15 раз, когда наряды устроили звездам подлянку, но те и бровью не повели

Кажется, что во время выходов в свет звезды должны выглядеть безупречно. Еще бы, ведь их собирает целая команда стилистов с визажистами. Однако неожиданности случаются, и бывает так, что прямо под вспышками фотокамер платье может порваться или показать лишнее. Главное, улыбаться и делать вид, что так и было задумано.

Ткань на платье Елены Захаровой оказалась настолько привередливой, что никакой утюг не помог

Ivanov Sergey / East News , AA / ABACA / Abaca / East News Maxipotak 34 минуты назад Что за прихватки в районе талии? На бегу подгоняли по росту? - - Ответить

Виктория Боня позировала на фотокамеры с дыркой на рукаве, однако это ее ни капли не смутило

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Еще одно платье с характером было у Виктории в 2018 году. При каждом неудачном движении оно распахивалась сильнее, чем позволяют приличия

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Шлейф платья Анастасии Волочковой не позволял ей ступить и шагу

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Наряд Ольги Бузовой был фееричен, если бы не одно но: зеркальный пол в фотозоне

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News

Увлекшись позированием, певица не заметила, как показала лишнее.

Под софитами леггинсы Анны Плетневой казались абсолютно прозрачными

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Платье Екатерины Климовой тоже просвечивало еще как

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News , Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Яна Кошкина постоянно цеплялась за шлейф своего платья и в итоге решила просто держать его в руках

Ксения Угольникова / East News , East News Светлана И. 30 минут назад Очень хорошая модель для купальника. Еще и рыбачить одновременно - - Ответить

Настасье Самбурской приходилось то и дело подтягивать свои непослушные ботфорты

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News , Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News

Ткань на юбке Светланы Ходченковой не поддалась никакой глажке

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Ткань на платье Анны Чиповской тоже оказалась с характером и мгновенно отпечатала каждую поперечную складку

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Топ Елизаветы Боярской показал ее нижнее белье

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То ли это витиеватый узор, то ли платье Ларисы Долиной и в самом деле прозрачное, но создается впечатление, что мы видим нижнее белье певицы

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News

Был еще один раз, когда наряд Ларисы оказался с подвохом. Здесь ее подвели леггинсы

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Длинный шлейф роскошного платья Агаты Муцениеце сыграл с ней злую шутку. Актриса дважды в нем запуталась, и от падения ее спасла только надежная рука спутника

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