Я прошу прощения, где тут ремонт? При ремонте вообще-то принято морально устаревшие вещи заменять.
15 случаев, когда идея завела дизайнера куда-то не туда
Хороший интерьер должен сочетать в себе картинку, которая радует глаз и удобство для повседневной жизни. Даже в мелочах. Но от конструктивных решений в этой подборке не остается ничего, кроме недоумения. Этот дизайн интерьера настолько плох, что даже интересно, что же было в голове у того, кто это придумал?
«Выключатель в моей ванной. Кстати, ремонт сделан совсем недавно. А еще напротив душа тут есть окно»
«Когда идет дождь, вход в мой дом превращается в пещеру под водопадом. Неа, желоба не переполнены. Ага, архитектор так и задумал»
«Панель дверных звонков на подъезде дома у моих друзей»
В Ижевске, в Набережных Челнах - улицы - это кварталы. Т.е. не прямая, а квадратная, соответственно дома в таких искать было раньше не удобно. Сейчас хоть приложения с картами помогут)).
- Всего в доме 5 этажей. На каждом этаже по 6 квартир. Первая квартира на каждом этаже указана первой по вертикали: 1, 21, 31, 41, 51. Затем вторая квартира на каждом этаже: 2, 22, 32, 42, 52. И так далее. Выглядит странно, но смысл в этом есть.
© wishiwasonmaui / Reddit
«Невероятная дверь в туалет у моей подруги»
«В моей новой квартире невозможно полностью открыть кухонный шкафчик из-за лампы»
«Ванная у меня дома. Не знаю, что меня восхищает больше — расположение зеркала или прикрученная к нему мыльница»
Зеркало по ходу просто засунуто за мыльницу .
Держится только за счет нее .
- А с розеткой, типа, тут все нормально? © Unknown author / Reddit
«Такая красота в моей качалке. Стою прямо напротив раковины»
- Чувак, зато ты можешь рассмотреть свои грудные мышцы и бицепсы после жестких тренировок. Кому есть дело до твоего лица? Ну так уж и быть, можешь еще прическу поправить.
© Yachanan80 / Reddit
- — Вы же купили большое прямоугольное зеркало в санузел?
— Зачем оно здесь? Взял кучу маленьких круглых, как раз скидка была.
© Amarsir / Reddit
- Это зеркало «для плохих дней»
© SweetConfidence / Reddit
«Ванная комната дома у моей сестры»
«Держатель для туалетной бумаги в моей новой квартире прячется за шторкой для ванны»
шторка видимо в другую сторону не отодвигается. тут больше вопросов не намокает ли она, когда моешься в этой ванне?
«Вешалка для полотенца в ванной в моем номере»
А что с мыльницей? Как там вообще мыло держится? 🤣
Ой, спасибо за фотки! То злюсь, то хохочу; нарочно такого точно не придумаешь! 😁
«Фасад центра помощи детям с нарушениями зрения»
Такая тонкая издевка может быть спланирована либо циником, либо дураком .
«Один туалет, две двери. Обе работают и ведут в разные квартиры, которые сдаются в аренду от разных владельцев. Свою дверь запирать нельзя»
«Как вообще спроектировали этот санузел? Чтобы попасть в душевую кабину, надо перелезть через унитаз»
«Лифт в моем отеле. Две верхние кнопки ненастоящие. Две нижние — настоящие кнопки вверх-вниз»
«Из кухни в душ — один шаг»
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