20 неловких историй, которые могли бы стать сценариями ситкома
Истории
1 час назад
Признайтесь, у каждого из нас есть парочка историй, которые мы стараемся вычеркнуть из памяти. Те самые, от которых по ночам сжимаются пальцы на ногах и хочется провалиться сквозь землю. Но что, если посмотреть на них глазами продюсера комедийного шоу? Внезапно унизительный провал на собеседовании превращается в блестящий скетч, а семейный ужин, где ты перепутал имена всех родственников, — в искромeтный эпизод про «Гостя из будущего». Мы откопали 18 таких душераздирающе смешных сценариев, которые сама жизнь написала для несуществующего ситкома.
- Мы живем в частном доме. Однажды муж принимал ванну на втором этаже и закрылся, а замок заело. Пришлось ему лезть в окно: оно выходило на крышу веранды, так что это было несложно. А вечером того же дня к мужу подошел сосед с таинственным видом и рассказал, что из нашего окна в одних трусах убегал какой-то мужчина. © Мамдаринка / VK
- Ехали с женой в маршрутке, но сидели на разных местах. Готовимся на выход, за мной становится парень, а моя жена — за ним. Выходим из автобуса и одновременно подаем моей супруге руки. Секундное замешательство, она берет мою ладонь, парень моментально краснеет и быстрым шагом начинает уходить. Вдогонку кричу: «Это моя жена!» Когда он обернулся, на его лице были такое облегчение и плохо скрываемая радость, что мы не смогли сдержать смех. © СИТУАЦИЯ / VK
- Самую неловкую тишину я переживаю, когда задаю классу вопрос, на который все должны знать ответ, а они просто сидят и смотрят на меня в полной тишине. Вот тогда я достаю телефон и нажимаю кнопку своего любимого приложения: стрекотание сверчков. Работает. © Quired22 / Reddit
- Однажды я случайно назвала свою начальницу «мамой» на совещании. Комната затихла, все уставились на меня, пытаясь не смеяться, а я сидела и краснела. © Valuable-Emu1248 / Reddit
- Пятница, вечер, иду после работы уставшая, вся в своих мыслях. А на дороге ремонт. И вдруг слышу, как кто-то из работников кричит мне: «Горячий дэвушка!» Иду дальше, думаю: «Ну ничего себе, какой наглый!» А он не умолкает, снова кричит: «Горячий дэвушка!» И тут я понимаю, что иду по только что утрамбованному, накатанному, горячему асфальту... © Палата № 6 / VK
- Взяла парня на пикник в парк. А там есть свои гуси, которые спокойно относятся к людям и даже дают себя погладить за еду. Я подумала, что было бы круто показать парню, как это происходит. В общем, я приманила гусей едой, они бегут к нам, и вот тут-то и оказалось, что гуси — его самый большой страх. А уж увидеть, как целая стая бежит прямо на него, — настоящий кошмар. © Velmabutgoth / Reddit
- 6-летний сын зашел на кухню с лампочкой во рту. Муж от смеха уронил большую кружку с горячим кофе на ногу, а я от громкого удара и ора мужа подскочила и ударилась о полку над головой. В итоге сидели втроем в травмпункте: муж с подозрением на перелом пальцев и ожогом, я с подозрением на сотрясение и сын с лампочкой во рту. Врач еле держался, чтобы не заржать. © Подслушано / Ideer
- Разговаривали с другом о будущем, он признался, что в растерянности: не знает, чем заниматься дальше. Мне всегда было проблематично находить нужные слова для поддержки. Вижу — фонарь горит на улице. Меня это натолкнуло на мысль, я с довольной улыбкой (нужные слова найдены) начинаю свою речь: «Видишь, фонарь горит? Представь, что это — твое светлое будущее....» И во время этого — фонарь гаснет. Тишина. Друг говорит: «Ну, блин, спасибо». Так мой дебют великого оратора не состоялся. © Подслушано / Ideer
- Однажды в очень ветреный день я переходила дорогу. Дождалась зеленого и начала переходить, параллельно отвечая на смс. Как вдруг — перед глазами ничего! Чернота! Я ужасно испугалась, начала вертеться по сторонам и думать, что я ослепла. А это всего лишь черный пакет налетел мне на лицо. Черный, блин, пакет! Я как дура стояла с пакетом на голове и кружилась посередине дороги! Снежинка, блин! © Подслушано / Ideer
- Есть у меня многолетняя привычка говорить своей собаке: «Да какая ты у меня умная!» Знаете, с такой определенной интонацией. Сказано это иногда бывает к месту, иногда просто как похвала, все равно собака реагирует на интонацию, а не на слова. И был у меня парень. Однажды он что-то сказал такое, какой-то интересный факт, и я на автомате говорю: «Какой ты у меня умный!» Ну, парень смутился, но было видно, что он польщен. Видя такую реакцию, я иногда повторяла сей комплимент. Все было хорошо, пока он не увидел, как я гуляю с собакой. © omores / Pikabu
- Возвращаюсь домой с работы, с сумками продуктов. У подъезда уже свекровь ждет, банки ей надо забрать. Поднимаемся в квартиру, а там наш кот орет, потому что голодный. Я ставлю покупки на стол, достаю огурец, кидаю коту со словами: «Ешь давай, больше сегодня не получишь». Иду собирать банки на балконе. Возвращаюсь с банками на кухню, а там свекровь, чуть не плача, уговаривает кота быстрее съесть кусок сосиски, пока я не вижу. А то так и будет, бедненький, одними огурцами питаться. Надо было видеть ее глаза, когда я сказала: «Он просто огурцы любит, вот я его и угостила». © Мамдаринка / VK
- Купил я в прошлом месяце офигенную газонокосилку, которая сильно облегчает мою работу с назойливыми травушками. На прошлой неделе мой 10-летний сын попросился помочь. Я объяснил ему весь принцип работы, понаблюдал — получалось у него хорошо. Поэтому я и оставил его с младшим братом косить траву, а сам отошел по делам в дом. Возвращаюсь спустя несколько минут, а во дворе уже скошено все, кроме травы... Кусты, цветы, деревья. И передо мной возникла дилемма: что сказать жене? Что я доверил двум малолетним пацанам газонокосилку, или что я собственноручно решил прикольнуться и покосить все то, что она сажала на участке... © Палата 6 / VK
- Я очень боюсь насекомых, прям до потери сознания. И вот вчера ко мне в комнату залетело что-то ужасное! Я начала кричать, в панике под руку попалась книга. Я давай валить со всей силой книгой по этой твари, а она то туда, то сюда. В комнату вбегает мама и кричит: «Маша, ты с ума сошла? В 2 ночи бегать с книгой за божьей коровкой?» © Палата 6 / VK
- Шла по парку и увидела 500 рублей. Купюра лежала возле лавочки, видно выпала у кого-то. Оглянулась по сторонам, в округе ни души. Нагнулась к купюре. Пыталась ее взять в руки, а она не поддавалась. Будто приклеил кто-то; так и не смогла оторвать деньги от асфальта. Пошла себе дальше по делам. Офигела, когда через пару дней подруга прислала мне какую-то ссылку со словами: «Да ты звезда теперь». Открыла ее, а там ролик. Какие-то пранкеры решили разыграть прохожих в парке. Приклеили купюру, засели в кустах и снимали реакцию прохожих. В ролик попала и я. Видео быстро стало вирусным. Вчера в супермаркете стояла выбирала продукты. И какие-то подростки начали тыкать пальцем со словами «Смотри, смотри, это она». Хоть бери и никуда не выходи! Надеюсь, родители не увидят, а то скажут, что они же учили не брать чужое. © Карамель / VK
- Уже несколько недель готовлю свой диплом. Куча работы, постоянные нервы и недосып дали о себе знать. Ехала вчера заносить бумаги в университет. Справилась быстро, села на автобус, чтобы доехать домой и хотя бы там чуть-чуть поспать. Уснула прямо в салоне автобуса. Просыпаюсь, а вокруг лес! Смотрю на телефоне на карту, а я за 10 км от города, на какой-то остановке, где все автобусы стоят. Водитель зашел в салон, начал стекло протирать, а я ему такая: «Здрасте!» Оказалось, что он меня не увидел на заднем сиденье. Хорошо, что попался понимающий мужчина. Завез обратно в город, еще и высадил поближе к дому. Недосып к хорошему не приведет. © Палата 6 / VK
- Решил впервые в жизни приготовить блины. Прочитал всю инструкцию в интернете, вроде бы легкотня. Разлил тесто по сковороде, подождал, хочу переворачивать, но не получается. Тесто тупо развалилось, его невозможно перевернуть! Подумал, что я перепутал что-то, может, манку добавил вместо муки. Вылил остальное тесто и поставил это все в духовку. Ждал долго, но ничего не получалось, только воняло ужасно. Выбросил. На следующий день дед рассказал мне, что это была не мука и даже не манка. Оказалось, что это пакет со шпаклевкой, который дед оставил, когда чинил окно на кухне. Короче, больше я за готовку не берусь. © Палата 6 / VK
- Я все детство прожил на первом этаже и мечтал, что когда буду взрослым, буду жить высоко-высоко. Чтобы под окном не орали утром дети, а ночью всякие весельчаки. Чтобы можно было по дому ходить без страха, что тебе какая-то бабка будет в окно заглядывать, а потом во дворе всем рассказывать, что тебе аж 16, а ты в трусах с цветочками ходишь. И самое главное — чтобы можно было открыть окно, без сеток, и чтобы в дом не залетали эти гадские комары, мухи и прочие мерзкие насекомые. Недавно я, наконец, купил свою квартиру. На 22 этаже! В первый же день я зашел, открыл окна настежь, отошел в туалет, а когда вернулся — у меня по комнате уже летало два голубя. И я час гонял этих пернатых негодяев по квартире. Были загажены новый диван, паркет и мои мечты. © Палата 6 / VK
- Встречаемся с любимой девушкой уже длительное время, недавно решился на большой шаг — сделать ей предложение. Продумал у себя в голове каждую мелочь. Все должно было быть презентабельно, мило и романтично. Крыша, вечер, столики с едой, свечи, цветы. Я делаю предложение, а потом из ниоткуда выпрыгивают наши друзья и близкие. Все организовал, арендовал крышу, красиво обставил всем необходимым, написал всем людям, но так перенервничал, что забыл позвать саму девушку! Осознал это только тогда, когда оставалось полчаса до всего праздника. Звоню ей, а она говорит, что устала и никуда не хочет идти. © Палата 6 / VK
- У нас на работе за одной молодой и красивой коллегой безответно ухаживал заказчик. Как-то она услышала его голос в коридоре, выпалила: «Меня нет!» — и залезла под стол. Парень зашел к нам. Я предупредила, что Юлия вышла, но он сказал, что подождет. Юля просидела под столом пару минут, потом с невозмутимым лицом вылезла оттуда и поздоровалась. И мне ничего не оставалось, как сказать: «Так ты не выходила?» © OpuzDemon / Pikabu
- В прошлом месяце, после 12-часового марафона с коробками, я еле доползла до торгового центра. Увидела в отделе мебели огромный, невероятно мягкий пуф-мешок. Решила «привалиться на тридцать секунд», чтобы проверить расписание. Естественно, я мгновенно провалилась в сон, утонув в этом облаке. Проснулась от детских голосов: «Мама, смотри! Эта тетя лежит, как спящий мешок с картошкой!» Открываю глаза: я лежу в центре прохода, полностью «упакованная» в пуф, который принял форму моего тела. Вокруг — семья, которая остановилась, чтобы рассмотреть этот живой экспонат..
