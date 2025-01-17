20 мужчин, которые изменились так, что иногда сами себя в зеркале не узнают
Мужчины тоже умеют меняться, и не только ради кого-то, но и ради себя. Чтобы преобразиться, кому-то стоило лишь немного подкачаться и сменить прическу, а кому-то пришлось потрудиться по полной. Такие перемены не просто привлекают внимание, но и вселяют уверенность в то, что при желании и приложенных усилиях возможно, если не все, то очень многое.
«На день рождения опять поехал в Шотландию. Сравнил свои фотографии в этот визит с теми, что сделал 5 лет назад»
"В 18 и в 24 года. Как многое может измениться за какие-то несколько лет"
"В 27 и в 30. Передавайте привет моему ортодонту"
- Удивительно, как идеальная улыбка может сделать из вас другого человека. © Greengrass75_ / Reddit
«Три года назад завязал с пагубной привычкой, которая буквально довела меня до больничной койки»
«Рано начал лысеть и думал, что теперь до конца жизни обречен брить голову. Как же хорошо, что медицина не стоит на месте»
- Вау, теперь ты выглядишь как солист модного бойз-бенда. © roiroiroyourboat / Reddit
"За два года почти полностью изменил образ жизни"
«Начал читать умные книги, вместо пяти и более часов в день, провожу за компьютерными играми не более 3-х часов в неделю. Отказался от вредной пищи, провожу в спортзале не меньше 5 дней в неделю, хожу 10 тысяч шагов в день, высыпаюсь и регулярно ухаживаю за кожей».
«Развелся и будто получил волшебный пинок. Скоро мне 46, и я в лучшей форме, чем когда-либо»
Полагаю, человек освободился от психологического негатива и это дало толчек начать "новую жизнь"! Красава! )))
- Кто-то разошелся с Железным человеком? Ну, это ее проблемы! © Hhhl92 / Reddit
"За год прошел терапию, сбросил вес, наладил сон и начал ухаживать за собой"
- Ого, ты теперь выглядишь как Шрек, когда он был красавчиком-человеком. © Unknown author / Reddit
"Поменял стрижку. Стало лучше?"
"Променял компьютерные игры, дурные привычки и страдания на гантели, протеиновые коктейли и амбиции"
"Сделал операцию по шунтированию желудка и вернул себе свою жизнь"
«В 30 лет и в 32 года. Оставил позади неудавшиеся отношения и почти 50 кг веса»
- Ты точно еще не долго пробудешь одиночкой. © OmegaClifton / Reddit
"Мне пришлось потрудиться"
Что-то уж очень скульптурное лицо в оригинале у него получилось. Он мускулы нa скулах накачал, что ли?! Негодую.
«С ума сойти, как сильно стресс и несчастье влияют на твое тело. Прошло 4 месяца после развода и я снова чувствую себя самим собой»
"Слева мне 23, а я чувствовал себя как разбитый и подавленный 40-летний. На втором фото мне 40"
- Ты Бенджамин Баттон что ли? © Strong_Sale_2533 / Reddit
"После тяжелой депрессии и серьезных проблем со здоровьем я наконец-то вернулся к жизни"
«На первом фото мне 17, на втором — 26. Сбросил 63 кг и полностью изменил жизнь. Вообще не узнаю себя прежнего»
"Отправил депрессию в нокаут"
"Слева мне 18, а справа - 24"
Блин, 24 года.. у меня уже 2-е детей было, в 27 я стала главбухом, а здесь такой ребенок справа
«Двенадцать лет назад я весил почти 140 кг»
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