14 человек, которым нужны таблетки от жадности — и побольше, побольше!

Начнем с того, что объединяет всех героев/героинь данной секции.



Твердая, непоколебимая уверенность, что все этом мире принадлежит им. И все, у кого по какому-то недоразумению это что-то сейчас есть им должны. Идея о том, что твое - это только то, что ты сам заработал, из оскорбляет.



А так... Не важно, сколько денег у твоей сестры, отца или кавалера. То, как они тратят СВОИ (не твои) деньги - это ИХ личное дело. Не нравится жмот? Ну так не встречайся с ним, в чем проблема то?