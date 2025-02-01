14 человек наглядно показали, как их изменили прожитые годы и принятые решения

Порой мы сами не замечаем, как с годами меняемся. Фотографии помогают увидеть, как изменилась наша внешность с течением времени. Вот несколько людей, которые изменились так, что порой на фото «после» вообще как будто бы другой человек.

«На первом фото мне 28, а на втором 42»

Блин, такого я не ожидал. © AZDpcoffey / Reddit

«Мои фото в 17 и в 24 года»

«На первом фото мне 23 года, а на втором — 31»

«На первом фото мне 21 и я в жуткой депрессии. На втором фото уже 34 и я счастлив, как никогда»

«Между фото прошло два года. Сейчас я умудрился пробежать марафон»

© ypanev / Reddit Inspiration 15 часов назад "за эти два года я научился не подвязывать футболку дулькой, а носить нормально, и также начал покупать вещи своего размера. я даже не знал что так можно было. А еще я нашел нормальную работу, раньше я думал что мне всегда отказывали в самом начале интервью потому что расисты, а оказалось дело было в футболке" - - Ответить

«Я пережила свой первый тяжелый разрыв. Вот как это изменило меня»

«Ни одной операции. Просто время и полная смена образа»

«Похудел на 27 кг. И знаете что? Наверное люди вокруг были правы, когда советовали сделать что-то с бородой»

«Какая разница между этит двумя фото (второе спустя 5 лет)? Я победила депрессию»

«Я как Бенджамин Баттон. На первом фото мне 24 года, сейчас 32. Как я изменилась? Рассталась

с абьюзером и стала путешествовать»

«На первом фото мне 21 год, втором — 27. Все еще худею, но потеря веса очень сильно изменила мою жизнь»

«Похудела на 60 кг. Трансформация заняла 3,5 года»

«Сейчас мне 45 лет. Вот как я изменилась за 6 лет»

«Слева мне 14, а сейчас — 34»