17 котов, которые всем своим видом показывают, кто в этом доме настоящий хозяин

Если у вас есть кот, вы прекрасно знаете, что это не просто животное, а маленький пушистый царь, который повелевает всем в вашем доме, а заодно и крадет ваше сердечко. Они используют свой хвост как скипетр, а любое удобное место в доме объявляют своим троном. Мы собрали фото котов, чья наглость и харизма не знают границ.