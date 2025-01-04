20+ человек, которые заставили время сыграть на своей стороне

Пока некоторые люди отчаянно борются за то, чтобы сохранить молодость, другие с ужасом глядят на свои фотографии в юности. Ведь с годами они только расцвели и похорошели. В этой статье мы собрали тех, кто доказал, что никогда не поздно расцвести и полюбить свое отражение в зеркале.

«В 29 лет я ушла от человека, который загнал мою самооценку под плинтус. Сейчас мне 40, и я себя обожаю!»

Свобода тебе к лицу! © Onepunchman2024 / Reddit

«Меня бросила девушка, и вот как я изменился за год»

Если бы она тебя сейчас увидела, она бы локти кусала! © Emotional_Fisherman8 / Reddit

«За 3 года я изменила не только свой стиль, но и образ жизни»

"Мы с котом немного подкачались"

О! Готова усыновить вас обоих! © osloluluraratutu / Reddit

«Я стала много ходить пешком, отказалась от фастфуда и газировки, сократила потребление сахара. В результате — минус 30 кг»

«Не узнаю себя на старых фото, хотя и к новому весу еще не привыкла».

«Из 31 года в 41. Эта фотка стала тем волшебным пенделем, который заставил меня заботиться о себе. 10 лет спустя я все еще в процессе»

«Я 6 лет боролся с тревогой и победил. Теперь наконец-то нашлось время побеспокоиться о своей внешности»

"Я в 21 и 10 лет спустя. Вкалывала ботокс и мне не стыдно"

© tangerrinee / Reddit Karolinga 1 неделя назад Почему Adme менякт смысл оригинала? Раз уж сдираете,хоть уважайте авторов! Девушка написала :"Мне понадобилась помощь,но я этого не стыжусь" И ниже написала про ботокс и филлеры в губы.Всё-честно. - - Ответить

Это даже нечестно, что женщины могут так меняться! © Sandjota / Reddit

«Я всегда боролась с акне, а в прошлом году у меня появились кистозные угри. Я их так стеснялась, что почти не выходила из дома. Но мне удалось изменить ситуацию»

«Я прекратила принимать гормональные препараты, много работала с дерматологом — и вот результат».

«Это я за день до операции по снижению веса (в 22 года) и сейчас. Я похудела и поддерживаю эту форму уже 6 лет»

«На первом фото мне 33, а на втором — 39»

А вы точно цифры местами не перепутали? © rog1521 / Reddit

"В юности и в 32 года"

Да ладно! На первом фото тебе лет 50, а на втором - девочка. Кого ты хочешь обмануть? © NervousPlankton388 / Reddit

«Я прошла долгий путь выздоровления от анорексии»

«На первом фото мне 25, на втором — 31. Я отказалась от пагубных привычек, и мои глаза снова блестят»

«Вот как я изменился за 3 года после тяжелого развода»

Тот развод, возможно, был лучшим, что с тобой случалось. Ты выглядишь великолепно! © Chibidi94 / Reddit

«Разница между фото 8 лет. Да, я стала старше, но чувствую себя морально и физически здоровее, чем когда-либо!»

«Я вылечилась от депрессии, перестала общаться с токсичными людьми, в том числе, свела к минимуму контакты с родней. Изменения с 31 года до 40 лет»

«Я в 29 лет и в 38. Развод и хороший стоматолог пошли мне на пользу»

«Я в 18 и в 44. Заметно, что в 90-х у нас не было всех этих роликов о том как делать макияж и ухаживать за кожей?»

«Это я в 42 года и в 47. Чувствую, будто помолодел лет на 20 во всех отношениях»

«Разница между фото всего 4 года, а я чувствую себя совершенно другим человеком как физически, так и морально»

«Из 13 в 31. И это я еще не на пике формы!»

"Тут мне 26 и 36 лет. Горжусь собой"

«Слева — 29 лет, справа — 49»

Да ты просто расцвел с годами! © Peoples_Champ_481 / Reddit

«Из 28 лет в 31. Сбросила 27 кг и отказалась от вредных привычек. Я до сих пор не узнаю себя в зеркале»

Ты превратилась из тетки в молодую красотку! © Sassy_Honey / Reddit

"Справа мне 22, а слева - 32. Я, мягко говоря, поздновато заматерел"

«Слева мне 36 лет, я в депрессии, справа — спустя 2 года работы над собой»

«Я устал от того, как я выгляжу и чувствую себя, и решил измениться. Мне 47, я все еще учусь любить себя и жить настоящим»

«У меня было расстройство пищевого поведения, но я выздоровела и набрала вес»

"Мне тут 17 и 32"

На втором фото ты вылитый молодой Курт Рассел. © Alteredego619 / Reddit