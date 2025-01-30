15 случаев, когда идея завела дизайнера куда-то не туда

Хороший интерьер должен сочетать в себе картинку, которая радует глаз и удобство для повседневной жизни. Даже в мелочах. Но от конструктивных решений в этой подборке не остается ничего, кроме недоумения. Этот дизайн интерьера настолько плох, что даже интересно, что же было в голове у того, кто это придумал?

«Выключатель в моей ванной. Кстати, ремонт сделан совсем недавно. А еще напротив душа тут есть окно»

«Когда идет дождь, вход в мой дом превращается в пещеру под водопадом. Неа, желоба не переполнены. Ага, архитектор так и задумал»

«Панель дверных звонков на подъезде дома у моих друзей»

© rnmp / Reddit мальвина 17 часов назад В Ижевске, в Набережных Челнах - улицы - это кварталы. Т.е. не прямая, а квадратная, соответственно дома в таких искать было раньше не удобно. Сейчас хоть приложения с картами помогут)). - - Ответить

Всего в доме 5 этажей. На каждом этаже по 6 квартир. Первая квартира на каждом этаже указана первой по вертикали: 1, 21, 31, 41, 51. Затем вторая квартира на каждом этаже: 2, 22, 32, 42, 52. И так далее. Выглядит странно, но смысл в этом есть.

© wishiwasonmaui / Reddit

«Невероятная дверь в туалет у моей подруги»

«В моей новой квартире невозможно полностью открыть кухонный шкафчик из-за лампы»

«Ванная у меня дома. Не знаю, что меня восхищает больше — расположение зеркала или прикрученная к нему мыльница»

А с розеткой, типа, тут все нормально? © Unknown author / Reddit

«Такая красота в моей качалке. Стою прямо напротив раковины»

Чувак, зато ты можешь рассмотреть свои грудные мышцы и бицепсы после жестких тренировок. Кому есть дело до твоего лица? Ну так уж и быть, можешь еще прическу поправить.

© Yachanan80 / Reddit

© Yachanan80 / Reddit — Вы же купили большое прямоугольное зеркало в санузел?

— Зачем оно здесь? Взял кучу маленьких круглых, как раз скидка была.

© Amarsir / Reddit

— Зачем оно здесь? Взял кучу маленьких круглых, как раз скидка была. © Amarsir / Reddit Это зеркало «для плохих дней»

© SweetConfidence / Reddit

«Ванная комната дома у моей сестры»

«Держатель для туалетной бумаги в моей новой квартире прячется за шторкой для ванны»

«Вешалка для полотенца в ванной в моем номере»

«Фасад центра помощи детям с нарушениями зрения»

«Один туалет, две двери. Обе работают и ведут в разные квартиры, которые сдаются в аренду от разных владельцев. Свою дверь запирать нельзя»

«Как вообще спроектировали этот санузел? Чтобы попасть в душевую кабину, надо перелезть через унитаз»

«Лифт в моем отеле. Две верхние кнопки ненастоящие. Две нижние — настоящие кнопки вверх-вниз»