16 случаев, когда звезды хотели блистать ярче всех, да только наряды устроили им подлянку

Бывает, что десяток раз примеришь дома новое платье или костюм, убедишься в удобстве, а потом переступишь порог — и вещь ведет себя самым неожиданным образом. Например, расстегивается или рвется. Вот и звезды то и дело оказываются в подобных ситуациях, ведь в свет они выходят в нарядах с иголочки. Мы вспомнили такие случаи и поразились тому, как круто многие знаменитости отреагировали на неисправность гардероба.

Бретельки изящного платья Николь Кидман порвались прямо во время церемонии вручения премии «Оскар». И что вы думаете? Звезда просто взяла и перевязала их

AFP / EAST NEWS , Matt Sayles / Invision / AP / East News O_о 17 минут назад Так даже лучше смотрится - - Ответить

А из этого материала можно выведать, какие стильные приемы помогают Николь Кидман быть всегда на высоте.

На одном из светских мероприятий Блейк Лайвли красовалась в умопомрачительном сливовом платье. Но ей явно было в нем некомфортно

ROE MARTIN / SIPA / EAST NEWS , Darla Khazei, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Потому что платье расстегнулось на спине, и фотографы запечатлели, как звезда пытается одной рукой решить проблему. Также было заметно, что вырез наряда изрядно натер актрисе спину. Да-а-а, красота точно требует жертв.

Darla Khazei, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

На премьере фильма «Интерстеллар» Джессике Честейн пришлось несладко. Мало того, что подол платья намок, так еще и Мэттью Макконахи его оттоптал

Невероятное платье Ким, которое она носила на Met Gala в 2023 году, доставило ей массу проблем. Из-за рядов бус в качестве юбки звезда едва могла переставлять ноги

ANGELA WEISS / AFP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News O_о 15 минут назад Чего они вообще до сих пор сами ходят? Заказали бы паланкин, на худой конец гироскутер - - Ответить

В другой раз платье Ким Кардашьян и вовсе разошлось по шву на спине

0000506 / Reporter / East News , David Tonnessen, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Ева Лонгория забыла убрать ценник с обуви, но отнеслась к оплошности с юмором и от всей души посмеялась над собой

Сара Хайленд надела крутейшее платье с разрезом под грудью. Но его нижняя часть предательски сползла в самый ненужный момент

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS O_о 15 минут назад И оказалось, что ниже текстуры не прорисовали - - Ответить

На премьере фильма «Тарзан» Александр Скарсгард уберег Марго Робби от неловкой ситуации, оказав помощь с починкой наряда

, © Peter Phillips / Alamy Stock Photo Stephen Lock / i-Images / EAST NEWS

А в этой статье можно прочитать 30+ фактов о Марго Робби, которая в довольно молодом возрасте стала одной из самых значительных актрис Голливуда.

На премьере фильма «Миссия невыполнима» бретельки платья Ванессы Кирби постоянно сползали. Но звезда и не думала смущаться и поправляла их с улыбкой



Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Невозмутимости Дженнифер Лоуренс можно просто позавидовать. Когда она вставала, чтобы принять награду, нижняя часть ее наряда просто соскользнула вниз. Но актриса поднялась на сцену как ни в чем не бывало

На кинофестивале в Каннах Элизабет Бэнкс оказалась в щекотливой ситуации: когда актриса позировала фотографам, разошлась молния на ее платье

На вечеринке Vanity Fair 2015 года Бехати Принслу подвело тоненькое платье — верх наряда просто слетел. Девушку едва успел прикрыть Адам Левин

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Frederick Taylor / Broadimage / EAST NEWS

На фестивале в Каннах непослушная юбка Сары Гадон заставила свою владелицу поиграть в Мэрилин Монро

AP / East News

На одной из красных дорожек платье Аманды Сейфрид стало разваливаться прямо на глазах. Во время интервью она придерживала его, как могла, а потом призналась, что наряд буквально слетает с нее

Jordan Strauss / Invision / East News

Подол платья Пэрис Хилтон так и норовил запутаться в ногах и туфлях звезды. Но дива даже бровью не повела и просто продолжала позировать

GOL / Capital Pictures / EAST NEWS , GOL / Capital Pictures / EAST NEWS

Джей Ло выбрала развевающийся наряд для выступления под открытым небом. Но не учла, что платье распахнется в неположенном месте и покажет то, что нельзя демонстрировать на публике

А вы знали, что Дженнифер Лопес установила ряд строгих правил для своего мужа Бена Аффлека? Подробнее — здесь.