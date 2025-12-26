15 человек, с которыми случились истории абсурдней анекдота

Жизнь порой подкидывает такие сюжеты, что сценаристы комедий стоят в сторонке и задумчиво почесывают затылки. Как вам жених, променявший невесту на лазанью, психолог, сидящий в очереди к самому себе, или близнец, который спутал собственное отражение с братом? Заварите чаек — будет интересно!