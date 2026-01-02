20 неловких историй, которые могли бы стать сценариями ситкома

Признайтесь, у каждого из нас есть парочка историй, которые мы стараемся вычеркнуть из памяти. Те самые, от которых по ночам сжимаются пальцы на ногах и хочется провалиться сквозь землю. Но что, если посмотреть на них глазами продюсера комедийного шоу? Внезапно унизительный провал на собеседовании превращается в блестящий скетч, а семейный ужин, где ты перепутал имена всех родственников, — в искромeтный эпизод про «Гостя из будущего». Мы откопали 18 таких душераздирающе смешных сценариев, которые сама жизнь написала для несуществующего ситкома.