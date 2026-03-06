16 модных образов, которые когда-то казались верхом стиля, а сегодня вызывают лишь добрую улыбку

А что удобно, я до сих пор так на пляж одеваюсь, когда гощу у родственников в Баку. Дома надела купальник, сверху пляжное платье или топик с юбкой, в сумку сухой купальник положила, спустилась с горки к морю, расстелила покрывало, платье сняла, и захожу прямо в море. Не могу дождаться лета, так хочется на пляж 🏖️