17 человек урвали такие крутые винтажные вещи, что нам теперь сидеть и завидовать

Иногда винтажные находки рассказывают больше, чем самые дорогие новинки из магазина. В них — стиль, характер и история, которые не купишь в торговом центре. Перед вами — яркие ретро-вещицы, по сравнению с которыми новомодные обновки просто меркнут.