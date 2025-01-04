"В сорок лет жизнь только начинается", как сказала известная героиня известного фильма.
20+ человек, которые заставили время сыграть на своей стороне
Пока некоторые люди отчаянно борются за то, чтобы сохранить молодость, другие с ужасом глядят на свои фотографии в юности. Ведь с годами они только расцвели и похорошели. В этой статье мы собрали тех, кто доказал, что никогда не поздно расцвести и полюбить свое отражение в зеркале.
«В 29 лет я ушла от человека, который загнал мою самооценку под плинтус. Сейчас мне 40, и я себя обожаю!»
- Свобода тебе к лицу! © Onepunchman2024 / Reddit
«Меня бросила девушка, и вот как я изменился за год»
Понятно.Кормить перестала...охох,в оригинале есть фото из спортзала...Огонь!
- Если бы она тебя сейчас увидела, она бы локти кусала! © Emotional_Fisherman8 / Reddit
«За 3 года я изменила не только свой стиль, но и образ жизни»
Сделала пластику носа, похудела, перекрасила волосы. Похорошела, да.
"Мы с котом немного подкачались"
- О! Готова усыновить вас обоих! © osloluluraratutu / Reddit
«Я стала много ходить пешком, отказалась от фастфуда и газировки, сократила потребление сахара. В результате — минус 30 кг»
«Не узнаю себя на старых фото, хотя и к новому весу еще не привыкла».
«Из 31 года в 41. Эта фотка стала тем волшебным пенделем, который заставил меня заботиться о себе. 10 лет спустя я все еще в процессе»
«Я 6 лет боролся с тревогой и победил. Теперь наконец-то нашлось время побеспокоиться о своей внешности»
"Я в 21 и 10 лет спустя. Вкалывала ботокс и мне не стыдно"
Почему Adme менякт смысл оригинала? Раз уж сдираете,хоть уважайте авторов! Девушка написала :"Мне понадобилась помощь,но я этого не стыжусь" И ниже написала про ботокс и филлеры в губы.Всё-честно.
- Это даже нечестно, что женщины могут так меняться! © Sandjota / Reddit
«Я всегда боролась с акне, а в прошлом году у меня появились кистозные угри. Я их так стеснялась, что почти не выходила из дома. Но мне удалось изменить ситуацию»
«Я прекратила принимать гормональные препараты, много работала с дерматологом — и вот результат».
«Это я за день до операции по снижению веса (в 22 года) и сейчас. Я похудела и поддерживаю эту форму уже 6 лет»
«На первом фото мне 33, а на втором — 39»
- А вы точно цифры местами не перепутали? © rog1521 / Reddit
"В юности и в 32 года"
- Да ладно! На первом фото тебе лет 50, а на втором - девочка. Кого ты хочешь обмануть? © NervousPlankton388 / Reddit
«Я прошла долгий путь выздоровления от анорексии»
«На первом фото мне 25, на втором — 31. Я отказалась от пагубных привычек, и мои глаза снова блестят»
«Вот как я изменился за 3 года после тяжелого развода»
- Тот развод, возможно, был лучшим, что с тобой случалось. Ты выглядишь великолепно! © Chibidi94 / Reddit
«Разница между фото 8 лет. Да, я стала старше, но чувствую себя морально и физически здоровее, чем когда-либо!»
«Я вылечилась от депрессии, перестала общаться с токсичными людьми, в том числе, свела к минимуму контакты с родней. Изменения с 31 года до 40 лет»
«Я в 29 лет и в 38. Развод и хороший стоматолог пошли мне на пользу»
«Я в 18 и в 44. Заметно, что в 90-х у нас не было всех этих роликов о том как делать макияж и ухаживать за кожей?»
«Это я в 42 года и в 47. Чувствую, будто помолодел лет на 20 во всех отношениях»
«Разница между фото всего 4 года, а я чувствую себя совершенно другим человеком как физически, так и морально»
«Из 13 в 31. И это я еще не на пике формы!»
"Тут мне 26 и 36 лет. Горжусь собой"
«Слева — 29 лет, справа — 49»
- Да ты просто расцвел с годами! © Peoples_Champ_481 / Reddit
«Из 28 лет в 31. Сбросила 27 кг и отказалась от вредных привычек. Я до сих пор не узнаю себя в зеркале»
"Отказалась от вредных привычек"... грызть ногти перестала что ли? Нельзя написать, Адме, что бросила пить?
- Ты превратилась из тетки в молодую красотку! © Sassy_Honey / Reddit
"Справа мне 22, а слева - 32. Я, мягко говоря, поздновато заматерел"
«Слева мне 36 лет, я в депрессии, справа — спустя 2 года работы над собой»
Какая апельсинка довольная! Это в депрессии? Но, всё таки, результат виден потрясающий.
«Я устал от того, как я выгляжу и чувствую себя, и решил измениться. Мне 47, я все еще учусь любить себя и жить настоящим»
- Кажется, я в тебя влюбилась! © Inevitable-Visit1261 / Reddit
«У меня было расстройство пищевого поведения, но я выздоровела и набрала вес»
"Мне тут 17 и 32"
- На втором фото ты вылитый молодой Курт Рассел. © Alteredego619 / Reddit
"Я в 30 и я в 40. Немного похудела, сделала стрижку, приобрела новую грудь и уверенность в себе!"
В этой подборке достаточно примеров похорошевших с годами людей. Но если вам показалось, что их мало, вот еще несколько статей на эту же тему:
Комментарии
Я не видела этой подборки, но честно говоря, надоели эти сравнения "лучше"-"хуже". Тем более что всё с Reddit. И одно и то же. 👎