Если кто захочет повторить гирлянды, то вот вам мини-подсказка: не клейте их, а закрепляйте степлером. Гораздо быстрее будет
15 человек, которые так украсили дом к Новому году, что сразу хочется туда переехать
42 минуты назад
Новогодняя атмосфера — это не только елка и гирлянды, а ощущение уюта, волшебства и ожидания чуда. Кому-то удается создать его с помощью свечей и огоньков, а кто-то превращает дом в настоящую зимнюю сказку. Мы собрали примеры людей, которые наполнили свои дома тем самым новогодним настроением, от которого сразу хочется мандаринов и праздника. Некоторые идеи легко взять на заметку.
«Я взяла в руки ножницы и за неделю, работая по часу в день, навела эту красоту»
«Во время снегопада»
Море уюта
«100-е Рождество в нашем доме 1925 года постройки»
У родителей
«Моя девичья гостиная на праздники»
Слишком карамельно, на мой взгляд. Если б ёлка была не заснеженная, а просто зелёная, то было б за что взгляду ухватиться
«Снаружи снежно, внутри уютно»
«Уютное рождественское побережье»
«Сегодня у нас выпало много снега»
Адме взяло не ту часть заголовка для этого фото. Здесь должно быть "уютно рисовал у камина". Ну либо фотку другую надо было выбрать, ту где вид на окна со снегом
«Холодно снаружи, тепло внутри»
«Первое Рождество в нашем новом доме»
Уютно
«Налью себе кофе, возьму книжку и останусь здесь на весь день»
«Первое неторопливое утро в нашем новом доме»
- На секунду мне показалось, что вы живете под водой, а отражение новогодних огоньков — это стая рыбок. © Beauknits / Reddit
Красота
- Так уютно! Мне так нравится отражение в окне — кажется, что гирлянды висят и на деревьях за окном! © chrysta00 / Reddit
Делитесь своими фотографиями!
Фото на превью lil_poundcake_ / Reddit
