14 человек, для которых финансы вышли на первый план
51 минута назад
Отношения с деньгами могут разрушить семью, испортить дружбу и даже подорвать уверенность в себе. Но порой это становится и основой для самых невероятных, смешных и трогательных историй. Собрали 15 таких случаев, в которых было все от финансовых «контрактов» между бывшими до невероятного открытия, что твой «принц» на самом деле — альфонс.
- С бывшем парнем мы начали встречаться три года назад и в самом начале наших отношений в шутку создали некий контракт. Мы скинулись с ним по пять тысяч, деньги положили в банку и на протяжении всех отношений пополняли ее мелкими купюрами. Мы, конечно, любили друг друга, но понимали, что это может быть не навсегда, поэтому у нас был договор: если расстанемся, деньги заберет тот, кто меньше в этом виноват. Расстались на прошлой неделе, потому что он мне изменил, но я как-то не особо грущу, потому что все деньги достались мне. © Палата № 6 / VK
- Работаю из дома. Мужу задержали зарплату на 3 месяца, семью с тремя детьми содержала я. И вот недавно отвела детей в садик, возвращаюсь, навстречу соседка. Отводит в сторонку и возмущено шепчет, что я должна беречь мужа, мол, он один, бедный, работает, тяжело ему всех содержать. Не знает старушка, что 3 месяца я тяну и кормлю семью сама. Вот такой вот я, по мнению соседей, тунеядец. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с парнем. Работает, есть машина. Общались неделю, он пару раз подвозил меня домой. Мне казалось: вот он, мой принц. Пока он не заявил: «Давай ты оплатишь нам гостиницу». Дальше — больше. Оказалось, что этот альфонс вообще женат на женщине вдвое старше него, финансы контролирует она, машина ее, фирма, где он работает, тоже. © Подслушано / Ideer
- Моя девушка зарабатывает больше меня, я сильно переживал, что не могу позволить себе покупать постоянно обновки и ходить с ней в кафе. Я поделился с ней своими мыслями, сказав, что, возможно, никогда не добьюсь такого же успеха, как она. В итоге она решила откладывать часть денег на одежду и обувь, а мне предложила делать большую часть работы по дому, потому что раньше я был плотником. Недавно я перестелил пол в подвале, а она купила мне новенькую обувь. Я чуть не расплакался в тот день от радости. © LegendoftheJackalope / Reddit
- Мне всю жизнь родители вбивали в голову идею о том, что мне главное удачно выйти замуж, а все другое подтянется. Я действительно долгое время и жила с такими мыслями, а потом на 1 курсе университета что-то в голове щелкнуло и я решила, что не хочу никого ждать, не буду надеяться на успешный брак и хорошего мужа, а начну что-то делать сама. 2 года назад родители подарили мне квартиру, а я сообщила, что ремонт сделаю сама. Я могу себе это позволить, потому что зарабатываю достаточно. Только вот папа все никак не может поверить в это. Каждый раз, когда мы говорим о каких-то материалах и о том, что я их оплачу, слышу: «Ай, да что ты там оплатишь!» Мама смеется, что для папы я маленькая девочка, и он не может допустить мысль о том, что я уже хорошо зарабатываю. Мне же все-таки немного неприятно, но представляю, как папа офигеет, когда зайдет в квартиру и наконец-то поймет, что это я все сама! © Палата № 6 / VK
- У нас с женой очень простое распределение бюджета: оплачиваем все счета, откладываем 15% на непредвиденные расходы, а все, что остается, мы делим пополам и тратим как хотим. Мне нравится вкладывать средства в хобби. Я оплачиваю работу няни и наши вечерние посиделки. Она тратит свои деньги на спа-процедуры или на новые вещи. Единственное, из-за чего у нас начались разногласия, — постоянная отправка денег ее семье. Ее семья не бедная, просто они зарабатывают меньше, чем мы. Однажды я просто сказал ей, что это последний раз, когда я жертвую деньги людям, которые просто просят их. Она, вроде, согласилась, а потом взяла и дала денег подруге, у которой сломалась машина, а когда ей не хватило на спа, пришла ко мне, но я свои уже потратил, поэтому отказал. Она спросила, можем ли мы снять деньги со сберегательного счета. Я ответил: «Нет», потому что это на случай непредвиденных обстоятельств. Теперь она злится на меня, но мне кажется, что она раздает наши деньги, чтобы просто быть важной и нужной. © UsualAd8306 / Reddit
- Путешествовали с друзьями и заметили, что они выбирают все подороже. Потом узнали, что в любой момент они могут позволить себе новый телефон и поездки. Мы еле сводим концы с концами. Не могли понять, почему так, ведь зарплаты одинаковые. Оказалось, что из всей нашей компании мы единственные, кто не живет с родителями, а самостоятельно оплачивает жилье, продукты и мебель. © Карамель / VK
- Сижу дома, смотрю телевизор и вдруг звонок в дверь. Заходят две девочки лет 10, спрашивают про моего черного кота. Я испугался, подумал, что мой кошак выпал из окна. Девочки меня успокоили и начали объяснять: «Нам там мама скинула деньги с балкона, а ваш кот, который сидел у окна, их поймал лапой и себе забрал. Можете вернуть, пожалуйста?» Захожу на балкон, а там и вправду кот мой сидит с деньгами у лап. Забрал их, отдал девочкам, а кошака похвалил. Деньги в дом приносит, такими темпами мне и на работу не нужно будет ходить. © Не все поймут / VK
- Моя тетя зарабатывает такие же суммы, как и ее муж, но раздает деньги направо и налево, а потом тихонько занимает у мужа или родственников, которые знают правду. Однажды она отправила круглую сумму на строительство школы, но не смогла оплатить страховку. © ****ible_wife** / Reddit
- Моя старшая сестра работает в сфере IT и имеет «работу мечты», которая позволяет ей много путешествовать и работать удаленно, когда ей хочется. При этом она еще и зарабатывает очень хорошие деньги. Она постоянно присылает фотографии своих поездок в семейный групповой чат. У нее куча дизайнерских сумок, хорошая машина, прекрасная квартира с джакузи. Она также филантроп и волонтер. Родители ею безмерно гордятся. На днях она пригласила меня на ужин, где сказала, что хотела бы полностью оплатить мой колледж с одним условием — когда я найду хорошую работу, то верну ей долг в течение 10 лет без процентов. Я спросила у нее, почему она заставляет меня возвращать деньги, если она готова потратить их на меня сейчас. Этим поступком она как будто говорит: "У меня есть деньги, чтобы оплатить твой колледж, но ты не получишь их, если не будешь делать то, что я хочу". Родители считают, что моя сестра просто пытается быть щедрой, а я веду себя как избалованный ребенок. © Used-Pollution-9410 / Reddit
- Я из бедной семьи. Мой муж, тогда еще парень, повел меня в очень хороший ресторан. Официант спросил, не добавить ли мне перца в салат "Цезарь", который только что приготовили прямо у стола. Я ответила: "Конечно". Дело в том, что я не знала, что нужно было его остановить, потому что я никогда не была в таких местах и вообще впервые ела салат, состоящий не из айсберга и соуса ранч. Мой муж постепенно осознает ситуацию, но решает посмотреть, что будет дальше. В конце концов он сказал: "Стоп". Вкус все равно был неплохой, только перца многовато. © singlewhitewolf / Reddit
Мне кажется, старшая сестра в своём праве. По крайней мере исходя из того, что написано. Там не какие-то невероятные условия, они направлены просто на то, чтобы у девочки была какая-то ответственность.
- На прошлой неделе моя собака пострадала, я срочно отвезла ее к ветеринару. Ей наложили швы, все это стоило $800. Когда я протягивала администратору карту, повернулась к мужу и сказала: «Честно говоря, не могу поверить, что я вот так просто могу оплатить все, не пытаясь разобраться, хватит ли средств на балансе». Кстати, со щенком сейчас все в порядке. © lizard_ladder / Reddit
- С детьми и мужем весь день катались на велосипедах, ели мороженое, играли. Шикарно провели день, а вечером решили поесть в бургерной. Муж сделал заказ, отошел искать столик, а я с детьми пошла после него, а кассирша говорит: «Мужчина, который до вас заказ делал, сказал, что оплатит всю вашу еду. Вы можете заказывать все, что захотите. И еще он просил передать, что вы невероятно красивая!» Эх, 14 лет уже вместе, а он как был романтиком, так и остался. © Мамдаринка / VK
- У меня была девушка, которая часто приходила в гости ко мне и никогда не звала к себе. Она набрала 16 кг всего за несколько месяцев знакомства. Я не видел в этом ничего плохого. Как оказалось, ее семья иногда даже не могла себе позволить ужин. И вот внезапно у нее появилось место, где можно поесть, и она объедалась у меня до отвала. © aiyahhjoeychow / Reddit
А вот еще одна статья о людях, чьи отношения с деньгами настолько странные, что этому не научат ни в одной бизнес-школе.
