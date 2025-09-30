Да ладно, сам так не мог бы замотатся!!! Явная постанова...🤣🤣🤣 Но всё равно эти глазки...
17 котов, которые всем своим видом показывают, кто в этом доме настоящий хозяин
Фотоподборки
9 часов назад
Если у вас есть кот, вы прекрасно знаете, что это не просто животное, а маленький пушистый царь, который повелевает всем в вашем доме, а заодно и крадет ваше сердечко. Они используют свой хвост как скипетр, а любое удобное место в доме объявляют своим троном. Мы собрали фото котов, чья наглость и харизма не знают границ.
«Я прощаю ему плохое поведение за его милоту»
«Я застала своего кота в ванной с картофелем»
«Только посмотрите на ее надменное выражение мордашки!»
- Я чувствую, что меня осуждают, хотя я просто сижу и пью кофе. © Apprehensive-Wait783 / Reddit
«Ты сам напросился»
«Кажется он задумал что-то или уже напакостил»
«Мне совершенно неважно, какого размера эта коробка!»
«Я просто с ней поздоровалась»
- На вашем месте я бы спала с открытыми глазами. © ********Xgoat** / Reddit
«У него есть какой-то хитрый план»
- Это самое смешное фото кошки, которое я когда-либо видела! © mamajamabanana / Reddit
«Любимое времяпрепровождение»
- Это что — кот-подкастер? © Koskovv / Reddit
«Моя жена забрала с улицы этого маленького гремлина»
- У нее определенно есть свое мнение! © MongooseKooky4372 / Reddit
«Мой кот со своей любимой игрушкой»
- Может, он хочет завести себе домашнего человека, у тебя же есть кот. © No-Recognition-9294 / Reddit
«Они что-то увидели»
- Мне действительно интересно, на что они смотрят. © IrenaADST / Reddit
«Он следит за тобой»
«Моя мама просто пытается почитать книгу»
Нифига себе котяра!!! Это ожирение последней степени...Его бы на диету, для его же здоровья...Животные тоже умирают от ожирения...Печально.
-
-
Ответить
«Помогите! Кажется, моя рука больше мне не принадлежит!»
«Кажется, ковер отпечатался на кошке»
«Могу ли я отправить это фото своему начальнику в качестве законного оправдания опоздания на работу?»
Если вы хотите еще полюбоваться на «братьев наших меньших», то у нас есть вот такая подборка фотографий любимцев, которые из крохотных малышей выросли в элегантных красавцев.
Фото на превью Pissragj / Reddit
Комментарии
Уведомления
Мои меня изводят, блин. Не поедят, мучаюсь - голодные. Вот так одна рыжая жопа ужинает...🤣🤣🤣 Как в ресторане...
-
-
Ответить
Похожее
18 доказательств того, что семейная жизнь порой сбивает с толку даже бывалых
Истории
2 месяца назад
17 человек, которые решили поручить ведение быта специалистам и вляпались в историю
Истории
3 недели назад
15 человек, которые просто переступили порог чужой квартиры, а дальше начались странности
17 случаев, когда люди просто хотели сделать доброе дело, но что-то пошло не по плану
Истории
1 день назад
20 случаев, когда люди сделали поспешные выводы о человеке по его внешности, и как же сильно они ошиблись
Истории
3 недели назад
15 человек, которые ловко поставили обидчиков на место и ушли красиво
Народное творчество
1 месяц назад
18 человек, которые уже поставили на себе крест, но тут в их дверь постучалась любовь
16 историй о том, как люди хотели устроить романтическую сказку, а попали в какую-то нелепую комедию
20 человек, которые просто хотели спокойно отдохнуть на природе, а попали в самую гущу событий
20 загадочных историй, которые читаются на одном дыхании
Народное творчество
1 день назад