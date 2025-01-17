20 мужчин, которые изменились так, что иногда сами себя в зеркале не узнают

Народное творчество
20 часов назад

Мужчины тоже умеют меняться, и не только ради кого-то, но и ради себя. Чтобы преобразиться, кому-то стоило лишь немного подкачаться и сменить прическу, а кому-то пришлось потрудиться по полной. Такие перемены не просто привлекают внимание, но и вселяют уверенность в то, что при желании и приложенных усилиях возможно, если не все, то очень многое.

«На день рождения опять поехал в Шотландию. Сравнил свои фотографии в этот визит с теми, что сделал 5 лет назад»

"В 18 и в 24 года. Как многое может измениться за какие-то несколько лет"

"В 27 и в 30. Передавайте привет моему ортодонту"

  • Удивительно, как идеальная улыбка может сделать из вас другого человека. © Greengrass75_ / Reddit

«Три года назад завязал с пагубной привычкой, которая буквально довела меня до больничной койки»

«Рано начал лысеть и думал, что теперь до конца жизни обречен брить голову. Как же хорошо, что медицина не стоит на месте»

"За два года почти полностью изменил образ жизни"

«Начал читать умные книги, вместо пяти и более часов в день, провожу за компьютерными играми не более 3-х часов в неделю. Отказался от вредной пищи, провожу в спортзале не меньше 5 дней в неделю, хожу 10 тысяч шагов в день, высыпаюсь и регулярно ухаживаю за кожей».

«Развелся и будто получил волшебный пинок. Скоро мне 46, и я в лучшей форме, чем когда-либо»

Лариса Дзюба
18 часов назад

Полагаю, человек освободился от психологического негатива и это дало толчек начать "новую жизнь"! Красава! )))

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  • Кто-то разошелся с Железным человеком? Ну, это ее проблемы! © Hhhl92 / Reddit

"За год прошел терапию, сбросил вес, наладил сон и начал ухаживать за собой"

  • Ого, ты теперь выглядишь как Шрек, когда он был красавчиком-человеком. © Unknown author / Reddit

"Поменял стрижку. Стало лучше?"

"Променял компьютерные игры, дурные привычки и страдания на гантели, протеиновые коктейли и амбиции"

"Сделал операцию по шунтированию желудка и вернул себе свою жизнь"

«В 30 лет и в 32 года. Оставил позади неудавшиеся отношения и почти 50 кг веса»

"Мне пришлось потрудиться"

«С ума сойти, как сильно стресс и несчастье влияют на твое тело. Прошло 4 месяца после развода и я снова чувствую себя самим собой»

"Слева мне 23, а я чувствовал себя как разбитый и подавленный 40-летний. На втором фото мне 40"

"После тяжелой депрессии и серьезных проблем со здоровьем я наконец-то вернулся к жизни"

«На первом фото мне 17, на втором — 26. Сбросил 63 кг и полностью изменил жизнь. Вообще не узнаю себя прежнего»

"Отправил депрессию в нокаут"

"Слева мне 18, а справа - 24"

ИраЛира
12 часов назад

Блин, 24 года.. у меня уже 2-е детей было, в 27 я стала главбухом, а здесь такой ребенок справа

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«Двенадцать лет назад я весил почти 140 кг»

Если вам тоже нравится смотреть как люди меняются и расцветают, предлагаем взглянуть на эти статьи:

Фото на превью Redditemeon / Reddit

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