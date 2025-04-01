11 идей для маникюра, который придаст утонченности вашему образу

Кроме того, на такой длине ногтей прекрасно будет выглядеть входящий в моду скромный дизайн. Яркие принты и множество стразов отойдут на второй план: вместо этого для изящного маникюра можно выбрать небольшое утонченное украшение. Также стилисты рекомендуют отказаться от акцента на одном-двух ногтях — это немного устарело. Более элегантным решением является одинаковые цвет и дизайн на всех пальцах. Это выглядит целостно и современно.