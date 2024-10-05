20+ женщин побывали в руках стилистов «Модного приговора» и их новые образы выше всяких похвал

Хорошо получилось, но так накраситься сама она вряд ли сможет. Да и покупать модные наряды наверное тоже (кстати, интересно, их точно отдают участницам или это только показуха?). Мне кажется процентов 90% участниц после программы возвращаются в свой привычный образ, и ничего у них не меняется.