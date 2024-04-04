16 случаев, когда звезды хотели блистать ярче всех, да только наряды устроили им подлянку
Бывает, что десяток раз примеришь дома новое платье или костюм, убедишься в удобстве, а потом переступишь порог — и вещь ведет себя самым неожиданным образом. Например, расстегивается или рвется. Вот и звезды то и дело оказываются в подобных ситуациях, ведь в свет они выходят в нарядах с иголочки. Мы вспомнили такие случаи и поразились тому, как круто многие знаменитости отреагировали на неисправность гардероба.
Бретельки изящного платья Николь Кидман порвались прямо во время церемонии вручения премии «Оскар». И что вы думаете? Звезда просто взяла и перевязала их
А из этого материала можно выведать, какие стильные приемы помогают Николь Кидман быть всегда на высоте.
На одном из светских мероприятий Блейк Лайвли красовалась в умопомрачительном сливовом платье. Но ей явно было в нем некомфортно
Потому что платье расстегнулось на спине, и фотографы запечатлели, как звезда пытается одной рукой решить проблему. Также было заметно, что вырез наряда изрядно натер актрисе спину. Да-а-а, красота точно требует жертв.
На премьере фильма «Интерстеллар» Джессике Честейн пришлось несладко. Мало того, что подол платья намок, так еще и Мэттью Макконахи его оттоптал
Невероятное платье Ким, которое она носила на Met Gala в 2023 году, доставило ей массу проблем. Из-за рядов бус в качестве юбки звезда едва могла переставлять ноги
Чего они вообще до сих пор сами ходят? Заказали бы паланкин, на худой конец гироскутер
В другой раз платье Ким Кардашьян и вовсе разошлось по шву на спине
Ева Лонгория забыла убрать ценник с обуви, но отнеслась к оплошности с юмором и от всей души посмеялась над собой
Сара Хайленд надела крутейшее платье с разрезом под грудью. Но его нижняя часть предательски сползла в самый ненужный момент
На премьере фильма «Тарзан» Александр Скарсгард уберег Марго Робби от неловкой ситуации, оказав помощь с починкой наряда
А в этой статье можно прочитать 30+ фактов о Марго Робби, которая в довольно молодом возрасте стала одной из самых значительных актрис Голливуда.
На премьере фильма «Миссия невыполнима» бретельки платья Ванессы Кирби постоянно сползали. Но звезда и не думала смущаться и поправляла их с улыбкой
Невозмутимости Дженнифер Лоуренс можно просто позавидовать. Когда она вставала, чтобы принять награду, нижняя часть ее наряда просто соскользнула вниз. Но актриса поднялась на сцену как ни в чем не бывало
На кинофестивале в Каннах Элизабет Бэнкс оказалась в щекотливой ситуации: когда актриса позировала фотографам, разошлась молния на ее платье
На вечеринке Vanity Fair 2015 года Бехати Принслу подвело тоненькое платье — верх наряда просто слетел. Девушку едва успел прикрыть Адам Левин
На фестивале в Каннах непослушная юбка Сары Гадон заставила свою владелицу поиграть в Мэрилин Монро
На одной из красных дорожек платье Аманды Сейфрид стало разваливаться прямо на глазах. Во время интервью она придерживала его, как могла, а потом призналась, что наряд буквально слетает с нее
Подол платья Пэрис Хилтон так и норовил запутаться в ногах и туфлях звезды. Но дива даже бровью не повела и просто продолжала позировать
Джей Ло выбрала развевающийся наряд для выступления под открытым небом. Но не учла, что платье распахнется в неположенном месте и покажет то, что нельзя демонстрировать на публике
А вы знали, что Дженнифер Лопес установила ряд строгих правил для своего мужа Бена Аффлека? Подробнее — здесь.