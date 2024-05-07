15 раз, когда наряды устроили звездам подлянку, но те и бровью не повели
Дизайн
6 минут назад
Кажется, что во время выходов в свет звезды должны выглядеть безупречно. Еще бы, ведь их собирает целая команда стилистов с визажистами. Однако неожиданности случаются, и бывает так, что прямо под вспышками фотокамер платье может порваться или показать лишнее. Главное, улыбаться и делать вид, что так и было задумано.
Ткань на платье Елены Захаровой оказалась настолько привередливой, что никакой утюг не помог
Ivanov Sergey / East News, AA / ABACA / Abaca / East News
Виктория Боня позировала на фотокамеры с дыркой на рукаве, однако это ее ни капли не смутило
Shootpix / ABACA / Abaca / East News, Scott Garfitt / Invision / East News
Еще одно платье с характером было у Виктории в 2018 году. При каждом неудачном движении оно распахивалась сильнее, чем позволяют приличия
Шлейф платья Анастасии Волочковой не позволял ей ступить и шагу
East News, East News
Наряд Ольги Бузовой был фееричен, если бы не одно но: зеркальный пол в фотозоне
Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Увлекшись позированием, певица не заметила, как показала лишнее.
Под софитами леггинсы Анны Плетневой казались абсолютно прозрачными
East News
Платье Екатерины Климовой тоже просвечивало еще как
Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Яна Кошкина постоянно цеплялась за шлейф своего платья и в итоге решила просто держать его в руках
Ксения Угольникова / East News, East News
Настасье Самбурской приходилось то и дело подтягивать свои непослушные ботфорты
Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News, Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Ткань на юбке Светланы Ходченковой не поддалась никакой глажке
East News
Ткань на платье Анны Чиповской тоже оказалась с характером и мгновенно отпечатала каждую поперечную складку
East News
Топ Елизаветы Боярской показал ее нижнее белье
East News
То ли это витиеватый узор, то ли платье Ларисы Долиной и в самом деле прозрачное, но создается впечатление, что мы видим нижнее белье певицы
Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Был еще один раз, когда наряд Ларисы оказался с подвохом. Здесь ее подвели леггинсы
East News
Длинный шлейф роскошного платья Агаты Муцениеце сыграл с ней злую шутку. Актриса дважды в нем запуталась, и от падения ее спасла только надежная рука спутника
Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East, Ivanov Sergey / East News
А вот еще несколько звезд, которых подвел их собственный наряд:
Фото на превью AA / ABACA / Abaca / East News, Arthur Mola / Invision / AP / East News
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Ганский художник рисует отношения так, что в них легко узнает себя каждая пара
Художники
1 год назад
25 моделей обуви, способной привнести нотку сумасшествия в любой гардероб
Дизайн
1 год назад
20 беременных женщин, которые не ожидали от своего организма таких выкрутасов
Народное творчество
3 месяца назад
16 феноменальных наглецов, которые ведут себя так, как будто весь мир им должен
Народное творчество
8 месяцев назад
15 крутышек, от которых наглецы и чудаки отхватили по полной
Народное творчество
7 месяцев назад
20+ усатых и хвостатых, которые одной лапой могут уложить своих хозяев на лопатки от смеха
Добро
2 года назад
15+ свекровей и тещ, которые как что-то отчебучат — хоть стой, хоть падай
Народное творчество
1 год назад
14 человек сели в поезд, но в месте назначения вышли не только с багажом, но и с незабываемой историей за пазухой
Народное творчество
1 год назад
10 женщин, для которых участие в шоу о преображениях обернулось сплошным разочарованием
Дизайн
1 год назад
Девушка решила проучить свою маму за то, как та обращалась с ней в детстве. Ее сложно не поддержать
Семья
7 месяцев назад
11 ошибок отцов, из-за которых их дети еще долго будут выкладывать круглые суммы психологам
Психология
1 год назад
20+ человек, которые наплевали на всяческие предрассудки и зажили новой яркой жизнью
Народное творчество
5 месяцев назад