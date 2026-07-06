19 добрых историй о родительских буднях, про которые хоть комедийный сериал снимай
Говорят, дети быстро растут. А вместе с ними пополняется и семейный архив забавных историй. В нем бережно хранятся воспоминания про ироничные ответы ребенка, у которого вдруг проклюнулось чувство юмора, первые выступления на сцене и другие счастливые моменты. Ну а у нас складывается ощущение, что сценаристы кинокомедий порой вдохновляются подобными историями про детей и родителей.
- Я переварила спагетти. Не растерялась и сказала детям: «Это лапшичная каша по старинному итальянскому рецепту». Младший раззвонил об этом в школе. Скоро к нам придет в гости его одноклассник. Итальянец. Пу-пу-пу... Планирую приготовить ему секретную версию «тирамису» из печенек и сметанного крема, а потом убедить школьника, что это древний рецепт из Неаполя, о котором не знают даже местные.
«Моя дочь будто рассказывает шутки своему брату»
- На выпускном в садике сыну доверили сказать речь от всей группы. Мы учили ее неделю: с выражением, с паузами, в репетициях даже бабушка участвовала. Наконец сын вышел на сцену, взял микрофон, посмотрел на родителей и воспитателей. Повисла торжественная тишина. И вдруг он сообщил: «Ну все, спасибо, что кормили». Развернулся и ушел. Даже заведующая смеялась.
- Мой ребенок в 4 года:
— Мама, какая у тебя мечта?
— Купить дом у моря.
— Ты не сможешь купить дом.
— Почему мама не сможет купить дом у моря?
— Потому что море — это вода, оно ничего не продает.
«Сын сделал мне бутерброд и добавил „немножко горчицы“»
- У знакомой сын в шесть с половиной лет проходил тестирование на готовность к школе. Попросили нарисовать здание с окнами. Он нарисовал прямоугольник — это здание. Два квадрата — окна. Остальные окна рисовать ему было лень. И он приписал рядом с квадратом: «И т.д.».
- Я даже когда спиной к детям стою, угадываю, что они шалят. Поэтому сказала им, у меня есть третий глаз на затылке. Они долго верили и загадывали мне всякое. Потом сказала им, что когда они обманывают, в глазах текст бежит: «Мама, я сказал неправду». Тоже долго верили. Сейчас подросли — вспоминают и смеются, говорят, что это было очень смешно и мило. А в глаза я им до сих пор пристально смотрю и читаю «бегущие строки».
«Нам воспитательница прислала перед праздником шедевры детей. Я так надеялась, что Пушкин в нижнем ряду — это не я»
Это вундеркинды рисовали! Точно "отобранные" детки))
Очень красиво. Даже Пушкин, это мама, которая переборщила с хайлайтер
- Дочка только начинает говорить, четко произносит слово «синий» и знает этот цвет. Показываю синий кубик и спрашиваю, какого он цвета. Говорит, что синий! Показываю красный и задаю тот же вопрос. Долгий мыслительный процесс, сосредоточенное лицо и ответ: «Не синий!» Ей было чуть больше двух лет. Сейчас 14, логика по-прежнему ее сильная сторона.
- Мы своих детей учили не открывать дверь посторонним. Однажды мой брат без предупреждения приехал из другого города за 300 км, а наша дочка ему не открыла. Позвонила мне: «Приехал дядя Игорь». Я все бросила и приехала с работы — вроде и сюрприз, но я не была уверена, что это точно мой брат. Это было давно, еще до всеобщих мобильников. Брат даже пообижался — он же в машине час ждал, а я дочку похвалила.
«Мой сын посадил эту морковку несколько месяцев назад. Сегодня вечером нас ждет пир»
- Сыну 10 лет, он очень активный, летом катался на велосипеде и самокате. В один день я поняла, что самоката нет дома, спросила у сына, он был крайне удивлен, но вспомнить, где он его оставил не смог, смирился с тем, что теперь у него только велосипед.
Зимой ребенок решил пойти кататься на коньках, не нашел шайбу, попросил денег купить ее. И вот звонит он мне из торгового центра и говорит, что нашел свой самокат! Он летом ходил в ТЦ, оставил его рядом с эскалатором и забыл про это. Ну там часто оставляют коляски и прочее. Так вот, там наш самокат стоял 4 месяца и его никто не взял, он даже пристегнут не был. Если что, сын пришел домой без самоката — пока покупал шайбу, забыл про него. Пришлось идти обратно, но это уже другая история.
- Оставила я сына поиграть на детской площадке в торговом центре, а сама пошла по магазинам. Возвращаюсь минут через тридцать, забираю ребенка — глядь, а сапожек-то наших на общей полке нет. Есть, правда, точно такие же, но на три размера меньше. Дама, которая присматривала за детьми на площадке, обзвонила родителей всех детей, кого забрали за то время, пока меня не было — и нашла, кто перепутал сапоги. Еще через полчаса привели крошечного мальчика в огромных для него сапожках, и обувь благополучно разошлась по хозяевам. Все, кому я рассказывала эту историю, безошибочно догадались, что мальчик был с папой.
«Моя дочь хотела кофе, но ей только 12 лет, поэтому мы пошли на компромисс»
В Америке почему-то считается, что детям кофе нельзя, поэтому выпить кофе втихаря от родителей - часть подросткового бунта.
- У меня папа ученый. Когда я была маленькой, он писал вручную какую-то важную работу, которую должен был отнести на кафедру. Меня так заинтересовала его писанина, что я взяла чистую бумагу и стала делать такие же графики и писать типа текст. Меня хватило на 3 страницы А4, дальше я нарисовала жирафа на всю страницу, потом куклу, потом мне надоело. Скрепила все скрепкой и оставила папе на столе. Папа утром подхватил со стола мою «научную работу» вместо своей и отнес шефу. Тот пытался прочитать, пока не дошел до жирафика. Никто меня не ругал, но смеялись еще лет 10 после этого.
- Когда мне было 5-6 лет, родителей не было дома, а я захотел поесть. Полез за хлебом на холодильник (у нас был какой-то низенький, с табуретки вполне можно было достать) и уронил его в пыль. Думаю, надо что-то делать. Помыл буханку под краном и положил на батарею сушиться. Мама так хохотала, когда пришла.
«Пришла со смены уставшая, а сын тихонько подложил мне это на кухню»
Какие, все-таки, душеньки светлые, добрые и заботливые у деток.
Такая милота
- Дочери в третьем классе дали задание по окружающему миру: сделать фото снега и принести в школу. Мы жили тогда в южном регионе, снег там и зимой редко бывает, а тут вообще март на дворе. Благо, я нашла дома фото пятилетней давности. Как раз тогда зима была нормальная, я фотографировала дочь на фоне снега. Дочка отнесла это фото в школу, пятерку поставили.
Кажется, что учителя, которые ведут "окружающий мир", от этого мира максимально далеки)
Тем, у кого нет старых фото со снегом - морозилку фотографировать?
- Дочь (4,5 года) любит суп с вермишелью. Купила для супа макароны-звездочки.
— Смотри, дочь, суп со звездочками!
Дочь смотрит в тарелку:
— Это шестеренки, мам.
А вот еще 18 добрых историй о каникулах у бабушки, где пахло вишневым компотом и малиной с куста.