14 человек, для которых финансы вышли на первый план

Отношения с деньгами могут разрушить семью, испортить дружбу и даже подорвать уверенность в себе. Но порой это становится и основой для самых невероятных, смешных и трогательных историй. Собрали 15 таких случаев, в которых было все от финансовых «контрактов» между бывшими до невероятного открытия, что твой «принц» на самом деле — альфонс.