15 простых идей маникюра, которые делаются быстро, а выглядят свежо и дорого

Лето — это не то время, когда хочется часами сидеть в салоне в ожидании красочного дизайна ногтей, ведь так? И как быть? Как раз сейчас маникюр должен излучать свежесть, тепло и дарить хорошее настроение своим обладательницам. К счастью, есть такие простые, но эффектные варианты, которые не займут много времени у мастера. В этой статье — 15 незамысловатых вариантов маникюра, которые будут выглядеть на ваших руках, как настоящее искусство.