А что удобно, я до сих пор так на пляж одеваюсь, когда гощу у родственников в Баку. Дома надела купальник, сверху пляжное платье или топик с юбкой, в сумку сухой купальник положила, спустилась с горки к морю, расстелила покрывало, платье сняла, и захожу прямо в море. Не могу дождаться лета, так хочется на пляж 🏖️
16 модных образов, которые когда-то казались верхом стиля, а сегодня вызывают лишь добрую улыбку
Фильмы прошлого века хороши тем, что по ним можно изучать моду прошлых эпох. Но иногда, глядя на когда-то модные наряды героев, трудно сдержать улыбку — настолько уморительными они кажутся. Но не стоит забывать, что мода циклична, и то, что сегодня кажется смешным, завтра может вернуться на подиумы.
Купальник под свободную рубашку и шорты — «Моя морячка»
Когда в любой момент готова пойти купаться.
Синтетическая блузка с аппликацией в виде цветов по вороту — «Интердевочка»
В те времена это был шик, а сейчас — повод для добродушных подшучиваний.
Пиджак с подплечниками, рюшами и бисером — «Интердевочка»
А что, такие оверсайз пиджаки снова в тренде. Правда, без такого количества украшательств.
Синтетическая блузка с леопардовым принтом с лосинами — «Интердевочка»
Тут вообще набор всех последних трендов, от леопарда , широкого верха и узкого низа и до "дикого" объема волос
Такое сочетание тогда сводило с ума всех модниц, а сегодня заставляет задуматься о том, каково было героиням в этом «парнике» в жаркую погоду.
Фартук поверх накидки с капюшоном — «Фантазии Фарятьева»
Вы издеваетесь? Это же вообще последний тренд. Вот ваши фантазии фарятьева, по подиуму ходят
Но это действительно хороший способ защитить нарядную одежду во время готовки.
Треники со штрипками под ночнушку — «Фантазии Фарятьева»
Как хочется вернуться в то время и те квартиры. И плевать на треники под ночнушкой
Домашняя одежда тех лет во всей красе.
Комбинация под любую одежду — «Москва слезам не верит»
Комбинация раньше была вещью незаменимой. Она служила своеобразной прослойкой между телом и одеждой. Благодаря этому платье можно было стирать реже, что продлевало ему жизнь.
Объемная шуба — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»
Шик, в такой шубе в лютый мороз не замёрзнешь! А в похожих, только серого цвета и не таких длинных, видела многих мужчин в Мурманске в 90-е годы.
Зато в ней, наверное, было особенно тепло.
Платок в крупный красный горох с тельняшкой — «Полосатый рейс»
Марианна доказала: полоска и горох на платке могут сосуществовать, если ты дрессировщица тигров.
Огромная аппликация в виде цветка — «Любимая женщина механика Гаврилова»
Все-таки размер имеет значение)
Две дамы рядом, одеты в устаревшие (с нынешней точки зрения) наряды.
Но Гурченко выглядит изящно, а тетка слева - как нарядная лимитчица, отложившая на время весло 😉🫢
Подобные украшения были в почете довольно долго.
Белая рубашка и шорты в качестве спортивного костюма — «Семь стариков и одна девушка»
В фильме показаны сразу несколько видов спортивных костюмов того времени. Сейчас большинство из них кажется уморительными.
Синтетический платок на голове с платьем — «Небеса обетованные»
Такое сочетание сегодня вызывает лишь ностальгическую улыбку.
Гигатская шляпа — «Будьте моим мужем»
Этот аксессуар мог бы служить отдельным зонтиком для целой семьи.
Вязаный жилет с рубашкой и соломенной шляпой с загнутыми полями — «Будьте моим мужем»
Квинтэссенция курортника того времени.
Розочки на свитере — «Служебный роман»
Сегодня такие объемные цветы на трикотаже кажутся наивными, но тогда это было вполне в духе времени.
Джинсовый сарафан с оборками-крылышками под вязаный джемпер — «Служебный роман»
Сейчас такой сарафан вряд ли вызовет что-то, кроме улыбки. Но тогда моднице Верочке явно пришлось попотеть, чтобы его достать. Скорее всего, он был сделан на заказ.
Эти образы — часть истории и магии кино. А какая вещь из вашего прошлого сейчас кажется вам самой нелепой? Пишите в комментариях!