19 добрых историй о родительских буднях, про которые хоть комедийный сериал снимай

Говорят, дети быстро растут. А вместе с ними пополняется и семейный архив забавных историй. В нем бережно хранятся воспоминания про ироничные ответы ребенка, у которого вдруг проклюнулось чувство юмора, первые выступления на сцене и другие счастливые моменты. Ну а у нас складывается ощущение, что сценаристы кинокомедий порой вдохновляются подобными историями про детей и родителей.