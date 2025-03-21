9 мелочей, которые сигнализируют о том, что пора менять салон красоты
В воздухе уже пахнет весной, а от щебета птиц так и хочется самим взлететь в небо и парить. И выглядеть при этом хочется сногсшибательно! Именно поэтому после зимы возрастает желание сделать все бьюти-процедуры, которые только возможно. Но иногда что-то идет не по плану и из салона приходится уходить с недовольным видом. Или вовсе просить книгу замечаний и предложений. Чтобы избежать таких ситуаций, приведем несколько красных флагов, на которые сразу следует обратить внимание.
Отсутствие подложки в ванночке во время педикюра
Если вы решили привести ваши ножки в порядок, а вам предлагают опустить их в ванночку без одноразовой подложки — бейте тревогу. Это негигиенично и такой педикюр грозит вам перекрестным заражением чем-нибудь неприятным.
Инструменты без стерильной упаковки
Как это ни странно звучит, но маникюр или педикюр с помощью инструментов из стоящей на столе мастера банки с дезинфицирующим средством не гарантирует безопасности. Вы не знаете, как часто меняли раствор и как долго инструмент в нем пролежал. Все приспособления должны при вас распаковываться из стерильной упаковки — это главный зеленый флаг для любого салона. Пилочка для ногтей всегда должна быть новой: использование старой не только негигиенично, но и на качество обработки ногтей влияет.
Волосы на полу и мебели
Первое, на что стоит посмотреть, заходя в кабинет депиляции, — наличие волос на полу. Некоторые мастера предлагают предварительно сделать «стрижку» интимной зоны. А это неприемлемо. Как ни старайся, но при работающем кондиционере, да и даже без него, невозможно стричь волосы без вероятности разбросать их по кабинету. Они могут даже попасть в средства для депиляции или ухода. Поэтому, если вы заметили подозрительные волосы или даже если вам предложили такую «стрижку», лучше бегите из этого салона.
Количество лака на кисточке
Если во время маникюра или педикюра мастер берет слишком много лака, результат, скорее всего, будет не самым приятным. Конечно, есть различные техники покрытия. Но, как правило, мало лака на кисточке — это не излишняя экономия, а зеленый флаг к посещению именно этого специалиста.
Еще следует обратить внимание, чтобы перед покрытием на ногти нанесли базовый слой, а уже на сам лак — защитный. Это важные этапы качественных процедур. Кстати, базовый и финишный слой могут наноситься одним средством — это норма.
Деревянные палочки в ванночке с воском
Если перед процедурой вы заметили, что деревянные палочки для нанесения воска находятся уже в специальной ванночке, то скорее всего ими пользовались до вас. А это совершенно негигиенично. Следите за тем, чтобы одноразовый инструмент распаковали перед вами — это гарантия того, что до вас им никто не пользовался.
Иногда мастера используют многоразовые валики для нанесения воска. Этот вариант тоже не гарантирует стопроцентной чистоты, так как валики очень сложно очистить. Если вы видите, что мастер использует такой инструмент, проверить наличие посторонних волос перед процедурой — обязательно. Но лучше и вовсе попросить воспользоваться одноразовыми палочками. Ну, или уйти.
Молчаливые мастера
Нет, речь не о поддержании светской беседы, пока вам наводят красоту. Просто перед началом работы, парикмахер, например, должен расспросить о ваших волосах: когда вы их красили, вьются ли они, с какими сложностями вы сталкиваетесь? Идеальный вариант — это консультация непосредственно до записи на процедуры, даже онлайн формат будет приемлемым. И, кстати, если вы собираетесь сделать осветление волос, то вас обязательно должны спросить, какое тонирование вы предпочитаете. Стоит сменить парикмахера и в том случае, если он по окончании работы не дает вам советы по уходу. Вполне возможно, что вы все делаете правильно, но обозначить верность вашего ухода — это важно.
То же касается и мастеров по депиляции, особенно, если вы делаете эту процедуру впервые. Вам должны рассказать, при каких обстоятельствах депиляция будет более болезненной, как проходит процедура и т.д. Кроме того, обязателен опрос о том, какими кремами вы пользовались, как раньше удаляли волосы и есть ли у вас аллергия.
Слишком жидкий воск и блестки
На консистенцию воска обязательно нужно обращать внимание. Если воск слишком жидкий, это значит, что мастер не выдержал нужную температуру нагревания. Соответственно, воск будет очень горячим, и его использование чревато ожогами кожи.
Также уточняйте состав используемого в салоне воска. Такие компоненты, как эфирные масла, мед, смола или какие-то элементы декора (блестки, например), подходят не всем: у некоторых людей они могут вызвать аллергию.
Использование полотенца, которое упало на пол
Если вы наслаждались процедурами в спа-салоне и вдруг увидели, что кто-то уронил даже только что взятое из шкафа чистое полотенце, поднял его и продолжил использовать, — не приходите сюда больше. Это непрофессионально со стороны сотрудников.
Вам советуют ухаживать за волосами с помощью натуральных масел
О пользе различных масел для волос сейчас идут бурные споры. Но у этого метода все меньше сторонников. Конечно, все индивидуально и зависит от структуры волос и состояния кожи головы, но если мастер с порога говорит вам ухаживать за волосами каким бы то ни было маслом, стоит проконсультироваться еще с кем-то.