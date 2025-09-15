18 человек затеяли ремонт и обнаружили в стенах или под полом послание из прошлого
Ремонт обычно ассоциируется с грязью, шумом и кучей забот. Но иногда он превращается в увлекательное путешествие во времени. За стенами и под полом могут скрываться старые письма, фотографии, необычные вещи и даже настоящие сокровища, оставленные людьми много десятилетий назад.
«Нашел золотое кольцо при ремонте дома. 18 карат точно, а вот камни — загадка»
«Ремонтировали ванную, а там — банка 1975 года. А в ней вот такое послание»
- Мы купили этот дом у Джона в ноябре 1966 года.
В июне 1975 года мы переделали ванную комнату.
Сами сделали верхний этаж дома, тротуар и провели городскую канализацию.
«Купили дом и нашли старую фотопленку. По одежде видно — снимок древний. Наверно, самая крутая находка в моей жизни»
«Я нашел тайник с украшениями под половицей в старом доме»
- Ого! Да это же настоящий джекпот! © type_2_dianetics / Reddit
«Нашел кучу старых монет под полом на чердаке во время ремонта»
«Нашли эти два фото, когда ремонтировали кухню»
«Во время ремонта кухни нашел мешочек с сокровищами!»
«Такое фото нашел в стене дома, который сейчас ремонтирую»
«Нашел в старом доме во время ремонта. Кто знает, расскажите что-нибудь об этой штуке»
- Эта вещь в стиле позднего арт-нуво, примерно 1905 года, стоит около 750 долларов. © MsCocoDependant / Reddit
«Интересно, сколько лет этим двум фоткам. Нашел их в доме конца 1800-х, который переделывал!»
«Нашли такую красоту во время ремонта старого здания»
«Нашел вот такую коробку, зарытую в подвале 120-летнего дома»
«Ремонтировали чердак и нашли вот такие настольные игры. Судя по всему, примерно 1920-е»
«Нашел такое в доме, который я реставрирую»
«Во время переделки дома наткнулись на эту куклу среди старинных книг начала 1800-х!»
- Ох, я бы точно такую купил! Ее стоит сохранить, ведь она тоже начала 1800-х годов. © unclebruce2 / Reddit
«Мой подрядчик наткнулся на целую сокровищницу в стене дома!»
Вот и пришло время для всех этих старых домов принять жильцов нового поколения, которые делают капитальный ремонт. Река Времени давно смыла их первоначальных владельцев со всеми их горестями, радостями, надеждами, гордыней и планами на будущее. Бренность. Тут она проявляется особенно ярко.Есть те, кто предпочитает не связываться со старым фондом, а покупать что то более современное. Но для этого в основном нужны другие деньги, да и место может быть менее подходящим.
- Так, теперь я тоже хочу покопаться в своих стенах! © MyRideAway / Reddit
«Нашел фреску с русалками и рыбкой пока переделывал ванную!»
«Во время ремонта из потолка выпали разные штуки. Пока не знаю, хватит ли обрывков письма, чтобы все собрать»
Хранить письмо - еще можно понять. Но зачем хранить разорванное письмо?!?
Вот так обычный ремонт неожиданно превращается в поиски тайн и загадок, которые хранил дом долгие годы. А если вам интересно узнать, какие еще удивительные вещи находили люди в старинных стенах, загляните в эту подборку.