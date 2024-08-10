Не сломался, а сломали. Когда снимали квартиру, он был целый, вот они и должны его купить за свои деньги.
14 человек, которым нужны таблетки от жадности — и побольше, побольше!
Это — подборка про феерических личностей, которые то экономят на спичках, то жируют за чужой счет. Жадность это ведь не только про то, что родная мать сыну на свадьбу копейки дарит. Бывает, что люди спускают на развлечения деньги родных, гуляя от всей души, и не видят в этом ничего плохого, конечно.
- Думал, что я сдал свою квартиру хорошим людям. Приличная семья: муж айтишник, жена педагог, двое деток. Но, блин, как же они меня достали! Они звонят по любому поводу. Вплоть до того, что у них перегорела лампочка, и нужно привезти новую. Я всегда говорю, что готов скинуть деньги на то, что сломалось, но не готов ехать через весь город. Это неразумно. А они все равно звонят и просят приехать. В доме, блин, 35-ти летний мужик, который не в состоянии сменить лампочку? А недавно эти квартиранты вообще позвонили и сказали, что у них сломался ершик для унитаза. Вот зачем мне это информация? Я поеду в магазин, и привезу им новый ершик? Молча скинул на карту деньги на ершик, и до сих пор офигеваю от этой просьбы. © Палата № 6 / VK
- Брат недавно пожаловался, что много денег уходит на девушку. А теперь готовьтесь, ужасные траты: вторая подушка и наволочка, моющее средство для ванны, пылесос. Не прошло и месяца совместной жизни, а она хочет химчистку дивана, какой ужас! © Подслушано / Ideer
- В первый год отношений я подарил ей на праздники золотое кольцо с браслетом. На второй — телефон и съемные брюлики на браслет. На третий — планшет с ноутбуком. На четвертый мы поженились. Потом, на пятый год подарил набор со специальной мебелью для работы с ногтями, курсы и цепочку с камнем. В другие праздники без «цветов» я не оставлял. Она подарила мне (по очереди): эспандер, кепку, носки, пауэр банк и велосипед. Я люблю свою красавицу, но как-то несправедливо. © Подслушано / VK
- Я летел в Дубай. Заплатил за место «премиум», потому что полет длится четырнадцать часов. Мужик рядом предложил мне поменяться местами с его женой — они летели на свой медовый месяц. Спросил, где сидит его жена. Он указал на заднюю часть самолета. В эконом-классе. Говорю: «Ладно, но с вас $ 600». А он: «Я не могу, ведь у нас ограничен бюджет поездки!» Конечно, я отказался. Он стал обзываться, а я сказал, что он сам такой. Он должен был либо сидеть с женой, либо отдай ей свое место. Я рассказал своей супруге обо всем, но она считает, что мне следовало уступить. К слову, она ненавидит летать эконом-классом, поэтому я знаю, что она бы не пересела. © UsualSuccess7450 / Reddit
- С мужем договорились, что мои декретные выплаты копятся на моем счете, это будут чисто мои деньги. А обеспечивать нас с ребенком будет муж. Очень обрадовалась, думала, накоплю себе на шубу. Тем более, что давно мечтала, а муж постоянно отнекивался, говорил, что она мне не нужна. И вот прошло почти 1,5 года, сумма накопилась существенная. Муж свое обещание сдержал наполовину: деньги, конечно, давал, но скрупулезно записывал все расходы. Частенько даже выговаривал, что я покупаю слишком дорогие продукты, на меня же вообще денег почти не выделял, мол, мне не нужно ни перед кем красоваться. И вот на днях муж заявляет, чтобы я отдала все накопленные декретные: его машине требуется ремонт. Разругались, деньги я не отдала. Дошло до того, что он указал мне на дверь. Просто в шоке! Выгнать с ребенком из-за каких-то денег. Пересмотрела к нему свое отношение, очень разочаровалась. © Как мы расстались... / VK
- Живу с мамой, старшим братом и отчимом. Я часто пеку, проблема в том, что брат без спроса все съедает сам. Вчера я испекла печенье для мамы. У меня получилось 30 печенек среднего размера. Я съела 3, мама 5, отчим 2. Брат съел остальное, пока мы все спали. И ему ни капельки не стыдно. © Worldly-Mechanic-903 / Reddit
У брата рпп вероятнее всего. Он просто не может остановиться, зная, что в доме есть вкусняшки, пока не сожрёт. Такое лечить надо, а не орать. Понятно, что не сестра должна этим заниматься. Но стоит держать в голове, что у человека нездоровые отношения с едой, и не провоцировать его обжорство лишний раз.
- Я 20 лет в браке. Муж всегда помогал деньгами своей матери, но, с тех пор, как мы поженились, он больше стал тратить на меня и нашего сына. Свекровь пытается манипулировать. Недавно она разговаривала с нашим сыном (ему 14 лет) и попросила его рассказать отцу, что ей не хватает денег. Это не правда, она обеспеченная. Разговор шел по громкой связи, я все слышала. Потом перезвонила свекрови и попросила поумерить аппетиты. Напомнила, что она подарила нам на свадьбу $ 10. © NotaKarennamedKaren / Reddit
- У меня есть 2 старших брата. У них стабильная работа, один даже совладелец предприятия. И они звонят папе и бабушке только тогда, когда им нужны деньги. Даже на Новый год не поздравили! Я же никогда денег не просила, со всем справлялась сама. Отцу это положение дел надоело, и он сказал братьям, мол, хватит тянуть с меня деньги. А еще он решил купить мне машину, к слову, не новую. Когда братья узнали, они были в ярости, мол, чего это ей все, а нам ничего?! Но я им быстро напомнила, что отец купил машины им обоим. © MidnightBallad / Reddit
- Уволилась с работы, совсем стала невыносима сфера. Пока в поисках (меньше недели). Мужчина, с которым живу, стал «шутить», чтобы быстрее шевелилась и искала работу, «а то будешь сидеть на моей шее». И это притом, что я почти год, живя с ним, полностью закупаю мясо, продукты, бытовые товары. Готовлю, уборка, стирка — все на мне. Он оплачивает аренду и коммуналку, интернет (живем в регионе, аренда невысокая). Когда съезжались, говорил, мол, финансы не проблема, все на мне. По факту складывается ощущение, что если не буду его кормить, то и отношения не нужны. © Подслушано / Ideer
- Моя сестра и хорошо зарабатывает, и копить умеет. И экономит везде, где можно. Коммуналку платит в том банке, где не берут комиссию. В магазинах ищет вещи и продукты по акции. Это круто, наверное. А еще она какой-то магазин нашла, где за копейки продают чуть просроченную еду. И в этот момент я подумала, что такая экономия — это уже чересчур.
- У меня скоро свадьба. С невестой договорились, что будем жить на ее жилплощади, а мою сдаем в аренду. Получаем очень хорошие деньги. И вот, как мы съехались, невеста требует, чтобы я свое жилье продал, а деньги потратить на свадьбу и ремонт. Я ей объясняю, что, если потеряю работу, то аренда нас всяко прокормит. Но она и слышать не хочет! У нас случился большой скандал на этой почве: я экономлю, а она транжирит. Напомнил невесте про ее долги на кредитках. Она разозлилась. Я пытался мириться, но она настаивала на продаже. В итоге я собрал вещички и съехал к своим родителям, а они даже не удивились. © realestate_reptile / Reddit
- Семья моего мужа занимается ювелирным бизнесом. Недавно у нас родился сын, так муж сделал для его красивое ожерелье. Одна родственница по имени Рита все время поливала грязью это ожерелье, говорила, какая это безвкусица. На самом деле Рита — седьмая вода на киселе, это племянница моего отчима. И вот у нас был большой семейный ужин, где Рита заявила, что тоже хочет ожерелье для своего ребенка — бесплатно, разумеется. Но муж ответил, что Рита может рассчитывать лишь на скидку. Она взбесилась, мне аж ее мамаша звонила и говорила, раз уж я нашла «золотую жилу» в лице мужа, то должна делиться. Я в шоке от жадности этого семейства. © jewellersbaby / Reddit
- Когда была студенткой, по вечерам подрабатывала няней в приятной семье. Но мама ребенка перешла на удаленку, мои услуги больше не понадобились. Жена моего дяди решила, что раз у меня есть опыт, то я смогу следить сразу за тремя детьми. Я подумала, может, не все так плохо, спросила про оплату. Ответ убил: «Так это же твои двоюродные сестры и брат, какие деньги, тебе жалко, что ли?» Отказалась, мне деньги были нужнее, так она со мной с тех пор и не здоровается. © Подслушано / Ideer
- Был у меня в молодости парень — жуткий пополамщик. Человек, вроде, не бедный — закончил крутой столичный вуз и вернулся в родной город, родители устроили его на хорошую должность. В то время его зарплата была как моя полугодовая. Я тогда была довольно юной, жутко скромной, не могла сказать человеку, если мне что-то не нравится. Помню, пригласил он меня вечером на свидание — в кино. Была плохая погода, попросила за мной заехать — отказал, ссылаясь нехваткой времени. Ладно, не гордая, приехала сама. Встретил у входа, без цветов, сразу полез целоваться — просто фуу. Подходим к кассам, и тут прямо как в анекдоте: он покупает билет только себе. Говорит место и ряд, чтобы я сама купила себе место рядом и отходит. Назло купила билет на другом конце зала! Он уже купил себе попкорн и заботливо советует купить себе тоже. Как же он удивился, когда я прошла на свое место, далеко от него! Потом сделал вид, что обиделся и ушел не попрощавшись. Я еще тогда подумала, мол, какое счастье, что этим отношениям не суждено было развиться, вовремя показал себя. © Как мы расстались... / VK
А еще у нас есть статья про 20+ производителей, которые норовят обмануть нас буквально во всем.
Комментарии
Начнем с того, что объединяет всех героев/героинь данной секции.
Твердая, непоколебимая уверенность, что все этом мире принадлежит им. И все, у кого по какому-то недоразумению это что-то сейчас есть им должны. Идея о том, что твое - это только то, что ты сам заработал, из оскорбляет.
А так... Не важно, сколько денег у твоей сестры, отца или кавалера. То, как они тратят СВОИ (не твои) деньги - это ИХ личное дело. Не нравится жмот? Ну так не встречайся с ним, в чем проблема то?
Тот, который оплачивает поломки квартирантов... Ты еблан?
Значит, если они что-то сломали, они и должны возмещать. Тк ты то сдавал целое. Лампочка перегорела - окей. Но ершик сломать... Они засор в жопе прочищали?