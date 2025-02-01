Первое фото просто пляжное, неудачный купальник, не уложены волосы, нет макияжа - но ноги отличные, например
14 человек наглядно показали, как их изменили прожитые годы и принятые решения
Порой мы сами не замечаем, как с годами меняемся. Фотографии помогают увидеть, как изменилась наша внешность с течением времени. Вот несколько людей, которые изменились так, что порой на фото «после» вообще как будто бы другой человек.
«На первом фото мне 28, а на втором 42»
- Блин, такого я не ожидал. © AZDpcoffey / Reddit
«Мои фото в 17 и в 24 года»
«На первом фото мне 23 года, а на втором — 31»
Слышал , что наколки признак сатаны, и в Рай, с ними не попасть!
«На первом фото мне 21 и я в жуткой депрессии. На втором фото уже 34 и я счастлив, как никогда»
Я бы тоже была в депрессии, если бы меня так нарядили))
«Между фото прошло два года. Сейчас я умудрился пробежать марафон»
"за эти два года я научился не подвязывать футболку дулькой, а носить нормально, и также начал покупать вещи своего размера. я даже не знал что так можно было. А еще я нашел нормальную работу, раньше я думал что мне всегда отказывали в самом начале интервью потому что расисты, а оказалось дело было в футболке"
«Я пережила свой первый тяжелый разрыв. Вот как это изменило меня»
Для чего делают кольцо в носу? Человек, напоминает бычка с кольцом!
«Ни одной операции. Просто время и полная смена образа»
«Похудел на 27 кг. И знаете что? Наверное люди вокруг были правы, когда советовали сделать что-то с бородой»
«Какая разница между этит двумя фото (второе спустя 5 лет)? Я победила депрессию»
«Я как Бенджамин Баттон. На первом фото мне 24 года, сейчас 32. Как я изменилась? Рассталась
с абьюзером и стала путешествовать»
«На первом фото мне 21 год, втором — 27. Все еще худею, но потеря веса очень сильно изменила мою жизнь»
Я стала заниматься танцами, по 4 часа 3 раза в неделю, и сначала похудели ноги. Последним ушел живот.
- Фантастика! © GandalfTheJaded / Reddit
«Похудела на 60 кг. Трансформация заняла 3,5 года»
«Сейчас мне 45 лет. Вот как я изменилась за 6 лет»
«Слева мне 14, а сейчас — 34»
А вот еще несколько мужчин, которые изменились так, что иногда сами себя в зеркале не узнают.