер с пантерой в стиле 1980-х»

«Нашла винтажную пудреницу, и вот с каким она секретом»

«Прикупила в секонд-хенде винтажное бархатное платье мечты»

Марта
21 час назад

Прошлый раз она была в другой обуви и смотрелось гораздо интереснее.

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«Я просто в восторге от этого винтажного бархатного платья»

«Находка сегодняшнего вечера! Винтажный костюм-двойка Yves Saint Laurent из 80-х»

ZaraZa
21 час назад

Симпатичный костюм. Раньше костюмы и через 20 лет выглядели хорошо.

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«Я прикупила в секонд-хенде эти рваные джинсовые шорты и винтажную фланелевую рубашку-накидку из 1992 года»

Наткнулась на винтажные Levi’s — даже с бирками

Приобрел очень красивую винтажную брошь из золота 14 карат на блошином рынке

Мое винтажное свадебное платье мечты — и досталось за сущие копейки! Село как влитое!

Фото на превью headclouds / Reddit

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