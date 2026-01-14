15 курьезных историй, которые начались с обычного звонка в дверь
2 часа назад
Иногда самый обычный звонок в дверь оборачивается неожиданным, смешным или просто невероятным событием. От странных гостей до абсурдных ситуаций — в этой подборке мы собрали 15 историй, которые начинались с простого «тук-тук», но превратились в настоящие приключения.
- Вечер, звонок в дверь, муж пошел открывать. На пороге соседка, с ней мужчина в труселях держит одежду. Соседка вталкивает мужчину к нам в прихожую и со словами: «Закройте дверь», — бежит к себе в квартиру. Молча закрываем дверь. Спустя минуту на лифте приезжает муж соседки. С утра снова звонок в дверь, открываем, а там она. Принесла вкусный подгон плюс экстра-бонус: в этот же день мой муж был повышен в должности. Мужчина этот — директор фирмы, в которой работает мой муж, женат, имеет троих детей. © Подслушано / Ideer
- Работал в доставке пиццы. Время вечернее, адрес совсем рядом, решил принести заказ быстрее. Звоню в дверь, а там барышня в неглиже. Не успел я очухаться от увиденного, как дверь резко захлопнулась. А через минуту дверь открывается, а там та же девушка, но уже одетая и красная, как рак. Отдал пиццу и сказал, что после увиденного настоящий джентльмен обязан жениться. Обещание сдержал. © Подслушано / Ideer
- Дежурство (суть которого — закрыться на ночь, поспать и открыть утром). Просыпаюсь от настойчивого звонка в дверь, через все здание иду к выходу, открываю, выглядываю на улицу — никого. Смотрю на часы — 03:15. Смотрю на дверь — у нас и звонка-то нет. Иду дальше спать. © Roof******* / Pikabu
- Однажды ко мне в дверь постучала женщина средних лет, которую я никогда раньше не видел. Она спросила: «Если я напишу книгу, вы ее прочтете?» Я без раздумий ответил «да». Она обрадовалась, поблагодарила и ушла. Я так и не прочитал эту книгу и больше эту женщину не видел. © sanibelle98 / Reddit
- У приятеля однушка, он удачно купил соседнюю студию, стенка в стенку. Пробили проем между прихожими. В субботу утром звонок в дверь. Приятель, зевая, открывает. На пороге: «Здрасьте, скидка на интернет». Он недовольно захлопывает дверь. Через две секунды звонок раздается уже во второй прихожей. © BirManat / Pikabu
- Мы всю ночь смотрели страшные фильмы. Живем в доме на две семьи, и как раз в самый напряженный момент раздался сильный стук в входную дверь. Мы перепугались и не стали открывать — кто вообще стучит в полночь? Я набрался смелости и пошел в гараж, потому что это единственное место, откуда видно подъезд и двор с нашей стороны. Забрался на пикап и выглянул в верхние окна гаража. И тут вижу: кто-то заглядывает в мою машину, припаркованную снаружи! Я решил понаблюдать, зная, что машина заперта. Оказалось, это наш замечательный сосед, который возвращается с работы в полночь, заметил, что у меня в машине остался включен свет. Позже мы поблагодарили их, хотя они потом долго над нами смеялись. © AsphaltGypsy89 / Reddit
- Поругались как-то с парнем. Накосячил он. И вот сидим вечером — звонок в дверь. Доставка. Оказывается, в качестве извинений он заказал мне коробку эклеров с разными начинками, штук 10–12. Извинился. Простила. А утром обнаружила, что он на завтрак сожрал мои эклеры. © fatirazmatova
- Целый день думала, что бы такого приготовить, но вселенная решила сделать мне одолжение, потому что раздался звонок в дверь, а за ней стояла соседка с кастрюлей еще горячего борща. Вручила, пожелала приятного аппетита и попросила потом вернуть кастрюлю. Меня это не удивило, потому что это происходит не впервые. Как-то она несколько часов стояла у плиты, готовила, старалась, а ее муж крутился рядом, но не дождался, вышел на улицу и съел шаурму. Понятное дело, ужинать он не захотел, а она так разозлилась, что сначала хотела высыпать ему все на голову, но совладала с собой и отдала все приготовленное нам. Что он учудил на этот раз — история умалчивает, но нам как-то все равно. © Мамдаринка / VK
- Не виделись с парнем целый месяц. Договорились, что когда он приедет, наконец проведем время вместе. Я подготовилась: привела себя в порядок, убралась, приготовила еду. Жду. Он заходит, я радостно бросаюсь ему на шею, и тут раздается звонок в дверь. И до меня доходит: неделю назад мама говорила, что приедет с сестрой. По моему лицу парень сразу все понял и смирился. А вечером, когда мама с сестрой ушли отдыхать, он сообщил, что наш друг снял для нас номер в отеле, чтобы мы могли спокойно побыть вдвоем. Пусть не по плану, но провести время вместе все же удалось. © Палата № 6 / VK
- С недавних пор живу в квартире, где раньше жила какая-то бабка, которую невзлюбили все соседи. Не знаю, чем конкретно она перед ними провинилась, но она перессорилась со всеми подряд, поэтому приехал сын, забрал ее к себе, а квартиру сдал мне. В первый же вечер раздается звонок в дверь, я открываю, а на пороге стоит мужик. Мы удивленно смотрим друг на друга, и он, немного смутившись, спрашивает: «И где эта бабулька?» Я тоже удивился, смутился, но ответил: «Сегодня я за нее». © Мамдаринка / VK
- Как-то раз в студенческие годы я пошла на вечеринку к своей подруге — она устроила небольшую сходку у себя в квартире. Ели, общались, человек пятнадцать было. Потом один парень взял гитару, с которой пришел, и мы начали вместе петь песни — так душевно и хорошо. И тут раздался звонок в дверь. Я смотрю — уже часов одиннадцать вечера, думаю, соседи пришли ругаться и просить быть потише. Так и оказалось — сосед снизу. Хмурый дядька в халате поговорил о чем-то с подругой, а потом прошел и сел с нами. В итоге он попросил разрешения посидеть у нас, потому что дома скука смертная, а у нас так хорошо поют. В результате он сделал нам вечер: пел вместе с нами и еще научил парня с гитарой играть пару новых песен. Самый неожиданный поворот. © Карамель / VK
- Звонок в дверь — на пороге стоит курьер с огромным букетом красных роз от анонимного отправителя. Мне никогда раньше не дарили цветы, потому что я парень, мне 22 года, и цветы всегда дарил я. Как оказалось, букет прислала бывшая девушка. © Подслушано / Ideer
- Мне постучали в дверь. В нашем доме нет звонков, но есть видеокамера и интерком, и чужим просто так в подъезд не войти, поэтому я спокойно открыла — это мог быть только кто-то из соседей. Заходит незнакомый высокий симпатичный молодой человек, уткнувшись носом в телефон и продолжая что-то набирать, бормочет «привет», проходит в мою гостиную, усаживается на диван. Даже один ботинок с ноги стряхнул, не глядя, на ковер. Закончив набирать и отправив сообщение, он отводит взгляд и испуганно вскакивает: «Женщина, вы кто?!» Потом огляделся, удивился еще больше и принялся извиняться. Оказалось, это новый сосед сверху — этаж перепутал. © deddi_fyl
- Мне 30. Сижу спокойно, туплю в комп, слышу яростный звонок в дверь. Открыл — в квартиру влетела подруга с воплем: «Женись на мне срочно!» Немного успокоившись, она объяснила, что есть любимая бабушка, которая жизнь ради внучки положила и хочет только одного — побывать на свадьбе. Недавно бабуля узнала, что у нее болезнь, не поддающаяся лечению, поэтому подруга хотела порадовать бабушку и успеть со свадьбой до конца ее жизни, но парня-то нет, надо вертеться. Я согласился, это же подруга, надо помогать. Во время подготовки мы сблизились, сама «свадьба» прошла прекрасно (мы делали только гуляние), а через месяц бабули не стало, но она ушла со спокойной душой. Еще через месяц я предложил оформить брак официально, потому что понял, что именно с этой девушкой буду счастлив. Сейчас мы ждем дочку, которую решили назвать именем покойной бабушки. © Не все поймут / VK
- Сижу, жду друга, звонок в дверь — он с черным котом в руках: «Ты чего кота выпустил на улицу, я его от собаки спас!» Из-за угла заинтересованно выглядывает мой кот, который на улице никогда не бывал. Поржали, друг решил кота себе оставить, раз уж такое дело. Через полгода опять звонок в дверь — другой друг с черным котом: «Он из окна у тебя вылез, ты чего не следишь?!» Мой только ухом с дивана повел. Опять поржали. Хозяев не нашли, друг спасенного тоже забрал. Еще пара месяцев — мама в гости пришла, тащит тоже черного кота: «Ты что, выкинуть его решил, чего он под подъездом побирается?» Барс в это время кушал, мама удивилась, но кота-найденыша забрала себе. Смотрю на эту тенденцию и думаю, что такими темпами, благодаря моему Барсу, мое окружение перетаскает к себе всех черных котов из округи. © Не все поймут / VK
А какой самый странный звонок в дверь случался у вас? Пишите в комментариях — давайте вместе соберем новую подборку историй.
Знакомая рассказала : сидим , в ТВ пялимся, стук в двери . Открываю , никого, делаю шаг к лестнице, и вдруг то ли голос,то ли ветерок и слово " скоро". А утром звонок и им сообщили, что сын погиб....
