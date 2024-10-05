20+ женщин побывали в руках стилистов «Модного приговора» и их новые образы выше всяких похвал

Мода и стиль
1 час назад

«Модный приговор» выходит в эфир вот уже 17 лет. За это время у стилистов программы успело побывать большое количество женщин, которые захотели поменять свой образ. И многие были счастливы благодаря своей трансформации.

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  • Эту девушку, именно девушку, надо быстро переселить в Италию! © tatsianayaroshykionet

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Инесса Федоровна
40 минут назад

Хорошо получилось, но так накраситься сама она вряд ли сможет. Да и покупать модные наряды наверное тоже (кстати, интересно, их точно отдают участницам или это только показуха?). Мне кажется процентов 90% участниц после программы возвращаются в свой привычный образ, и ничего у них не меняется.

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Похожа на итальянскую кинозвезду! © lkonko

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Николь Кидман и Грейс Кейли в одном лице и образе! © lori_gudyma

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Ну а совсем недавно мы выпустили статью о детях звезд, которые взяли у них огромное количество обаяния. Вы только посмотрите на очаровательных дочек Елены Борщевой и сына Алексея Чадова.

Фото на превью Модный приговор / Первый канал, Модный приговор / Первый канал

Комментарии

Уведомления
Nika88
1 час назад

В подобной статье всё же рассчитывала увидеть образы целиком, т.к. "Модный приговор" больше про одежду, как мне кажется (и там порой такой треш встречается, что у стилистов, что у героев).

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