Удивляют такие обиженные, которые не понимают, что нужно отдавать долги. Был случай. Одной женщине напомнила про долг (без наезда, просто она демонстративно избегала темы). Так столько упрёков выслушала. Сводилось к тому, что "могла бы и забыть". Спрашивается, с какой стати, ты мне никто, а если для тебя мелочь, зачем вообще брала и время тянешь. Видимо, в сознании таких "Берёшь чужое, а отдаёшь своё". И включают жадность.
15 чудаков, которые будто живут по принципу «А что такого-то?»
Иногда кажется, что у некоторых людей внутренний фильтр просто отключен. Они спокойно делают, носят и говорят такое, что окружающим остается лишь недоуменно переглядываться. Пользователи соцсетей поделились историями общения с этими чудаками — и читать их одновременно неловко, смешно и удивительно знакомо.
- Сосед занял у мамы две тысячи. Сказал, до понедельника. Но не уточнил, до какого понедельника. Не отдавал месяц. Все это время прятался от мамы, а когда та поймала его во дворе и попросила возвращать хотя бы маленькими частями, обиделся. Вечером позвонил в дверь и такой: «Вот!» Он принес всю сумму, но сделал это с таким обиженным лицом, вы бы знали! © I_love_hoсkey86
- Познакомилась я с мужчиной на сайте. Симпатичный, вежливый и милый. Но на первое свидание он пришел с цветами... точнее, с одним цветком. Сказал, что так экологичнее. В кафе спросил, сколько я вешу, — исключительно «из медицинского интереса». А когда я неловко рассмеялась, серьезно заметил, что смех у меня «слишком громкий для девушки». В конце вечера он галантно предложил проводить меня до дома. По дороге сообщил, что на втором свидании планирует познакомить меня со своей мамой, потому что «она сразу чувствует, подхожу я или нет».
Домой я пришла с твердым ощущением, что где-то в этом мире есть женщина, которая идеально подойдет этому мужчине. Но это точно не я. © Alina
- Я педагог. Одна родительница настолько обозлилась из-за того, что меня не отчитало начальство из-за ее претензии, что начала собирать на меня компромат. Залезла на страницы в соцсетях, обрабатывала мои фотки, кидала заведующей с фейка с просьбой меня уволить за неподобающее поведение. © Подслушано / Ideer
- Было нам с братом лет по 12, дома одни. Приходит женщина из электросетей. И мы видели, как она сорвала пломбу с нашего счетчика. Потом она что-то записала и ушла. И где-то через месяц приходит снова к нам и выписывает, блин, штраф за сорванную пломбу! Матери дома не было, она сутками работала, а мы ничего доказать не смогли. Сейчас мне уже 32, я до сих пор помню эту мадам. © Подслушано / Ideer
- Вчера муж пришел с работы, я сразу же побежала в ванну, а муж остался с нашей трехлетней дочерью. Выхожу, а они «ужинают». Играют в ресторан. Только вот дочка ест настоящие персики, а папе она «приготовила макароны». И муж сидит и давится макаронами. Сухими. Прямо из пачки дочурка ему насыпала. И главное же, блин, муж их прям ест! Жует, глотает. Вы бы видели его лицо, когда я сказала, что не обязательно их есть, можно только сделать вид. Типа: «Ням-ням-ням, как вкусно». «А я уже штук 15 съел», — грустно сказал муж. 32 года человеку. © Мамдаринка / VK
Бедные педагоги, которых достают альтернативно одаренные родители🤦🏼♀️ Недавно в комментариях к прекрасному видео, где девушка-музыкальный педагог в детском саду переживает за воспитанников, тихонько танцует все их движения во время выступления и подбадривает их, прочла что-то в духе «недопустимый внешний вид у педагога! Подмышки необходимо прикрыть!»
- Четырехлетняя дочь нарисовала красками портрет своей бабушки. Очень ждала бабушку в гости, чтобы подарить его. А бабушка посмотрела на картину, закатила глаза и сказала, что цвета подобраны неудачно. И нос слишком большой. А глаза у бабушки голубые, а не зеленые. На мою просьбу прекратить критиковать ребенка ответила, что это здоровая критика. И я попросила нашу бабушку уйти. Успокоила дочь. Мы вместе нарисовали нашу любимую собачку. Я хвалила рисунок дочери, она и правда молодец. Но вечером с работы пришел муж и наехал на меня за то, что я обидела его маму. Считаю это несправедливым и по отношению к ребенку и ко мне. И поражаюсь тому, как некоторые взрослые не понимают адекватных вещей. Например, того, что деток надо поддерживать, а не критиковать. © Палата № 6 / VK
- Поехала с детьми на море к родне соседки, с которой очень хорошо общались. И соседку как подменили. Из доброй и понимающей она превратилась в деспота. Не просит — требует и приказывает. Хамит. Орет на нас. Детей задергала: то нельзя, это нельзя. Мы спокойные воспитанные люди. Бардак не наводим, ничего не портим, культурно общаемся. К сожалению, не могла сразу поменять билеты обратно, их не было. В итоге нашла все-таки. Как только соседка узнала, что я поменяла билеты и мы уезжаем, сразу изменилась — опять стала доброй. Теперь говорит, что я плохая, ее оставляю и уезжаю. А мы должны были вместе уезжать. Ну нафиг таких людей. © Мамдаринка / VK
- Я провела ночь в доме своего школьного друга, а утром он попросил у меня 10 долларов за коммуналку и еду, которую мы съели. А я вообще-то принесла закуски и напитки. Больше я с ним не общалась. © DreamyGirl_X / Reddit
- Иногда мне очень трудно общаться со своими бездетными подругами. Недавно они решили, что нужно сходить в горы. И, конечно же, я сказала, что это очень классная идея, но я не могу пойти со своей двухлетней дочерью. Подруги спросили, мол, почему это. А я объяснила, что у нас нет опыта хождения в горы, что идти туда с маленьким ребенком неподготовленным — это безответственно. На что подруги обиделись и сказали, что в сети много молодых мам ходят в походы с детьми, а мне просто лень! И я порчу им планы. © Мамдаринка / VK
В детстве, поехали с мамой на море, за компанию и её коллега с сыном. Знала ту женщину, весёлая была, вела себя адекватно. И тоже, как подменили. Прямо мегера, грубила и скандалила, портила настроение. Думаю, когда люди показывают себя с отвратительной стороны, это и есть их настоящая сущность, даже если притворялись добрыми.
- Я провела ночь в доме подруги. Кровать стояла в ее швейной комнате. Все выглядело аккуратно и опрятно. Ложусь спать. Просыпаюсь через час — а у меня по голове и всему телу будто что-то ползает. На мне повсюду были маленькие жучки — это была жесть просто. © IamtheStinger / Reddit
- Раньше у меня был один коллега, который после расставания с женой перестал стирать свои вещи. То есть это было видно, а еще это было невозможно не унюхать. Коллектив у нас тесный, никто ни с кем не церемонится, поэтому ему об этом прямо и сказали. В ответ услышали гениальное оправдание: «Я никогда сам не стираю свои вещи, потому что это унижает меня как личность». Сразу отпали вопросы, почему ушла жена, но это его никак не оправдывало. В итоге все коллеги ответили, что или он начинает принижать себя как личность и начинает стирать вещи, или мы засунем его самого в стиральную машину. На следующий день пришел в чистом. © Палата № 6 / VK
- Выбирала одежду в магазине: много чего уже насобирала и отнесла вещи в примерочную. Потом еще что-то взяла, захожу, а одного платья нет. Оно еще и было со скидкой, последнее в магазине. Я думаю: «Да что за фигня?» Консультант тоже ничего не убирала. Начинаем с ней искать платье и замечаем его через одну кабинку. Я говорю: «Женщина, это вообще-то я себе откладывала, нафига взяли?» А она мне отвечает: «Вы его еще не купили, так оно не ваше. Лучше нужно следить за вещами, а теперь поезд ушел». Вот и что с такими делать? Я же не буду драться с ней за платье. Даже продавщица была в шоке, пыталась сделать ей замечание, но до одного места. Ну ничего, видели бы вы мое довольное лицо, когда эта мадам в него не влезла. Каждый раз думаю, что меня уже не удивить, но потом снова удивляюсь людям. © Карамель / VK
"Стирка унижает меня как личность" - ахахах, а ходить в нестиранной и вонючей одежде - это не унижение личности? Бывают же такие индивиды 🤣
- Провела ночь в доме тети моего парня. Мы собирались провести там все выходные, но когда я увидела, где буду спать, то уговорила парня уехать домой. Спальня была невероятно захламлена, а под покрывалом на кровати валялись грязные тарелки и вилки. Простыни тоже были грязные. Я не спала всю ночь. Дом был в прямом смысле слова свинарником. И они знали, что мы приедем. © Charliewhiskers / Reddit
- Я назвала дочку Аделиной. Красивое благородное имя с очень классным значением. Но родственники мужа плевать хотели, как ее зовут — называют ее Адой. Потому что им так проще. А на все мои исправления отмахиваются, мол, это одно и тоже. Мама моя не лучше: сказала, что ей больше нравится Аделаида, так и обращается к внучке. Ну офигеть! Если мою маму зовут Таня, то мне ее можно Зоей называть? Вдруг мне так больше нравится. © Палата № 6 / VK
- Познакомилась с мужчиной. Сходили на пару свиданий, начали встречаться. Ко мне он обычно приезжал на час. Дарил коробку конфет и ехал проведать тетю или крестницу. У меня сразу возникли подозрения. И вот однажды он отвлекся, а я к нему в телефон залезла. Пароль оказался простой — его день рождения. А там график на каждый день: всего он встречался одновременно с пятью девушками. Я была под номером два.
В общем, я не подала вида. Но я успела выписать номера девушек и всех обзвонила, чтоб знали все про этого бабника! © Карамель / VK
Как будто всё это уже читала. То есть вот каждая история знакома. А под некоторыми даже комментарии оставляла
Разумеется, родители имеют право говорить о том, как следует называть их ребенка.
Но Ада - это не другое имя, это сокращение от Аделины, даже если это не нравится автору)