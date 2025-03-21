15 раз, когда дизайнер вложил в свое творение всю душу, но про логику забыл

Дизайн
53 минуты назад

Вроде как любые вещи должны быть сделаны для людей. Чтобы и красиво, и комфортно, и вообще. Но порой полет дизайнерской мысли уносится так далеко, что только держись. И в итоге смотришь на такое творение и думаешь: «Да уж, неудачный дизайн вышел».

"Живу на съеме. В душевую кабину захожу выдохнув и втянув живот"

Ёжик в авокадо
9 минут назад

А между тем, это ответ н пост, где представлены в основном шедевры туалетно-ванного дизайна. Удивительно, что они не все здесь, это же ключевая тема сайта.
Притащу красивое

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"Купила духи, но понятия не имею, как хранить такой флакон"

Ольга Курпякова
27 минут назад

Поставьте в какую-нибудь ёмкость - хоть в стакан, а удобнее приобрести специальную полочку с отверстиями - как используют в медицинских лабораториях для забора крови.

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"Вертикально флакончик стоять не может, а горизонтально проливается".

"Дома у дяди есть ванная без двери. Это буквально первое, что видишь когда к нему заходишь"

Так сказать, войди и сломай себе ноги

Дверь в туалетной кабинке для инвалидов открывается внутрь и почти касается унитаза

"Дамы и господа, вершина человеческой глупости"

"Ехал за этим автобусом 4 квартала, чтобы дождаться, пока он остановится, сфоткать и поделиться на весь интернет этим прекрасным произведением искусства"

Ничто не сравнится с запахом кофе и хорошим зрением по утрам

И женщина превращается... Превращается в рыбный рулет!

В этом туалете придется биться головой о стену, если захочешь сесть на унитаз

"Нашел эту красоту в местном универе"

"Ручка моей сковородки слишком тяжелая и постоянно перевешивает"

У этого игрушечного песеля два рта

"Ну наконец-то нам сделали велосипедные дорожки"

Эта раковина соединена с унитазом и образует идеальную горку

Цин_Ско
23 минуты назад

чтобы не мыть щетки в унитазе, скорее всего будет достаточно крышкой унитаз прикрывать. но возможно это слишком просто и очевидно.

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Фото на превью KoldunMaster / Reddit

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