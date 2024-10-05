20+ женщин побывали в руках стилистов «Модного приговора» и их новые образы выше всяких похвал
«Модный приговор» выходит в эфир вот уже 17 лет. За это время у стилистов программы успело побывать большое количество женщин, которые захотели поменять свой образ. И многие были счастливы благодаря своей трансформации.
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Ей больше подошла бы стрижка каскадного типа, чтобы волосы обрамляли лицо. И с филированной челкой.
- Эту девушку, именно девушку, надо быстро переселить в Италию! © tatsianayaroshykionet
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Хорошо получилось, но так накраситься сама она вряд ли сможет. Да и покупать модные наряды наверное тоже (кстати, интересно, их точно отдают участницам или это только показуха?). Мне кажется процентов 90% участниц после программы возвращаются в свой привычный образ, и ничего у них не меняется.
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Похожа на итальянскую кинозвезду! © lkonko
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Николь Кидман и Грейс Кейли в одном лице и образе! © lori_gudyma
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Ну а совсем недавно мы выпустили статью о детях звезд, которые взяли у них огромное количество обаяния. Вы только посмотрите на очаровательных дочек Елены Борщевой и сына Алексея Чадова.
Комментарии
В подобной статье всё же рассчитывала увидеть образы целиком, т.к. "Модный приговор" больше про одежду, как мне кажется (и там порой такой треш встречается, что у стилистов, что у героев).