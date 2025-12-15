16 историй из такси, которые звучат как готовый анекдот

Мы привыкли к поездкам на такси как к стандартной рутине, но иногда там происходят такие столкновения характкров и обстоятельств, что в итоге получается запоминающаяся история. Для героев нашей подборки обычные перемещения по городу внезапно превратились в настоящие анекдоты.