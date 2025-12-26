15 чудаков, которые будто живут по принципу «А что такого-то?»

Удивляют такие обиженные, которые не понимают, что нужно отдавать долги. Был случай. Одной женщине напомнила про долг (без наезда, просто она демонстративно избегала темы). Так столько упрёков выслушала. Сводилось к тому, что "могла бы и забыть". Спрашивается, с какой стати, ты мне никто, а если для тебя мелочь, зачем вообще брала и время тянешь. Видимо, в сознании таких "Берёшь чужое, а отдаёшь своё". И включают жадность.