В оригинале "гостиной, расположенной ниже уровня земли (гостиная была ниже уровня земли)" какую квартиру можно затопить? Под землёй?В оригинале тот же бред... Может , это перевод такой нелепый?)))
18 историй о квартирантах, которых хозяева еще годами вспоминать будут
Сдача квартиры в аренду сулит легкий пассивный доход, но на деле часто превращается в испытание на прочность. Реальность преподносит такие сюрпризы, что даже бывалый арендодатель приходит в стресс. Опыт тысяч собственников из соцсетей — прямое тому подтверждение: скучать не придется.
- Когда я учился в колледже, я снимал квартиру в очень ухоженном жилом комплексе. Я как-то отметил, что впечатлен тем, что все в квартире выглядит совершенно новым. Оказалось, что предыдущий жилец, девушка, была настолько скупой, что не включала отопление, а вместо этого открывала в душе горячую воду на полную мощность и использовала пар для обогрева квартиры. Владельцам пришлось расселить все соседние квартиры и переделать все стены, чтобы избавиться от плесени. © Kelvanir / Reddit
- Уезжала на 1,5 месяца. Оставила ключи другу и коллеге. Коллеге понадобились документы у меня дома. Она пришла и нашла там квартирантов — родственников друга. Пришлось вызывать подмогу, так как они кричали, что с детьми никуда не пойдут. Друга у меня больше нет. Самое забавное, что если бы он сам там жил, а родных поселил к себе, то я бы ему слова не сказала. © Подслушано / VK
- У нас жил арендатор в апартаментах с гостиной, расположенной на уровне ниже остальных комнат. И вот этот арендатор таскал землю мешками и засыпал всю эту гостиную, устроив там сад. Его поймали примерно через месяц, когда от чрезмерного полива вода потекла в апартаменты этажом ниже. Мой папа пошел проверить, откуда течет, и обнаружил этот сад.
- У матери есть двоюродная сестра, которая летом жила на море, зимой переезжала в наш городок, в квартиру, которая пустовала. Коммуналку всегда оплачивала мама, даже зимой. Ни копейки с тети не взяли за три года, сделали ей прописку в этой квартире. Когда я заболела, мама отправила меня к сестре на месяц к морю. А та в конце выставила счет, равный двум зарплатам мамы. Были посчитаны даже туалетная бумага, свет, вода. Сильно удивилась тетя квартирантам, приехав в ноябре на зимовку в нашу квартиру. © Подслушано / VK
- Мама сдавала квартиру своих родителей. В районе много вузов, большинство клиентов — студенты. Встал выбор — пустить 4-х парней или 3-х девушек. Естественно, мама выбрала второе, хотя парни даже предлагали побольше заплатить. Один из них оказался моим знакомым, и я был уверен в его порядочности, но мама сказала четко: «Четыре парня за месяц превратят жилье в свинарник». Парней она благополучно спихнула подруге, которая сдавала квартиру в этом же доме. Девушки платили исправно аренду и коммунальные услуги, и были очень вежливы. Они настолько втерлись в доверие мамы, что та за год ни разу не съездила посмотреть квартиру. Через год девушки съехали, наивная мама просто попросила привезти ей ключи. Тем временем мамина подруга нахваливала своих квартирантов: в квартире чистота, порядок. Мама решила после выезда девушек съездить в квартиру, все-таки посмотреть, как там. По квартире ходили всегда в обуви, ничего ни разу не помыли и не протерли, туалет вонял как общественный, кухня вся залипшая жиром с пылью. Самое интересное, когда она попыталась позвонить «главной» девочке, с которой все решала, оператор отвечал, что номера не существует, а две другие ответили одинаково: «Я съехала от них через день после заселения и с ними больше не общалась». © Подслушано / VK
- Квартиранты съехали, квартиру принимала сестра. Вроде все нормально. Вчера я приходила прибраться, а из шкафа вылетел офигевший и ужасно напуганный хомяк, не меньше, чем я в этот момент. Поймала, посадила в клетку, теперь сижу счастливая. Все детство мечтала о хомяке, но не разрешали. Потом не до зверушек было. © Подслушано / VK
Ой да ладно, любой хомяк способен самостоятельно, без посторонней помощи покинуть шкаф, если он не несгораемый
- Думал, сдал квартиру хорошим людям: муж айтишник, жена педагог, двое детей. Но как они меня достали! Звонят по любой мелочи, вплоть до перегоревшей лампочки, и просят приехать. На днях вообще заявили, что у них в туалете ломался ершик для унитаза. Вот зачем мне это информация? Я поеду в магазин, и привезу им новый ершик? Молча скинул на карту пятихатку, и до сих пор офигеваю от этой "просьбы". © Палата №6 / VK
- Как-то сдавала одну из своих квартир, приходит пара. Им все подходит, но тут женщина говорит: «Можно заменить входную дверь?» Я говорю: «Вы имеете в виду замок?» «Нет, - говорит, - всю дверь полностью. Мы в целях безопасности везде, где живем, требуем замены входной двери». Я сказала, мол, за свои деньги можете менять. Отказались. Слава богу.
- Сдаю квартиру посуточно. Есть у меня увлечение - рисование. Пишу картины не на профессиональном уровне. Что-то висит дома на стенах, что-то отвожу в съемную квартиру. Там целая пустующая стена, вот ее и украшали 9 моих рисунков. Неделю назад жила женщина 3 дня. Поехать забрать ключи сразу не смогла, она их оставила в почтовом ящике. Когда приехала на квартиру, обнаружила, что нет моих картин, а именно 5-ти штук! Может, она подумала, что это какие-то дорогостоящие картины, я не знаю, но сам факт. Залог в тысячу я ей не вернула, чтобы в дальнейшем не было желания забирать что-то из чужих квартир. © Рабочие истории / VK
- Сдавала квартиру знакомой. Полгода все было прекрасно, своевременная оплата. Тут она теряет работу и не платит. Параллельно она училась. Я ж как понимающий человек, говорю, что подожду. Но это «подожду» затянулось на 4 месяца. Потом вообще перестала отвечать на телефон. Я звоню ее родителям. Оказывается, они ей каждый месяц высылали деньги на оплату квартиры. А она их прогуливала! Родители выслали мне деньги за все эти 4 месяца. Я попросила ее съехать, мне такие проблемы не нужны. А для себя я уяснила один урок: со знакомыми больше не связываться. © Рабочие истории / VK
- Мой дедушка недавно начал сдавать квартиру, причем весьма дешево. Все ему советовали поднять плату, но он отказывался. Недавно мама с папой даже небольшой скандал устроили, мол, дед теряет деньги на ровном месте в такое непростое время. Дедушка молча их выслушал, а потом рассказал, что сдает квартиру молодой женщине с ребенком, у которой сейчас финансовые трудности. Более того, он даже иногда им с продуктами помогает, ибо хочет, чтобы у них было все хорошо. Мое уважение к нему сразу возросло, а вот за родителей немного стыдно. © Не все поймут / VK
- Однажды вечером мне позвонила встревоженная девушка-арендатор, сообщив о странном гудящем звуке, доносящемся из стен ее квартиры. Естественно, я сразу подумал о проблемах с сантехникой или системой отопления, вентиляции. Я вызвал ремонтников, но они ничего не обнаружили. На следующую ночь она перезвонила, гул все еще не прекращался. Прошла неделя, и она оставила мне голосовое сообщение, в котором с полной серьезностью заявила: "Привет, я все поняла! Моя соседка точно держит пчел прямо внутри стен. Можем ли мы их выселить? © rasputia2 / Reddit
У нас одно время за окном гудел кабель, но не постоянно почему-то. Сейчас уже не помню, с первого ли раза сотрудники УК всё услышали, но в итоге исправили)
- Сдавала квартиру через знакомого. Ну вроде нормальный парень, приличный. Думаю, ну ок, мне как раз уехать надо было. Через месяц возвращаюсь, открываю дверь и просто выпадаю. В квартире не просто кто-то живет, а живут. Три семьи. С детьми, с кастрюлями, с раскладушками, с клеткой для кролика. Посреди комнаты свет, камера, человек с микрофоном и табличкой «дубль три». Я стою в шоке, спрашиваю: «Вы кто вообще?» Девушка с ресницами до потолка спокойно говорит: «Мы снимаем реалити, не мешайте, сейчас сцена, как Лена узнает про измену». Какая Лена? Какая измена? Это моя квартира. Один из мужиков, кстати, ел мои хлопья, а ребенок катался на пылесосе. Только с участковым удалось их выгнать. © Не все поймут / VK
- Уже лет десять сдаем квартиру в соседнем городе и каких только чудиков не повидали. Года три назад сбежала семейка квартирантов, задолжав за три месяца. Еще и прихватили с собой всякую мелочевку типа посуды и столовых приборов. Моя мама — учитель, и в этом году на первое сентября среди родителей своих первоклашек она вдруг узнала наших «беглецов». Надо было видеть их офигевшие лица. © Подслушано / VK
- Бывает у некоторых соседей такой звук, будто шары катают. Я вот долго не могла понять, что это, пока меня в очередной раз после смены среди ночи не разбудил этот громкий звук. Пошла наверх разбираться, а там новые квартиранты-студенты играют в боулинг настоящими шарами и кеглями вдоль длинного коридора... © Подслушано / VK
- Как-то сдавала квартиру молодому парню, который, как оказалось, абсолютно не приспособлен к самостоятельной жизни. Из-за этого время от времени я его навещала, чтобы проверить, не сжег ли он квартиру и не затопил ли соседей. Чтобы вы понимали: за все время он ни разу не включил плиту, еду ему приносила мама, бабушка или курьер, уборку за деньги ему делали соседки, а стирал он, в основном, руками, потому что не понял, как включить машинку даже после того, как я подробно ему все объяснила. К счастью, прожил он там всего два месяца, потом помирился со своей девушкой и уехал жить к ней. Но ее все же немного жалко. © Подслушано / VK
- Квартиру сняла молодая пара с маленьким ребенком. Через некоторое время девушка спрашивает: «Как вы тут с мужем жили?» Я честно ответила, что не очень, ругались. А она в ответ выдает: «Ну все понятно, у вас тут аура плохая, поэтому вы с мужем ругаться начали». Понимаете?! В своих скандалах они обвиняют людей, которые даже не жили с ними. Съехали, конечно, на квартиру с хорошей аурой, но сковородки мои прихватили и ещё кое-какие вещи. © Я из Нижнекамска / ADME
- Мама сдавала квартиру знакомой. Она была на тот момент в командировке, а ключи передала соседке. Она запустила жильцов. Наутро мама стучится к ним, чтобы познакомиться и всё обсудить. Тишина. И вдруг дверь открывает мужчина при параде. Мама в шоке. А он как крикнет: «Дорогая, тут к тебе, видимо!» Оказывается, знакомая забыла предупредить, что выходит замуж и в съемную квартиру заезжает вместе с женихом. Они, кстати, до сих пор живут в той квартире. Только теперь с пополнением — чудесными сыном и дочуркой.
