16 человек вспомнили, о чем просили Деда Мороза. Кое-что сбылось волшебным образом
В детстве ожидание утра 1 января было наполнено особым трепетом и верой в чудо. Мы старательно выводили буквы в письмах главному зимнему волшебнику и надеялись найти под елкой заветную игрушку. Иногда детские мечты сбывались самым неожиданным образом, а порой реальность вносила в них свои комичные или трогательные коррективы.
- Наступила новогодняя ночь. Сынок развернул упаковку и вскрикнул от восторга! Там был долгожданный робот, о котором он просил в письме Деду Морозу. Потом он внимательно рассмотрел содержимое и выдал: «Вот это Дедушка потратился! Мама, а какая у него зарплата?» Я не вынула чек, который лежал в коробке с игрушкой. Хорошо хоть он не увидел, что там указана моя карта. Сказала, что Дедушка Мороз готовит всем деткам подарки, поэтому в спешке не заметил. Сын в недоумении глянул на меня и пошел играть. Надеюсь, ничего не понял. © Мамдаринка / VK
- В детстве попросила у Деда Мороза сестру-близняшку. В новогоднюю ночь побежала к елке, а под ней — кукла. У меня такая уже была, я решила, что это близняшка для куклы. А через пару лет выяснилось, что не все так просто. Мама вдруг с искренним удивлением в глазах спросила: «Мы подарили тебе куклу, которая у тебя уже была?» Вот так неосознанно родители исполнили мое желание о сестре. © Подслушано / Ideer
- Мой сын никогда не верил в Деда Мороза, вернее делал вид, что верил, чтобы нас не огорчать. А дочь верила очень долго, класса до четвертого. Но подарки в письмах тоже просила очень скромные. Один лишь раз попросила куклу, которая кружится. Я каким-то образом нашла что-то вроде Барби в шикарном платье на крутящейся подставке. Как же она была счастлива! Но оказалось, что дочь просила копеечную китайскую крутящуюся феечку, распространенную тогда игрушку. А феечку Дед Мороз просто на елку повесил, а мы все до 3 января (до открытия магазинов) «не замечали». © NatalyGorshkova / Pikabu
- Дед Мороз вручил мне глобус, который я так страстно желал! Дедушка попрощался и ушел. Мама пошла его провожать. Я вместе с другими детьми последовал за ними. Не знаю, что меня поразило тогда, что Дед Мороз ненастоящий или то, что у него роман с моей мамой. © Cool story / VK
- Попросила у Деда Мороза «хрустальные туфельки на каблучке». Подбежала к елке, а под ней огромный мешок. Нырнула в него рукой, предвкушая чудо. Но достала огромные и грязные валенки. Я в слезы! Со злостью сую ногу в валенок, и тут вдруг нога во что-то уперлась. Перевернула валенок, а оттуда выпала одна серебристая с блестками туфелька! Перевернула другой — выпала вторая. Оказалось, папа одолжил у соседа в деревне самые страшные валенки, чтобы спрятать в них мое сокровище.
- Написала Дедушке Морозу: «Пришли много конфет». Утром бегу к елке, а там неподъемный мешок! Радуюсь, развязываю узел. А там грязная, мелкая картошка. Я села рядом с мешком и завыла. Ситуацию спас папа: он подошел, взял картофелину и вдруг откусил ее! Тоже так сделала. В общем, это было пирожное «картошка». Мама всю ночь не спала, лепила сотню пирожных, обваливала их в какао, чтобы они выглядели точь-в-точь как настоящие клубни. Мы ели эту «картошку» две недели.
- Доченька сидела перед окном и почти половину ночи высматривала Деда Мороза. Я не мешала ей, потому что знала, как сильно она в него верит. И вдруг в соседней комнате слышу хныки мужа. Спросила, что случилось. А он говорит: «Я в 10 лет тоже так сидел и ждал, но никто не пришел. Дед Мороз не пришел! И она также сидит и ждет! Не хочу, чтобы она разочаровывалась!» Он подождал пока она уснет, быстренько съездил к другу и взял у него костюм Деда Мороза. Приехал, поцеловал сонную дочь в щечку, отдал подарки и сказал, что побежал, мол, еще много всего сделать нужно! Так он подарил дочке лучший новый год в жизни, который сам в детстве не мог получить. © Мамдаринка / VK
- На новый год написала письмо Деду Морозу с просьбой о котенке. Хотя я знала, что родители не поддержат эту идею, но верила в чудо. На новый год мы ушли в гости. Пришли утром, я тут же побежала под елку. Там ждали куклы и конфеты, но самого ожидаемого подарка не было. Расстроенная, побежала в свою комнату. Там-то меня и ждал котик! Родители были в шоке, совершенно искренне не понимали, откуда он взялся, но подарочек оставили. Это было самое крутое воспоминание детства! Ну а принесли мне его ночью бабушка с дедушкой. © Подслушано / Ideer
- Дочь написала письмо Деду Морозу. Она попросила хомяка, так как мама с папой ей не покупают! Смирилась я с этой мыслью и пошла за хомяком. Купили его в магазине. Добрая тетя продавец сказала, что это мальчик. Дочь в новогоднюю ночь была самая счастливая, не отходила от подарка и придумала кличку Снежок. Живет значит наш Снежок, ест да спит, радует дочь. Сегодня я подошла к клетке и поняла, что в опилках какая-то розовая кучка лежит. И тут до меня дошло, что там аж 5 маленьких хомячков! Мой крик слышал весь дом! Вот так наш Снежок оказался Снежинкой! © Мамдаринка / VK
- Когда я была совсем маленькая, у меня пропала любимейшая кошка Апельсинка. Был Новый год — праздник, все веселятся, никому нет дела до пропавшей кошки. Тогда я места себе не находила, металась по всему дому и двору, искала ее. Родители загнали меня домой. Я зашла вся заплаканная, залезла под елку и уснула. Утром я поняла, что лежу в кровати. Расстройство никуда не подевалось, пошла к елке, просить помощи у Деда Мороза. Принесла бумагу и уселась писать письмо. Тут вдруг услышала жалобное и тихое мяуканье, подумала, что показалось. Я залезла под елку и заметила небольшую норку в искусственном снегу. Заглянула в эту норку. Находка оказалась настоящим подарком! Там лежала Апельсинка и три крошечных котенка, тихо мяукающих у нее под боком. © Палата № 6 / VK
- В детстве написала письмо Деду Морозу о том, что хочу кукольный домик. А мы тогда позволить себе такое не могли. И вот, перед новым годом, пришла посылка и письмо: «Кукольные домики у дедушки закончились, но я знаю, что у тебя мерзнут ручки, поэтому дарю тебе теплые-теплые перчатки». Они были великолепны! Такие уютные, до сих пор тепло на душе. Именно с тех пор я знаю настоящую цену подаркам. © Подслушано / Ideer
- Нашла под елкой подарок. Пока я открывала, мама приговаривала: «Видишь, какой большой подарок Дед Мороз принес!» Открываю, а там — коньки! Начала мерить. Говорю маме, что подходят, с теплыми носками в самый раз будут. И тут мама выдает: «Ну вот, я специально на размер больше покупала». © Палата № 6 / VK
- В детстве попросила у Деда Мороза видеомагнитофон с кассетами. Родители его заблаговременно купили, мне, конечно, не показывали. Но я не замечала, что они на протяжении полугода брали в прокат кассеты и мы всей семьей смотрели их на том самом видике. Полгода они водили меня за нос. © Подслушано / Ideer
- Многим детям повезло, они верили в Дедушку Мороза хотя бы до 10 лет, а я вот поняла весь прикол еще в 5 лет. Родители рассказывали о том, что какой-то дед залезает в окно и оставляет подарки. Конечно, мне стало интересно, почему, зачем и как это происходит. Я притворилась, что сплю. Затем сидела, ела конфеты на кровати, ждала Деда Мороза. Но в комнату зашел мой папа с огромным кукольным домиком, о котором я мечтала. Он посмотрел на меня, я посмотрела на него, доедая конфету. По прошествии нескольких неловких секунд молчания отец сказал: «Ой, а это мне Дедушка Мороз передал. Сказал тебе отдать!» Я улыбнулась, доела конфету и выдала: «Пап, не обманывай! Сама история о каком-то новогоднем деде для меня всегда звучала подозрительно». © Карамель / VK
- В детстве мне хотелось лошадку для моей Барби. Никому не говорила об этом. И вот 1 января обнаружила под елкой плюшевую лошадь. Дед Мороз существует! Он угадал! Думала о том, что Дед Мороз — телепат довольно долго. И только недавно до меня дошло, что наступающий год был годом Лошади и лошадок в подарки клали абсолютно всем. © Подслушано / Ideer
- Попросила у Деда Мороза коньки. Мне вручили огромную коробку. Открываю, а там — коньки, но здоровенные! Явно для папы. Чуть не разревелась. Пошли на каток, плетусь брать коньки на прокат, моего размера нет. Но внезапно, как снег на голову, папа достал из рюкзака еще одну коробку со словами: «Ну ты что, правда думала, что я куплю коньки только себе?» А в коробке те самые — белоснежные, невероятно красивые коньки. Моему восторгу не было предела.
Эти истории доказывают, что даже самые нелепые или скромные подарки могут стать самыми любимыми, если за ними стоит искренняя забота. Спустя годы мы понимаем, что главными волшебниками в нашей жизни всегда были родители, готовые на все ради детской улыбки.
А вы помните свой самый необычный или долгожданный подарок, который нашли под елкой?
