20 домашних любимцев, которые из крохотных малышей выросли в элегантных красавцев
Каждый, кто когда-либо приносил в дом маленького щенка или котенка, знает это неповторимое чувство — очаровательный малыш, умещавшийся на ладони, за считанные месяцы превращается в настоящего гиганта. Мы собрали 20 фотографий от хозяев, которые с заботой и любовью наблюдали, как их маленькие питомцы выросли в огромных и невероятно красивых членов семьи.
«Время летит. Бао растет слишком быстро»
«Ариель в 7 месяцев и в 7 лет»
«У Кевина скоро день рождения»
«Первый день знакомства и сейчас»
«8 недель и годик»
«Мы решили завести собаку, когда переехали в загородный дом. Щенок был слабенький, но сейчас у нашего Зевса хорошо»
«Наш Флэш. На улице он все такой же трус, искры из-под когтей летят — так сильно домой тянет»
«Как я встретил своего человека»
«Сегодня день рождения этой маленькой королевы. Мне подарили ее на день рождения 18 лет назад»
- Вау! А моему коту 17 лет, выглядит он совсем не так. © hopsinduo / Reddit
«Важное оповещение: Эбби, собака в коробке, почти выросла из своего шлема»
«Бенджи начал кричать на меня сразу же, как я принесла его домой. Спустя 6 лет он так и не перестал»
«С 3 месяцев до 4 лет»
- О боже мой, я никогда такого не видела! Мечтаю погладить его. © justjokay / Reddit
«Скиппи уже выросла, но все тот же котенок в душе. Слева ей 2 недели, а справа — 1,5 года»
«Знакомьтесь с Моккой»
«Из двухмесячного щенка в пятилетнего песеля»
«Мой красавчик Тоторо. С 8 недель до 6 лет»
«Некоторые вещи не меняются»
«Мико спустя 5 лет. Можно сказать, что с годами он стал еще большим ребенком»
«Лили в прошлую субботу исполнилось 12 лет»
«Стелла котенком и сейчас»
Каждая из этих фотографий свидетельствует не только о росте наших четвероногих друзей, но и огромной ответственности и безграничном счастье, которые они приносят в нашу жизнь. Независимо от породы и размеров, ваш питомец всегда будет оставаться тем самым малышом, которого вы когда-то взяли на руки.
Комментарии
Вот так это и бывает: берёшь маленький пушистый комочек, а вырастает "наглая морда". И ты не можешь уже с ней расстаться, потому что привязываешься и любишь всем сердцем.