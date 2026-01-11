15 человек, которые так украсили дом к Новому году, что сразу хочется туда переехать

Новогодняя атмосфера — это не только елка и гирлянды, а ощущение уюта, волшебства и ожидания чуда. Кому-то удается создать его с помощью свечей и огоньков, а кто-то превращает дом в настоящую зимнюю сказку. Мы собрали примеры людей, которые наполнили свои дома тем самым новогодним настроением, от которого сразу хочется мандаринов и праздника. Некоторые идеи легко взять на заметку.

«Я взяла в руки ножницы и за неделю, работая по часу в день, навела эту красоту»

Евга
Если кто захочет повторить гирлянды, то вот вам мини-подсказка: не клейте их, а закрепляйте степлером. Гораздо быстрее будет

«Во время снегопада»

Море уюта

«100-е Рождество в нашем доме 1925 года постройки»

У родителей

«Моя девичья гостиная на праздники»

Евга
Слишком карамельно, на мой взгляд. Если б ёлка была не заснеженная, а просто зелёная, то было б за что взгляду ухватиться

«Снаружи снежно, внутри уютно»

«Уютное рождественское побережье»

«Сегодня у нас выпало много снега»

Евга
Адме взяло не ту часть заголовка для этого фото. Здесь должно быть "уютно рисовал у камина". Ну либо фотку другую надо было выбрать, ту где вид на окна со снегом

«Холодно снаружи, тепло внутри»

«Первое Рождество в нашем новом доме»

Уютно

«Налью себе кофе, возьму книжку и останусь здесь на весь день»

«Первое неторопливое утро в нашем новом доме»

  • На секунду мне показалось, что вы живете под водой, а отражение новогодних огоньков — это стая рыбок. © Beauknits / Reddit

Красота

  • Так уютно! Мне так нравится отражение в окне — кажется, что гирлянды висят и на деревьях за окном! © chrysta00 / Reddit

Делитесь своими фотографиями!

Фото на превью lil_poundcake_ / Reddit

