18 человек затеяли ремонт и обнаружили в стенах или под полом послание из прошлого

10 часов назад

Ремонт обычно ассоциируется с грязью, шумом и кучей забот. Но иногда он превращается в увлекательное путешествие во времени. За стенами и под полом могут скрываться старые письма, фотографии, необычные вещи и даже настоящие сокровища, оставленные людьми много десятилетий назад.

«Нашел золотое кольцо при ремонте дома. 18 карат точно, а вот камни — загадка»

«Ремонтировали ванную, а там — банка 1975 года. А в ней вот такое послание»

  • Мы купили этот дом у Джона в ноябре 1966 года.
    В июне 1975 года мы переделали ванную комнату.
    Сами сделали верхний этаж дома, тротуар и провели городскую канализацию.

«Купили дом и нашли старую фотопленку. По одежде видно — снимок древний. Наверно, самая крутая находка в моей жизни»

«Я нашел тайник с украшениями под половицей в старом доме»

«Нашел кучу старых монет под полом на чердаке во время ремонта»

«Нашли эти два фото, когда ремонтировали кухню»

«Во время ремонта кухни нашел мешочек с сокровищами!»

«Такое фото нашел в стене дома, который сейчас ремонтирую»

«Нашел в старом доме во время ремонта. Кто знает, расскажите что-нибудь об этой штуке»

  • Эта вещь в стиле позднего арт-нуво, примерно 1905 года, стоит около 750 долларов. © MsCocoDependant / Reddit

«Интересно, сколько лет этим двум фоткам. Нашел их в доме конца 1800-х, который переделывал!»

«Нашли такую красоту во время ремонта старого здания»

«Нашел вот такую коробку, зарытую в подвале 120-летнего дома»

«Ремонтировали чердак и нашли вот такие настольные игры. Судя по всему, примерно 1920-е»

«Нашел такое в доме, который я реставрирую»

«Во время переделки дома наткнулись на эту куклу среди старинных книг начала 1800-х!»

  • Ох, я бы точно такую купил! Ее стоит сохранить, ведь она тоже начала 1800-х годов. © unclebruce2 / Reddit

«Мой подрядчик наткнулся на целую сокровищницу в стене дома!»

Gregory Miaskovski
10 часов назад

Вот и пришло время для всех этих старых домов принять жильцов нового поколения, которые делают капитальный ремонт. Река Времени давно смыла их первоначальных владельцев со всеми их горестями, радостями, надеждами, гордыней и планами на будущее. Бренность. Тут она проявляется особенно ярко.Есть те, кто предпочитает не связываться со старым фондом, а покупать что то более современное. Но для этого в основном нужны другие деньги, да и место может быть менее подходящим.

«Нашел фреску с русалками и рыбкой пока переделывал ванную!»

«Во время ремонта из потолка выпали разные штуки. Пока не знаю, хватит ли обрывков письма, чтобы все собрать»

Lena L
5 часов назад

Хранить письмо - еще можно понять. Но зачем хранить разорванное письмо?!?

Вот так обычный ремонт неожиданно превращается в поиски тайн и загадок, которые хранил дом долгие годы. А если вам интересно узнать, какие еще удивительные вещи находили люди в старинных стенах, загляните в эту подборку.

Фото на превью *****i_mc*********** / Reddit

