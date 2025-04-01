11 идей для маникюра, который придаст утонченности вашему образу
Весна — время преображений. Хочется купить новое платье и сменить прическу. И, конечно же, многие леди особое внимание уделяют своим рукам. Что же интересного можно взять на заметку? Безусловно, самый главный тренд любого сезона — быть собой. Ведь если модные дизайны вам не по душе, использовать их совсем необязательно. Но посмотреть на рекомендации стилистов можно. А вдруг что-то приглянется?
Маникюр на коротких ногтях
Длинные миндалевидные формы уступают место коротким и средним ногтям. Такая длина выглядит естественно и практично, но при этом она не лишена минимализма и изящества.
Кроме того, на такой длине ногтей прекрасно будет выглядеть входящий в моду скромный дизайн. Яркие принты и множество стразов отойдут на второй план: вместо этого для изящного маникюра можно выбрать небольшое утонченное украшение. Также стилисты рекомендуют отказаться от акцента на одном-двух ногтях — это немного устарело. Более элегантным решением является одинаковые цвет и дизайн на всех пальцах. Это выглядит целостно и современно.
Маникюр в шоколадных оттенках
Если стилисты в чем-то и уверены на все сто, так это в популярности шоколадных оттенков. Во многом это основывается на том, что цвет мокко назначен главным в 2025-м. Теплые кремовые коричневые цвета добавят вашему образу нотку элегантной простоты. Такой маникюр действительно выглядит, как сейчас принято говорить, вкусно.
Небесно-голубой маникюр
Синие и голубые оттенки смотрятся свежо. Такие цвета приятно и удобно носить — вы можете подобрать гамму в соответствии со своим стилем. Небесные цвета впишутся в любой образ и изящно его подчеркнут.
Молочно-лавандовый маникюр
Наравне с небесно-голубыми шагает пастельный лавандовый цвет — непревзойденное сочетание приглушенного и яркого оттенков. Такой маникюр добавит вашему образу мечтательности, нежности и элегантности. Текстура покрытия может быть любой: лавандовый отлично смотрится как в глянцевом, так и в матовом виде. Просто блеск!
Белоснежный маникюр
Тренд конца 2000-х — белоснежный маникюр — снова на коне. Ухоженные ногти с молочно-белым лаком, покрытые тонким слоем акриловой пудры — такой дизайн выбирают многие модницы. Это именно тот маникюр, который подходит ко всему. Кстати, белые ногти прекрасно смотрятся на любой длине. Что тут можно сказать? Универсально!
«Масляный» маникюр
Также второй год подряд популярен «масляный» маникюр: на ногтевую пластину наносится матовый лак в желтом тоне, а сверху наносят глянцевое покрытие, создающее тот самый маслянистый блеск. Такой маникюр может быть как однотонным, так и с различными рисунками. Смотрится свежо и хорошо сочетается с весенними и летними нарядами.
Вариации французского маникюра
«„Мятный“ французский маникюр».
Французский маникюр год за годом демонстрирует, почему именно классика никогда не выйдет из моды. Секрет прост: сохраняя суть, постоянно меняться и подстраиваться. Так, к примеру, ранее френч перестал ассоциироваться только с бело-розовым дизайном, а теперь как родной лег на ранее ему не свойственную, но популярную сейчас форму ногтей скво-овал.
Модным стало и объединение французского маникюра с цветочным дизайном. Нежные цветы могут заменить традиционную полоску по линии улыбки или стать дополнительным украшением ногтевой пластины.
«Кошачий глаз»
«Впервые делаю маникюр с эффектом кошачьего глаза».
Магнитные лаки стали популярны десятилетия назад. Техника маникюра «кошачий глаз» все та же: к накрашенным лаком со специальными частицами ногтям подносится магнит, и получаются красивые блики. Если вы любите хромированные переливающиеся ногти, то лучше всего отдать предпочтение именно такому варианту.
Аура-маникюр
«Первая попытка нарисовать на ногтях „ауры“».
Тренд на маникюр в виде энергетического поля — ауры — появился несколько лет назад. Дизайн заключается в том, что на ногтевой пластине рисуются цветные круги: они могут быть четкими или размытыми, переходить в технике градиента. Для такого маникюра можно выбрать любые оттенки, но изначально подразумевалось, что вы рисуете то, как видите собственную энергетику. Стилисты подчеркивают, что данный тренд больше остальных способствует самовыражению прекрасных дам.
Естественные ногти
«Избавилась от привычки грызть ногти. Мой прогресс с „голым“ маникюром».
Объемный маникюр
«Мои последние работы».
Конечно, наряду со сдержанными маникюрами держатся в тренде и навороченные дизайны. Модный объемный маникюр с блестящими камушками, металлическими линиями, конечно, не вариант, если вас с утра ждет офисная работа. Зато он хорош для особенных случаев — вечеринок, праздников, торжественных событий. И в отпуске такие ногти будут радовать глаз. А вызывающими их могут сделать только неуместность и чрезмерное увлечение украшательством без продуманного дизайна.