16 историй из такси, которые звучат как готовый анекдот
Истории
4 часа назад
Мы привыкли к поездкам на такси как к стандартной рутине, но иногда там происходят такие столкновения характкров и обстоятельств, что в итоге получается запоминающаяся история. Для героев нашей подборки обычные перемещения по городу внезапно превратились в настоящие анекдоты.
- Я ехала из ветклиники домой с котом. Предупредила водителя, что он боится машин и может орать всю дорогу. Так вот, впервые мой кот не орал, а спокойно лежал в переноске! Таксист у моего подъезда выдал: «Эх, так и не послушал кошачью песню». © askarkyzy_23
- Вышла поздно ночью в пятницу с работы, заказала себе навынос шашлык, к нему лук положили в пакет. Сажусь в такси. Чувствую, на всю машину луком пахнет. Говорю: «Извините, навынос еду с собой взяла, навоняла вам луком на всю машину». А водитель такой: «Ничего страшного. Зато болеть не буду». © _slmnmdn_
- Возвращаясь с концерта ночью, вызвала такси. Подъехал мужчина около 35 лет. Как только я села, он испугано оглядел меня и начал кому-то звонить. «Алло, родная, ко мне в машину села девушка, сейчас сфоткаю, на часах 01:25». Сбрасывает звонок, фотографирует меня и поясняет: «Чтобы девушка не волновалась, если найдет ваши волосы в салоне». Когда мы приехали, он снова отзвонился жене и сфотографировал, как я удаляюсь от машины. © Подслушано / Ideer
- Вез человек одного звездного персонажа из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Молча. Звезда сыпала бликами юмора по поводу провинциальности территории и вдруг спросила: «Скажите, а что вот там справа?» В ответ от водителя: «Тихий океан справа». И ведь не поспоришь. Он действительно к востоку от маршрута движения. © sportgorizont / ADME
- Сажусь в такси около 23.00, таксист молчит и резко начинает движение. А потом вдруг достаёт скотч! Я думаю, ну все. Начинаю орать, мол, выпустите меня! Ноль реакции, только в тишине звук разматывающегося скотча. И вот он оторвал зубами кусок, а потом резко приклеил на заднее сидение табличку, что глухонемой. © Палата 6 / VK
- Я щенка везла в такси от заводчика, поэтому он был без переноски. Написала, что буду с собакой, уточнила породу, а она крупная. Сажусь. Водитель спрашивает: «А где собака?» Показала нос из-за пазухи, и он ржал всю дорогу, как конь. © irabond_
- Вызвала такси, жду. Приезжает, я потянулась к ручке двери, но водитель ни с того ни с сего едет дальше! Остановился, я снова подхожу, но он вдруг начинает сдавать назад. Что за догонялки, ешкин кот?! Наконец сажусь, а он заявляет: «Дамочка, я отменил заказ. Вы какая-то нервная!» Я даже не нашлась, что ответить. © Любовь / ADME
- Ехали с парнем с вокзала в общежитие. Оба на нервах: скоро придется сдавать тяжелейший экзамен у несговорчивого препода. Мы вполголоса обсуждаем это предстоящее приключение с тихой паникой. И тут нас услышал таксист. «Что, экзамен сдаете? И препод злой, да? О-о-о, а у меня тоже такое было!» — и дальше последовала история о том, как в свое время сам сдавал экзамены. Успокаивал нас, желал удачи и даже поделился знаниями по предмету (а они у него хорошие! Не знаю, чего он таксистом работает). Выходили с огромным облегчением: такси-психотерапия помогла лучше любой медитации. А экзамен сдали на отлично!
- Я возвращалась домой после очень сильного пилинга лица. Моя кожа горела и шелушилась. Чувствовала себя не в своей тарелке и, садясь в такси, мысленно причитала: «Пожалуйста, пусть за рулем будет не молодой симпатичный парень». И это был пухлый зеленоглазый мужчина в максимально дружелюбном настроении. Он просто подмигнул и улыбнулся мне. «Вы доктор?» — спросил он. «Нет, почему?» — ответила я. «Тогда зачем вам белые брюки?» — спросил он с самым серьезным выражением лица. Я рассмеялась, он рассмеялся в ответ. Таксист не взял с меня ни цента, но я настояла на том, чтобы заплатить, и дала ему щедрые чаевые. Он сделал мой день! © Lena Aurelius / Quora
- Один мой приятель как-то подвозил одного мужчину, он попросил у приятеля телефон, мол, я много езжу на такси, буду твоим постоянным клиентом. Несколько раз его возил, а потом он пропал где-то на несколько месяцев. И тут в один из дней раздается звонок. Далее диалог:
— Привет.
— Привет.
— Это Вася, помнишь, ты меня несколько раз возил?
— Да, помню.
— Отлично. Мне нужна твоя помощь. Я сейчас стою на мосту через Оку в Калужской области. Можешь приехать меня забрать?
— Я посмотрел по навигатору, это 140 км, и ехать мне из города до тебя около 3 часов. А не проще тебе погрузить машину на эвакуатор и доехать на нем сюда?
— Я на велосипеде.
— А что ты там делаешь на велосипеде?
— У меня мать в Воронеже живет, вот решил в гости к ней съездить, сел на велик и поехал.
— А че не доехал? Велик сломался?
— Велик в порядке, ноги болят, не могу крутить педали. © Superintendent /Pikabu
- Заказывала такси отвезти котенка в ветклинику. Пишу в чат водителя: «Я с котенком». Он отвечает: «Да хоть с тигром». Смеялись, пока ехали. © i.saltusha
Для создания этого материала были использованы следующие источники: UmariHaruno / Pikabu
- Однажды ехала с таксистом ночью, разговорились про домашних животинок, потом про котиков в частности. Обсудили корма, ветеринарные истории. А потом он предложил: «Хотите, я вам спою?» Отказаться не посмела, и он запел «мяу-мяу» на разные тона. © Мама Говарда / ADME
- Дождь. Толкаюсь в пробке в правом ряду и около остановки на Савеловской опускаю пассажирское стекло, взял тряпочку и протираю зеркало. Тут внаглую на переднее сиденье садится девушка с остановки и говорит, что ей до метро. Я что-то подумал, ну ладно, мне все равно по пути. Довез до метро «Пушкинская», ее устраивало. Поболтали немного. Под конец выяснилось, что она подумала, будто я рукой ее зову сесть в машину. А я всего лишь протирал зеркало. © NxMXMSW3 / Pikabu
- С мужем и двухлетним сыном должны были ехать куда-то. Заказали такси. Заранее решила написать таксисту, что с нами будет мелкий, пишу: «У нас ребенок». Подъезжает, садимся. Вроде все нормально, но чувствую что-то не так. И в процессе таксист резко поворачивается ко мне и выдает: «Девушка, извините, но должен вам сказать. Я чуть в обморок не упал от вашего сообщения». Говорю: «А что такое?» И он: «Да я подумал, это моя девушка мне написала, что беременна».
А у вас бывали такие поездки в такси, которые вошли в личную историю и пересказываются на дружеских посиделках? Делитесь в комментариях! И почитайте еще подборку про водителей такси и их пассажиров, запомнивших друг друга надолго.
