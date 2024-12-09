11 дизайнерских хитростей, которые добавят изысканности в интерьер

Иногда руки так и тянутся облагородить жилище и затеять ремонт. Но это дело хлопотное, дорогое и, главное, затяжное. К счастью, существует множество способов изменить интерьер без масштабных работ и привлечения бригады строителей. Мы решили собрать лайфхаки, которые помогут с помощью текстиля, красок и небольших деталей добавить дому элегантности.

Стоит оклеить ванную комнату обоями

"Переделала свою ванную и мне очень нравиться результат"

Хорошо подобранные обои могут сразу придать ванной комнате элегантный флер. Причем не важно, что выберет хозяин: обои в нейтральных тонах или яркий, необычный принт. Главное, чтобы они были водоотталкивающими. Темные, насыщенные цвета даже могут создать иллюзию пространства, да и комната сразу будет казаться дороже. Правда, если ванная уже выложена кафелем, такое изменение может обойтись в приличную сумму.

Белые полотенца могут сотворить чудеса

Один из самых простых и недорогих способов преобразить ванную — сменить текстиль. Дорогие белые полотенца сразу создают ощущение, будто вы оказались в спа-салоне или модном отеле. Кроме того, их можно отбеливать, а значит, бактерий на этих изделиях будет оставаться меньше, что, в свою очередь, положительно скажется на состоянии кожи.

© Clancy_Huang / Reddit Светлана БМВ 10 часов назад Это оранжерея в ванной, или ванна в оранжерее? Поливать растения удобно, вода под рукой. А вот использовать ванну для купания, сомнительно. Если только полежать в ней брёвнышком, не шевелясь и не брызгая н.а новые занавески и коврик. Не мой вариант. - - Ответить

"Просто повесила новые занавески в ванной, и наша комната сразу стала выглядеть роскошно"

Другой простой вариант — покупка новых занавесок для ванны. Лучше выбрать изделия в нейтральных тонах или с простым, изящным узором. Элегантные занавески сразу придают комнате более изысканный вид. А если подвесить их поближе к потолку и выбрать максимальную длину, помещение покажется просторнее.

Подносы для хранения мелочей добавляют пространству элегантности

«Готовлюсь к зиме»

Такой элемент декора выглядит стильно и стоит недорого, при этом добавляет элегантности любому помещению. Сейчас можно найти множество различных вариантов из любых материалов и любой формы — надо лишь подобрать поднос, который впишется в интерьер именно вашей комнаты. Поднос отлично подходит для хранения нужных мелочей или симпатичных безделушек.

Стоит создать многоуровневое освещение

© HariesO / Reddit Wantnonick 1 час назад Мне вот интересно, что он скажет через месяц, когда в который раз перед сном будет обходить всю комнату и по одной выключать эти бесконечные лампы 🤡 - - Ответить

«Мне кажется, я проделал неплохую работу»

«Парень, я тебя даже не знаю, но все равно очень горжусь тобой!» © yuckfo3 / Reddit

Не обязательно ограничиваться одной, пусть и большой, люстрой при обустройстве комнаты. Если добавить несколько светильников, расположенных на разных уровнях, помещение сразу станет выглядеть более роскошным и просторным. Источники света, размещенные в правильных точках, подчеркнут текстуру мебели, стен и пола. Кроме того, с помощью светильников можно эффективно разделить пространство на функциональные зоны.

Для остатков краски легко можно найти применение

"Пару месяцев назад мне посоветовали покрасить эту стену. Делюсь результатом"

Не стоит окрашивать всю стену в один цвет, особенно если у вас осталось немного краски, которой не хватит на всю поверхность. Можно просто сделать стену двухцветной. Во-первых, такой дизайн выглядит свежо и стильно. Во-вторых, этот трюк позволяет сэкономить на покупке новой краски.

Внешний вид двери влияет на восприятие всего помещения

© hamsandwich234 / Reddit Ana.Rok 19 часов назад Я вот сейчас подумала - можно световой короб организовать, если повторить такую фишку хочется, а климат и безопасность не позволяют.

Наклеить пленку с "витражом", имитацию раскладки или решетки сделать... Кому бы подкинуть идею за процент) - - Ответить

«Между этими двумя снимками разница всего в один час, но наша прихожая теперь выглядит совершенно по-другому»

Если установить стеклянную панель во входную дверь, это преобразит прихожую или коридор. Такие вставки пропускают свет, благодаря чему помещение становится более привлекательным, а интерьер — ярким и живым. Главное — заранее убедиться, что дверь подходит для таких изменений.

"Покрасила дверь в ванную и теперь безумно счастлива"

Кроме того, дверь можно покрасить в контрастный цвет. Эта, казалось бы, небольшая деталь делает интерьер помещения более сбалансированным. Благодаря этому комната сразу кажется роскошнее. А если нанести на дверь интересный узор, комната приобретет свой характер.

Ваза с цветочной композицией отлично украсит комнату

«Это наше первое жилище и мы обставляли его самостоятельно. Я очень довольна результатом»

Чтобы добавить помещению элегантности, достаточно купить яркую, необычную вазу. Причем, чем больше будет это изделие, тем лучше. Интересная ваза с хорошо подобранной цветочной композицией сразу привлекает внимание, и комната выглядит более стильной. Если тратиться на свежие букеты нет желания или возможности, их можно заменить сухими цветами или даже ветками, собранными в ближайшем парке.

Чем больше дорогого текстиля, тем лучше

"Стал владельцем жилья год тому назад, и наконец-то чувствую себя как дома"

С помощью роскошных тканей можно преобразить любой интерьер. Даже если декоративные подушки и пледы сделаны из синтетического материала, но выглядят как натуральные, убранство помещения кажется дорогим. Бархатные подушки, кашемировые пледы, одеяла из искусственного меха — все это можно использовать для украшения комнаты. Если к элементу декора так и хочется прикоснуться и пощупать его, такой предмет стоит купить.

Тяжелые, плотные шторы сделают комнату роскошной

"Все, что добавила в интерьер этой комнаты, куплено на барахолке"

Плотные занавески не только придают интерьеру завершенный вид, но и позволяют визуально увеличить пространство. Не обязательно заказывать пошив штор или искать что-то дорогое. Для начала можно просто выбрать для гостиной тяжелые бархатные занавеси. Комната с таким убранством сразу покажется более уютной и одновременно роскошной.

Стены можно украсить с помощью граффити или росписи

«Роспись заняла у меня неделю, а вот на поиск других штук пришлось потратить больше времени»

Любая роспись на стене, будь то пейзаж или абстрактная картина, сразу добавляет индивидуальности пространству, и комната начинает играть новыми, яркими красками. Причем совершенно не обязательно заканчивать художественную школу, чтобы разрисовать стену. В сети можно найти множество вариантов простых и в то же время интересных дизайнов, которые под силу сделать даже новичку.

Контрастная отделка придает комнате изысканности

Чтобы придать комнате более элегантный вид, достаточно просто покрасить некоторые детали, такие как плинтусы и дверные откосы, в контрастный по сравнению со стенами цвет. Такой акцент на деревянных элементах выглядит свежо и интересно. Эффект можно усилить с помощью глянцевой краски, которая отлично смотрится на фоне матовых стен.