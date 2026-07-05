15 простых идей маникюра, которые делаются быстро, а выглядят свежо и дорого
Лето — это не то время, когда хочется часами сидеть в салоне в ожидании красочного дизайна ногтей, ведь так? И как быть? Как раз сейчас маникюр должен излучать свежесть, тепло и дарить хорошее настроение своим обладательницам. К счастью, есть такие простые, но эффектные варианты, которые не займут много времени у мастера. В этой статье — 15 незамысловатых вариантов маникюра, которые будут выглядеть на ваших руках, как настоящее искусство.
Металлический штрих
К любому лаконичному однотонному покрытию можно добавить изюминку — тонкую металлическую полоску. Как пишут стилисты ведущего модного журнала InStyle, такая деталь тут же добавляет обычному нюдовому дизайну настроения в стиле хеви-метал. Вашему мастеру не составит труда внести такой акцент, а вот образ от этого станет свежее.
Бледно-розовый мрамор
Нежные розовые оттенки хорошо смотрятся вне зависимости от длины и формы ногтей. Но почему бы не освежить такой маникюр мраморным рисунком? Кажется, выглядит очень достойно — хорошо будет смотреться и с деловым костюмом на совещании, и вечером в кафе есть чем похвастаться подругам.
Глубокий красный оттенок
Красный лак на ногтях — это классика вне времени. И если обычный яркий оттенок выглядит скорее, как маникюр из простецкого салона за углом, то насыщенные бордовый или вишневый цвета, по мнению экспертов из Cosmopolitan, сразу делают маникюр дороже.
Хромовое нюдовое покрытие
Такое перламутровое или полупрозрачное металлическое покрытие выглядит безупречно, но при этом не требует лишних затрат и времени. Подходящий вариант на лето для любителей утонченной нескучной классики.
Коралловый
Именно летом как никогда хочется яркости. Вот только неоновые оттенки постепенно отступают на задний план. Чем же их заменить? На выручку придут коралловые цвета — да-да, те самые, которые мы помним с детства на ногтях маминой подруги-модницы. А ведь этот оттенок просто излучает позитив, тепло и радость. Идеальное смешение розового и оранжевого — богатый оттенок, который придаст вашим ногтям ухоженный вид и создаст знойное настроение. Благородно будет смотреться на любой длине и форме.
Французский маникюр
Классика, которая с нами десятилетия. Такое покрытие придает рукам ухоженный вид, а это так ценно в наше время. Если обычный вариант наскучил, и все же хочется чего-то поярче, то можно выполнить край ногтя цветным лаком. Например, синим, ярко-розовым или мокко. А если вы все же за классику, но с перчинкой, то смело выбирайте черные кончики — этот вариант подойдет к любому случаю.
Черепаховый узор
«Я доверяю своему мастеру. И мне нравится результат, хотя я к нему еще не привыкла».
Беспроигрышный вариант! Особенно хорошо такой маникюр смотрится, если он выполнен переливающимися гель-лаками. Можно добавить немного золотой фольги — и вот у вас на ногтях уже интересный рисунок, на который точно обратят внимание.
Микрофрукты
Летом можно обратиться к фруктовой тематике. Но, чтобы упростить маникюр и не ждать 2 часа, пока мастер нарисует натюрморт или пейзаж, эксперты Vogue предлагают обратиться к миниатюрным и элементарным рисункам фруктов, ягод и, почему-то, блинчиков. Эти маленькие и нежные произведения искусства придадут вашим ногтям немного игривости. Нам кажется, что останавливаться только на гастрономической теме не стоит — есть и другие простые в исполнении варианты для рисунка.
Горошек
Возьмите на заметку горошек. Смотрится он на руках затейливо и по-летнему. А самое главное — прост в исполнении. Такой дизайн ногтей вы и сами легко осилите. Используйте любые цвета, можете варьировать размер точек, добавляйте хромированное покрытие — и вуаля! Ваши ногти прекрасны без лишних сложностей.
Синие волны
Лето — это отпуск. А отпуск для многих — это море. Ну или хотя бы озеро неподалеку от бабушкиной деревни. Синие волны отлично будут смотреться на ваших руках. Вы можете сочетать их с другими лаками: например, яркий кобальт отлично освежит серебро. Оставляйте больше свободного пространства — и вот у вас уже нескучный минималистичный маникюр. Кроме синих волн, стилисты предлагают сделать легкий рисунок на нюдовой основе — сердечко, звезда или просто точка.
Разноцветные ногти
Еще один яркий летний вариант — разноцветные ногти. Для большей гармонии образа можно выбрать оттенки из одной цветовой гаммы — это будет идеально и на каждый день, и на торжественное мероприятие.
Монохромная текстура
«Обычно я просто обрабатываю ногти дома. А это мой первый маникюр в салоне».
Для сногсшибательного и смелого маникюра необязательно использовать насыщенные цвета и рисунки. Если добавить на однотонные ногти прозрачную текстуру, то без проблем получится яркий, но при этом элегантный образ. Нам даже кажется, что такой дизайн вполне способен заменить стразы и блестки.
Маникюр в стиле «Эффект сиропа»
Такое покрытие нынче в трендах. Благодаря специальным лакам маникюр с «эффектом сиропа» прост в исполнении. Самое главное — выбрать оттенок по вкусу: нежно-розовый, молочный или коричневый. Хотя «сироп» и подразумевает полупрозрачное покрытие, вы можете сами варьировать нанесение слоев, от чего оттенок будет насыщеннее. Испортить такой маникюр даже в домашних условиях сложно.
Золотой акцент
Все те же стилисты из Cosmopolitan просто в восторге от дизайна, который имитирует золотую переплетающуюся нить. Этот роскошный маникюр впервые продемонстрировали модные мастера в прошлом году, но и сегодня золотой акцент не теряет своих позиций — необычно и просто.
«Кошачий глаз»
Еще один вариант маникюра, о котором то и дело говорят стилисты, — бархатный. С помощью такого лака и магнита можно сделать самые необычные ногти без особых усилий. Его текстура создает такой изысканный эффект, что хоть в отпуск, хоть на корпоратив. А в салонах и вовсе за считанные минуты творят чудеса.
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