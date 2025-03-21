15 раз, когда дизайнер вложил в свое творение всю душу, но про логику забыл

Вроде как любые вещи должны быть сделаны для людей. Чтобы и красиво, и комфортно, и вообще. Но порой полет дизайнерской мысли уносится так далеко, что только держись. И в итоге смотришь на такое творение и думаешь: «Да уж, неудачный дизайн вышел».

"Живу на съеме. В душевую кабину захожу выдохнув и втянув живот"

"Купила духи, но понятия не имею, как хранить такой флакон"

"Вертикально флакончик стоять не может, а горизонтально проливается".

"Дома у дяди есть ванная без двери. Это буквально первое, что видишь когда к нему заходишь"

Так сказать, войди и сломай себе ноги

Дверь в туалетной кабинке для инвалидов открывается внутрь и почти касается унитаза

"Дамы и господа, вершина человеческой глупости"

"Ехал за этим автобусом 4 квартала, чтобы дождаться, пока он остановится, сфоткать и поделиться на весь интернет этим прекрасным произведением искусства"

Ничто не сравнится с запахом кофе и хорошим зрением по утрам

И женщина превращается... Превращается в рыбный рулет!

В этом туалете придется биться головой о стену, если захочешь сесть на унитаз

"Нашел эту красоту в местном универе"

"Ручка моей сковородки слишком тяжелая и постоянно перевешивает"

У этого игрушечного песеля два рта

"Ну наконец-то нам сделали велосипедные дорожки"