18 человек затеяли ремонт и обнаружили в стенах или под полом послание из прошлого

Вот и пришло время для всех этих старых домов принять жильцов нового поколения, которые делают капитальный ремонт. Река Времени давно смыла их первоначальных владельцев со всеми их горестями, радостями, надеждами, гордыней и планами на будущее. Бренность. Тут она проявляется особенно ярко.Есть те, кто предпочитает не связываться со старым фондом, а покупать что то более современное. Но для этого в основном нужны другие деньги, да и место может быть менее подходящим.