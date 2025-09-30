17 котов, которые всем своим видом показывают, кто в этом доме настоящий хозяин

9 часов назад

Если у вас есть кот, вы прекрасно знаете, что это не просто животное, а маленький пушистый царь, который повелевает всем в вашем доме, а заодно и крадет ваше сердечко. Они используют свой хвост как скипетр, а любое удобное место в доме объявляют своим троном. Мы собрали фото котов, чья наглость и харизма не знают границ.

«Я прощаю ему плохое поведение за его милоту»

Iosi Merson
9 часов назад

Да ладно, сам так не мог бы замотатся!!! Явная постанова...🤣🤣🤣 Но всё равно эти глазки...

«Я застала своего кота в ванной с картофелем»

«Только посмотрите на ее надменное выражение мордашки!»

«Ты сам напросился»

«Кажется он задумал что-то или уже напакостил»

«Мне совершенно неважно, какого размера эта коробка!»

«Я просто с ней поздоровалась»

«У него есть какой-то хитрый план»

«Любимое времяпрепровождение»

«Моя жена забрала с улицы этого маленького гремлина»

«Мой кот со своей любимой игрушкой»

«Они что-то увидели»

«Он следит за тобой»

«Моя мама просто пытается почитать книгу»

Iosi Merson
8 часов назад

Нифига себе котяра!!! Это ожирение последней степени...Его бы на диету, для его же здоровья...Животные тоже умирают от ожирения...Печально.

«Помогите! Кажется, моя рука больше мне не принадлежит!»

«Кажется, ковер отпечатался на кошке»

«Могу ли я отправить это фото своему начальнику в качестве законного оправдания опоздания на работу?»

Если вы хотите еще полюбоваться на «братьев наших меньших», то у нас есть вот такая подборка фотографий любимцев, которые из крохотных малышей выросли в элегантных красавцев.

Фото на превью Pissragj / Reddit

Комментарии

Iosi Merson
8 часов назад

Мои меня изводят, блин. Не поедят, мучаюсь - голодные. Вот так одна рыжая жопа ужинает...🤣🤣🤣 Как в ресторане...

Комментарий с изображением на AdMe.Media
