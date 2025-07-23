17 человек урвали такие крутые винтажные вещи, что нам теперь сидеть и завидовать
Мода и стиль
5 минут назад
Иногда винтажные находки рассказывают больше, чем самые дорогие новинки из магазина. В них — стиль, характер и история, которые не купишь в торговом центре. Перед вами — яркие ретро-вещицы, по сравнению с которыми новомодные обновки просто меркнут.
«Доработала свой винтажный лук»
- Вау! Ты сделала его в сто раз круче! © an_of_50-406 / Reddit
«Нашла идеальное винтажное платье в секонд-хенде»
«Купила в секонд-хенде наряд»
Моя мама называла такие платья балахонами. Если хочешь спрятаться, самое то.
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«Платье из 50-х»
Не высоковата ли талия? Такое ощущение, что настоящий владелец платья был на сантиметров десять ниже.
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«Костюм, сумка, винтажные серьги Givenchy — все из секонд-хенда»
- Если бы я вас вживую увидел, то дар речи бы потерял! © Unknown author / Reddit
«Нашла дизайнерскую вещь в секонд-хенде»
«Ретро-цветы»
«Нашла эту миленькую сумочку»
«Свитер с пантерой в стиле 1980-х»
«Нашла винтажную пудреницу, и вот с каким она секретом»
- Упасть не встать! Первый раз такое вижу! © Togaz / Reddit
«Прикупила в секонд-хенде винтажное бархатное платье мечты»
«Я просто в восторге от этого винтажного бархатного платья»
«Находка сегодняшнего вечера! Винтажный костюм-двойка Yves Saint Laurent из 80-х»
«Я прикупила в секонд-хенде эти рваные джинсовые шорты и винтажную фланелевую рубашку-накидку из 1992 года»
Наткнулась на винтажные Levi’s — даже с бирками
Приобрел очень красивую винтажную брошь из золота 14 карат на блошином рынке
Мое винтажное свадебное платье мечты — и досталось за сущие копейки! Село как влитое!
Очень красивое, но чуть маловато. Вряд ли оно должно так обтягивать.
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В наших других статьях вы найдете еще больше винтажных фото:
Фото на превью headclouds / Reddit
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