15 человек, которые так украсили дом к Новому году, что сразу хочется туда переехать

Новогодняя атмосфера — это не только елка и гирлянды, а ощущение уюта, волшебства и ожидания чуда. Кому-то удается создать его с помощью свечей и огоньков, а кто-то превращает дом в настоящую зимнюю сказку. Мы собрали примеры людей, которые наполнили свои дома тем самым новогодним настроением, от которого сразу хочется мандаринов и праздника. Некоторые идеи легко взять на заметку.