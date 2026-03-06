16 модных образов, которые когда-то казались верхом стиля, а сегодня вызывают лишь добрую улыбку

Кино
23 минуты назад
16 модных образов, которые когда-то казались верхом стиля, а сегодня вызывают лишь добрую улыбку

Фильмы прошлого века хороши тем, что по ним можно изучать моду прошлых эпох. Но иногда, глядя на когда-то модные наряды героев, трудно сдержать улыбку — настолько уморительными они кажутся. Но не стоит забывать, что мода циклична, и то, что сегодня кажется смешным, завтра может вернуться на подиумы.

Купальник под свободную рубашку и шорты — «Моя морячка»

Ольга Курпякова
1 день назад

А что удобно, я до сих пор так на пляж одеваюсь, когда гощу у родственников в Баку. Дома надела купальник, сверху пляжное платье или топик с юбкой, в сумку сухой купальник положила, спустилась с горки к морю, расстелила покрывало, платье сняла, и захожу прямо в море. Не могу дождаться лета, так хочется на пляж 🏖️

Ответить

Когда в любой момент готова пойти купаться.

Синтетическая блузка с аппликацией в виде цветов по вороту — «Интердевочка»

В те времена это был шик, а сейчас — повод для добродушных подшучиваний.

Пиджак с подплечниками, рюшами и бисером — «Интердевочка»

А что, такие оверсайз пиджаки снова в тренде. Правда, без такого количества украшательств.

Синтетическая блузка с леопардовым принтом с лосинами — «Интердевочка»

Капибара в кимоно
1 день назад

Тут вообще набор всех последних трендов, от леопарда , широкого верха и узкого низа и до "дикого" объема волос

Ответить

Такое сочетание тогда сводило с ума всех модниц, а сегодня заставляет задуматься о том, каково было героиням в этом «парнике» в жаркую погоду.

Фартук поверх накидки с капюшоном — «Фантазии Фарятьева»

Но это действительно хороший способ защитить нарядную одежду во время готовки.

Треники со штрипками под ночнушку — «Фантазии Фарятьева»

Домашняя одежда тех лет во всей красе.

Комбинация под любую одежду — «Москва слезам не верит»

Комбинация раньше была вещью незаменимой. Она служила своеобразной прослойкой между телом и одеждой. Благодаря этому платье можно было стирать реже, что продлевало ему жизнь.

Объемная шуба — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»

Ольга Курпякова
1 день назад

Шик, в такой шубе в лютый мороз не замёрзнешь! А в похожих, только серого цвета и не таких длинных, видела многих мужчин в Мурманске в 90-е годы.

Ответить

Зато в ней, наверное, было особенно тепло.

Платок в крупный красный горох с тельняшкой — «Полосатый рейс»

Марианна доказала: полоска и горох на платке могут сосуществовать, если ты дрессировщица тигров.

Огромная аппликация в виде цветка — «Любимая женщина механика Гаврилова»

Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Все-таки размер имеет значение)
Две дамы рядом, одеты в устаревшие (с нынешней точки зрения) наряды.
Но Гурченко выглядит изящно, а тетка слева - как нарядная лимитчица, отложившая на время весло 😉🫢

Ответить

Подобные украшения были в почете довольно долго.

Белая рубашка и шорты в качестве спортивного костюма — «Семь стариков и одна девушка»

В фильме показаны сразу несколько видов спортивных костюмов того времени. Сейчас большинство из них кажется уморительными.

Синтетический платок на голове с платьем — «Небеса обетованные»

Такое сочетание сегодня вызывает лишь ностальгическую улыбку.

Гигатская шляпа — «Будьте моим мужем»

Этот аксессуар мог бы служить отдельным зонтиком для целой семьи.

Вязаный жилет с рубашкой и соломенной шляпой с загнутыми полями — «Будьте моим мужем»

Квинтэссенция курортника того времени.

Розочки на свитере — «Служебный роман»

Сегодня такие объемные цветы на трикотаже кажутся наивными, но тогда это было вполне в духе времени.

Джинсовый сарафан с оборками-крылышками под вязаный джемпер — «Служебный роман»

Сейчас такой сарафан вряд ли вызовет что-то, кроме улыбки. Но тогда моднице Верочке явно пришлось попотеть, чтобы его достать. Скорее всего, он был сделан на заказ.

Эти образы — часть истории и магии кино. А какая вещь из вашего прошлого сейчас кажется вам самой нелепой? Пишите в комментариях!

Комментарии

Уведомления

Похожее