20 мужчин, которые изменились так, что иногда сами себя в зеркале не узнают

Мужчины тоже умеют меняться, и не только ради кого-то, но и ради себя. Чтобы преобразиться, кому-то стоило лишь немного подкачаться и сменить прическу, а кому-то пришлось потрудиться по полной. Такие перемены не просто привлекают внимание, но и вселяют уверенность в то, что при желании и приложенных усилиях возможно, если не все, то очень многое.

«На день рождения опять поехал в Шотландию. Сравнил свои фотографии в этот визит с теми, что сделал 5 лет назад»

"В 18 и в 24 года. Как многое может измениться за какие-то несколько лет"

"В 27 и в 30. Передавайте привет моему ортодонту"

Удивительно, как идеальная улыбка может сделать из вас другого человека. © Greengrass75_ / Reddit

«Три года назад завязал с пагубной привычкой, которая буквально довела меня до больничной койки»

«Рано начал лысеть и думал, что теперь до конца жизни обречен брить голову. Как же хорошо, что медицина не стоит на месте»



Вау, теперь ты выглядишь как солист модного бойз-бенда. © roiroiroyourboat / Reddit

"За два года почти полностью изменил образ жизни"

«Начал читать умные книги, вместо пяти и более часов в день, провожу за компьютерными играми не более 3-х часов в неделю. Отказался от вредной пищи, провожу в спортзале не меньше 5 дней в неделю, хожу 10 тысяч шагов в день, высыпаюсь и регулярно ухаживаю за кожей».



«Развелся и будто получил волшебный пинок. Скоро мне 46, и я в лучшей форме, чем когда-либо»

Кто-то разошелся с Железным человеком? Ну, это ее проблемы! © Hhhl92 / Reddit

"За год прошел терапию, сбросил вес, наладил сон и начал ухаживать за собой"

Ого, ты теперь выглядишь как Шрек, когда он был красавчиком-человеком. © Unknown author / Reddit

"Поменял стрижку. Стало лучше?"





"Променял компьютерные игры, дурные привычки и страдания на гантели, протеиновые коктейли и амбиции"

"Сделал операцию по шунтированию желудка и вернул себе свою жизнь"

«В 30 лет и в 32 года. Оставил позади неудавшиеся отношения и почти 50 кг веса»

Ты точно еще не долго пробудешь одиночкой. © OmegaClifton / Reddit

"Мне пришлось потрудиться"

«С ума сойти, как сильно стресс и несчастье влияют на твое тело. Прошло 4 месяца после развода и я снова чувствую себя самим собой»

"Слева мне 23, а я чувствовал себя как разбитый и подавленный 40-летний. На втором фото мне 40"

Ты Бенджамин Баттон что ли? © Strong_Sale_2533 / Reddit

"После тяжелой депрессии и серьезных проблем со здоровьем я наконец-то вернулся к жизни"

«На первом фото мне 17, на втором — 26. Сбросил 63 кг и полностью изменил жизнь. Вообще не узнаю себя прежнего»

"Отправил депрессию в нокаут"





"Слева мне 18, а справа - 24"