15 чудаков, которые будто живут по принципу «А что такого-то?»

Иногда кажется, что у некоторых людей внутренний фильтр просто отключен. Они спокойно делают, носят и говорят такое, что окружающим остается лишь недоуменно переглядываться. Пользователи соцсетей поделились историями общения с этими чудаками — и читать их одновременно неловко, смешно и удивительно знакомо.

  • Сосед занял у мамы две тысячи. Сказал, до понедельника. Но не уточнил, до какого понедельника. Не отдавал месяц. Все это время прятался от мамы, а когда та поймала его во дворе и попросила возвращать хотя бы маленькими частями, обиделся. Вечером позвонил в дверь и такой: «Вот!» Он принес всю сумму, но сделал это с таким обиженным лицом, вы бы знали! © I_love_hoсkey86
  • Познакомилась я с мужчиной на сайте. Симпатичный, вежливый и милый. Но на первое свидание он пришел с цветами... точнее, с одним цветком. Сказал, что так экологичнее. В кафе спросил, сколько я вешу, — исключительно «из медицинского интереса». А когда я неловко рассмеялась, серьезно заметил, что смех у меня «слишком громкий для девушки». В конце вечера он галантно предложил проводить меня до дома. По дороге сообщил, что на втором свидании планирует познакомить меня со своей мамой, потому что «она сразу чувствует, подхожу я или нет».
    Домой я пришла с твердым ощущением, что где-то в этом мире есть женщина, которая идеально подойдет этому мужчине. Но это точно не я. © Alina
Lisenok21
1 день назад

Удивляют такие обиженные, которые не понимают, что нужно отдавать долги. Был случай. Одной женщине напомнила про долг (без наезда, просто она демонстративно избегала темы). Так столько упрёков выслушала. Сводилось к тому, что "могла бы и забыть". Спрашивается, с какой стати, ты мне никто, а если для тебя мелочь, зачем вообще брала и время тянешь. Видимо, в сознании таких "Берёшь чужое, а отдаёшь своё". И включают жадность.

  • Я педагог. Одна родительница настолько обозлилась из-за того, что меня не отчитало начальство из-за ее претензии, что начала собирать на меня компромат. Залезла на страницы в соцсетях, обрабатывала мои фотки, кидала заведующей с фейка с просьбой меня уволить за неподобающее поведение. © Подслушано / Ideer
  • Было нам с братом лет по 12, дома одни. Приходит женщина из электросетей. И мы видели, как она сорвала пломбу с нашего счетчика. Потом она что-то записала и ушла. И где-то через месяц приходит снова к нам и выписывает, блин, штраф за сорванную пломбу! Матери дома не было, она сутками работала, а мы ничего доказать не смогли. Сейчас мне уже 32, я до сих пор помню эту мадам. © Подслушано / Ideer
  • Вчера муж пришел с работы, я сразу же побежала в ванну, а муж остался с нашей трехлетней дочерью. Выхожу, а они «ужинают». Играют в ресторан. Только вот дочка ест настоящие персики, а папе она «приготовила макароны». И муж сидит и давится макаронами. Сухими. Прямо из пачки дочурка ему насыпала. И главное же, блин, муж их прям ест! Жует, глотает. Вы бы видели его лицо, когда я сказала, что не обязательно их есть, можно только сделать вид. Типа: «Ням-ням-ням, как вкусно». «А я уже штук 15 съел», — грустно сказал муж. 32 года человеку. © Мамдаринка / VK
Алина
1 день назад

Бедные педагоги, которых достают альтернативно одаренные родители🤦🏼‍♀️ Недавно в комментариях к прекрасному видео, где девушка-музыкальный педагог в детском саду переживает за воспитанников, тихонько танцует все их движения во время выступления и подбадривает их, прочла что-то в духе «недопустимый внешний вид у педагога! Подмышки необходимо прикрыть!»

  • Четырехлетняя дочь нарисовала красками портрет своей бабушки. Очень ждала бабушку в гости, чтобы подарить его. А бабушка посмотрела на картину, закатила глаза и сказала, что цвета подобраны неудачно. И нос слишком большой. А глаза у бабушки голубые, а не зеленые. На мою просьбу прекратить критиковать ребенка ответила, что это здоровая критика. И я попросила нашу бабушку уйти. Успокоила дочь. Мы вместе нарисовали нашу любимую собачку. Я хвалила рисунок дочери, она и правда молодец. Но вечером с работы пришел муж и наехал на меня за то, что я обидела его маму. Считаю это несправедливым и по отношению к ребенку и ко мне. И поражаюсь тому, как некоторые взрослые не понимают адекватных вещей. Например, того, что деток надо поддерживать, а не критиковать. © Палата № 6 / VK
  • Поехала с детьми на море к родне соседки, с которой очень хорошо общались. И соседку как подменили. Из доброй и понимающей она превратилась в деспота. Не просит — требует и приказывает. Хамит. Орет на нас. Детей задергала: то нельзя, это нельзя. Мы спокойные воспитанные люди. Бардак не наводим, ничего не портим, культурно общаемся. К сожалению, не могла сразу поменять билеты обратно, их не было. В итоге нашла все-таки. Как только соседка узнала, что я поменяла билеты и мы уезжаем, сразу изменилась — опять стала доброй. Теперь говорит, что я плохая, ее оставляю и уезжаю. А мы должны были вместе уезжать. Ну нафиг таких людей. © Мамдаринка / VK
  • Я провела ночь в доме своего школьного друга, а утром он попросил у меня 10 долларов за коммуналку и еду, которую мы съели. А я вообще-то принесла закуски и напитки. Больше я с ним не общалась. © DreamyGirl_X / Reddit
  • Иногда мне очень трудно общаться со своими бездетными подругами. Недавно они решили, что нужно сходить в горы. И, конечно же, я сказала, что это очень классная идея, но я не могу пойти со своей двухлетней дочерью. Подруги спросили, мол, почему это. А я объяснила, что у нас нет опыта хождения в горы, что идти туда с маленьким ребенком неподготовленным — это безответственно. На что подруги обиделись и сказали, что в сети много молодых мам ходят в походы с детьми, а мне просто лень! И я порчу им планы. © Мамдаринка / VK
Lisenok21
1 день назад

В детстве, поехали с мамой на море, за компанию и её коллега с сыном. Знала ту женщину, весёлая была, вела себя адекватно. И тоже, как подменили. Прямо мегера, грубила и скандалила, портила настроение. Думаю, когда люди показывают себя с отвратительной стороны, это и есть их настоящая сущность, даже если притворялись добрыми.

  • Я провела ночь в доме подруги. Кровать стояла в ее швейной комнате. Все выглядело аккуратно и опрятно. Ложусь спать. Просыпаюсь через час — а у меня по голове и всему телу будто что-то ползает. На мне повсюду были маленькие жучки — это была жесть просто. © IamtheStinger / Reddit
  • Раньше у меня был один коллега, который после расставания с женой перестал стирать свои вещи. То есть это было видно, а еще это было невозможно не унюхать. Коллектив у нас тесный, никто ни с кем не церемонится, поэтому ему об этом прямо и сказали. В ответ услышали гениальное оправдание: «Я никогда сам не стираю свои вещи, потому что это унижает меня как личность». Сразу отпали вопросы, почему ушла жена, но это его никак не оправдывало. В итоге все коллеги ответили, что или он начинает принижать себя как личность и начинает стирать вещи, или мы засунем его самого в стиральную машину. На следующий день пришел в чистом. © Палата № 6 / VK
  • Выбирала одежду в магазине: много чего уже насобирала и отнесла вещи в примерочную. Потом еще что-то взяла, захожу, а одного платья нет. Оно еще и было со скидкой, последнее в магазине. Я думаю: «Да что за фигня?» Консультант тоже ничего не убирала. Начинаем с ней искать платье и замечаем его через одну кабинку. Я говорю: «Женщина, это вообще-то я себе откладывала, нафига взяли?» А она мне отвечает: «Вы его еще не купили, так оно не ваше. Лучше нужно следить за вещами, а теперь поезд ушел». Вот и что с такими делать? Я же не буду драться с ней за платье. Даже продавщица была в шоке, пыталась сделать ей замечание, но до одного места. Ну ничего, видели бы вы мое довольное лицо, когда эта мадам в него не влезла. Каждый раз думаю, что меня уже не удивить, но потом снова удивляюсь людям. © Карамель / VK
Ольга Курпякова
1 день назад

"Стирка унижает меня как личность" - ахахах, а ходить в нестиранной и вонючей одежде - это не унижение личности? Бывают же такие индивиды 🤣

  • Провела ночь в доме тети моего парня. Мы собирались провести там все выходные, но когда я увидела, где буду спать, то уговорила парня уехать домой. Спальня была невероятно захламлена, а под покрывалом на кровати валялись грязные тарелки и вилки. Простыни тоже были грязные. Я не спала всю ночь. Дом был в прямом смысле слова свинарником. И они знали, что мы приедем. © Charliewhiskers / Reddit
  • Я назвала дочку Аделиной. Красивое благородное имя с очень классным значением. Но родственники мужа плевать хотели, как ее зовут — называют ее Адой. Потому что им так проще. А на все мои исправления отмахиваются, мол, это одно и тоже. Мама моя не лучше: сказала, что ей больше нравится Аделаида, так и обращается к внучке. Ну офигеть! Если мою маму зовут Таня, то мне ее можно Зоей называть? Вдруг мне так больше нравится. © Палата № 6 / VK
  • Познакомилась с мужчиной. Сходили на пару свиданий, начали встречаться. Ко мне он обычно приезжал на час. Дарил коробку конфет и ехал проведать тетю или крестницу. У меня сразу возникли подозрения. И вот однажды он отвлекся, а я к нему в телефон залезла. Пароль оказался простой — его день рождения. А там график на каждый день: всего он встречался одновременно с пятью девушками. Я была под номером два.
    В общем, я не подала вида. Но я успела выписать номера девушек и всех обзвонила, чтоб знали все про этого бабника! © Карамель / VK

Евга
1 день назад

Как будто всё это уже читала. То есть вот каждая история знакома. А под некоторыми даже комментарии оставляла

Алина
1 день назад

Разумеется, родители имеют право говорить о том, как следует называть их ребенка.
Но Ада - это не другое имя, это сокращение от Аделины, даже если это не нравится автору)

