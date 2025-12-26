Акиро Куросаву надо было бы ещё попробовать, может быть, тогда бы и получилось.
15 человек, с которыми случились истории абсурдней анекдота
Истории
2 часа назад
Жизнь порой подкидывает такие сюжеты, что сценаристы комедий стоят в сторонке и задумчиво почесывают затылки. Как вам жених, променявший невесту на лазанью, психолог, сидящий в очереди к самому себе, или близнец, который спутал собственное отражение с братом? Заварите чаек — будет интересно!
- Приехала на замену психолога в другой офис, но в кабинет меня не пустили: «В порядке живой очереди, девочка!» Не поверили, что я на работу пришла. Ну, я и села в очередь. Через 2 часа бабульки пошли жаловаться. Пришел админ, увидел меня и спросил: «Вот же психолог, почему не заходите?» А я отвечаю, мол, не пускают меня. © valentina_schmidt_
- У всей бухгалтерии перестали работать компьютерные мышки. Что за ерунда такая, думаю. Пошел чинить. Включаю и выключаю компы, выдергиваю мыши — не работает. Вставляю свою — работает. В задумчивости переворачиваю одну — а у нее сенсор заклеен бирочкой с инвентарным номером! Инвентаризация у них вчера была. © obovsemnasvete.tut
- Сегодня с утра на планерке шеф надавал кучу дел разгрести. И параллельно попросил собрать денежку на день рождения коллеги. Нужно было успеть все до обеда. На работе аврал. В паузах между служебными делами я пробежал по кабинетам, собрал деньги. Сижу у себя, пересчитываю. Дебет с кредитом не сходится. Лишняя купюра. Оказалось, я самого именинника тоже раскошелил... © izuchaem.mir
- Мой дядя (он итальянец) внезапно отменил свадьбу с девушкой, чья родня наотрез отказалась подавать на свадьбе лазанью. В итоге женился на дамочке, родственники которой не возражали против упомянутого блюда. © rockyroadicecreamlov / Reddit
- Женщина на кассе самообслуживания в супермакете стоит и никак не может найти в списке выпечки круассан, чтобы пробить его. Продавщица подсказывает: «А вы в поиск вбейте, быстрее будет». И вот мы с продавщицей стоим и смотрим, как женщина в строке поиска пишет «курасан». © blinpolin12
- Однажды моя соседка увидела нас с сыном в супермаркете и решила угостить его сладким батончиком. Взяла его с полки, положила нам в корзину и сказала ему: «Это тебе от меня». © milka.iss_
- Увидела в магазине нереальную красавицу. В белой шубке до пят. Идет по проходу как королева. На кассе к ней подходит мужчина: «Давайте я оплачу вашу покупку, а вы мне телефончик». Кассир озвучивает сумму в 50 тысяч. Мужик в лице меняется, и тут девушка как рассмеется таким богатым смехом и говорит: «Да ладно, я сама куплю, не переживай». Оплачивает, а мужчина повеселел и снова ей: «Телефон оставите?» На что она отвечает: «Не, мне нравятся мужчины, которые держат свое слово». © myth_4e
- У нас в классе были близнецы. Однажды мы играли в баскетбол, и ребят определили в разные команды. Бейджиков они не носили, а футболки у них были одинаковые. В тот день все сделали очень много пассов не своей команде... © ValarSpoilaeris / Reddit
- Когда моя подруга пошла на свидание с парнем с сайта знакомств, то дала мне наказ: позвонить ей через 15 минут. Если он ей не понравится и она захочет слиться, то на мой звонок она ответит и скажет, что ей пора, мол, срочно вызвали. Звоню ей, а она мило щебечет, видимо, понравился. Через 20 минут ко мне заявляется в слезах — ему через 15 минут позвонили и срочно куда-то вызвали. © mike.kochergin
- Учредитель поставил мне (гендиру) в нагрузку своего племянника в роли коммерческого директора. Парень на первом же собрании объявил себя главным и объяснил работникам, что он умнее и круче всех. Так мои талантливые дизайнеры сделали ему визитки, кои он уже месяц раздает на важных встречах, не замечая, что на них написано: «Камерческий деректор». © mir_interesnogo.tut
- На учебе нам надо было придумать продукт, попытаться его продать и презентовать результаты комиссии. Один парень решил продавать перекати-поле. Из универа он в итоге ушел, потому что бизнес его попер в гору — перекати-поле охотно брали люди, которые снимают фильмы, а поскольку никто больше их арендой не занимался, парень стал монополистом на этом рынке. © Unknown author / Reddit
- Мы с братом близнецы, и нас постоянно путают. Но самый смешной случай был, когда брат повернулся к зеркалу и что-то спросил у собственного отражения, думая, что это я. Ржал я тогда долго. © lanternstand / Reddit
- На днях в магазине ко мне подошел парень и спросил: «Девушка, а где здесь замороженные овощи?» Я сразу почувствовала, что тут какой-то подвох. Показала ему направление, сама при этом продолжила заниматься своими делами. И вдруг замечаю, что он не уходит, а пристально смотрит на меня. Я такая: «Вы что-то еще хотели?» А он: «Ты хочешь замуж? Давай распишемся». Я рассмеялась. Со мной еще так никто не знакомился! © curlmia
- Знакомая невеста отменила церемонию за неделю до свадьбы, потому что ей предложили временную подработку в Диснее. Так уж случилось, что она — ярая поклонница этой вселенной и «не могла упустить работу мечты». © big_t***goth_gf / Reddit
- Однажды одна моя хорошая знакомая, которую я давно не видела, в супермаркете достает дорогую коробку конфет с тележки и, еще не дойдя до кассы, дарит мне с поздравлениями Нового года. Я говорю: «Спасибо, не надо», — а она берет и сует их мне. Я взяла, конечно, а за углом положила на полку обратно. Так и не поняла, что это было. © srmn_c567
Еще больше курьезных историй можно почитать в этих наших материалах (а заодно и поднять себе настроение на весь день):
А бесцеремонно уже замуж никак? Ох уж эти заскорузлые обычаи и нравы- их-за них так и останется в девках со своей работой мечты!
а, то есть попытка сэкономить на подарке, подарив его до кассе, не единична? я в ахуе
