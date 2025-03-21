9 мелочей, которые сигнализируют о том, что пора менять салон красоты

Если во время маникюра или педикюра мастер берет слишком много лака, результат, скорее всего, будет не самым приятным. Конечно, есть различные техники покрытия. Но, как правило, мало лака на кисточке — это не излишняя экономия, а зеленый флаг к посещению именно этого специалиста.

Еще следует обратить внимание, чтобы перед покрытием на ногти нанесли базовый слой, а уже на сам лак — защитный. Это важные этапы качественных процедур. Кстати, базовый и финишный слой могут наноситься одним средством — это норма.