А между тем, это ответ н пост, где представлены в основном шедевры туалетно-ванного дизайна. Удивительно, что они не все здесь, это же ключевая тема сайта.
Притащу красивое
15 раз, когда дизайнер вложил в свое творение всю душу, но про логику забыл
Вроде как любые вещи должны быть сделаны для людей. Чтобы и красиво, и комфортно, и вообще. Но порой полет дизайнерской мысли уносится так далеко, что только держись. И в итоге смотришь на такое творение и думаешь: «Да уж, неудачный дизайн вышел».
"Живу на съеме. В душевую кабину захожу выдохнув и втянув живот"
А между тем, это ответ н пост, где представлены в основном шедевры туалетно-ванного дизайна. Удивительно, что они не все здесь, это же ключевая тема сайта.
"Купила духи, но понятия не имею, как хранить такой флакон"
Поставьте в какую-нибудь ёмкость - хоть в стакан, а удобнее приобрести специальную полочку с отверстиями - как используют в медицинских лабораториях для забора крови.
"Вертикально флакончик стоять не может, а горизонтально проливается".
"Дома у дяди есть ванная без двери. Это буквально первое, что видишь когда к нему заходишь"
Так сказать, войди и сломай себе ноги
Дверь в туалетной кабинке для инвалидов открывается внутрь и почти касается унитаза
"Дамы и господа, вершина человеческой глупости"
"Ехал за этим автобусом 4 квартала, чтобы дождаться, пока он остановится, сфоткать и поделиться на весь интернет этим прекрасным произведением искусства"
Ничто не сравнится с запахом кофе и хорошим зрением по утрам
можно, конечно, взять в левую руку, но тогда пострадают щёки...
И женщина превращается... Превращается в рыбный рулет!
В этом туалете придется биться головой о стену, если захочешь сесть на унитаз
"Нашел эту красоту в местном универе"
"Ручка моей сковородки слишком тяжелая и постоянно перевешивает"
У этого игрушечного песеля два рта
"Ну наконец-то нам сделали велосипедные дорожки"
Эта раковина соединена с унитазом и образует идеальную горку
чтобы не мыть щетки в унитазе, скорее всего будет достаточно крышкой унитаз прикрывать. но возможно это слишком просто и очевидно.
А вот еще несколько статей с подборками ну крайне неудачного дизайна: