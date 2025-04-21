И обязательно полезет в темный подвал , в котором что -то издает странные звуки с вопросом-Милый, это ты?
9 киношных клише, которыми кормят зрителя годами
В киношном мире все решается само собой: проблемы испаряются по щелчку пальцев, деньги сыплются как из рога изобилия, а усталость и несовершенства — это вы, пожалуйста, оставьте себе, нам на экране это все ни к чему. И ведь и правда, если бы реальные люди вели себя так, как киногерои, мир давно бы сошел с ума. Но в кино мы охотно верим в любую сказку — лишь бы оно было увлекательным.
Герои легко находят работу мечты
Оказаться без работы в наше время — тот еще страх. И каждый знает, сколько времени и сил нужно потратить, чтобы найти новую, сколько раз разослать резюме, сколько собеседований пройти, чтобы наконец найти что-то достойное.
Но это в жизни. А на экране мы порой видим крайне некомпетентных и неподходящих ни по каким параметрам людей, которым достаточно просто робко посмотреть на работодателя снизу вверх и сказать что-то вроде: «Да, у меня нет вообще никакого опыта. Но клянусь, я умная! Я смогу!» — чтобы тут же услышать заветное: «Вы приняты!»
Могут месяцами просиживать штаны в офисе
Например, в фильме «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть» главный герой признается, что четыре месяца получает неплохую зарплату журналиста, но за все это время написал всего около 175 слов. Это выходит по доллару за слово.
«Я самый высокооплачиваемый автор за всю историю этого журнала», — заключает он свою тираду. И это далеко не единичный случай, когда мы, как зрители, вообще не понимаем, чем занимается герой на экране и за счет чего он вообще живет.
Живут за чужой счет и не парятся
Во многих фильмах и сериалах есть какой-нибудь харизматичный друг-раздолбай, который: а) либо очень богатый, б) либо наоборот, гол как сокол. Первого могут содержать родственники, второго, как правило, содержат друзья.
Некоторые пользователи даже не поленились подсчитать, во сколько обошлось Чендлеру содержание того же Джои в сериале «Друзья». На поверку вышла шестизначная сумма. Вы можете себе представить нечто подобное в реальной жизни?
Приходят на работу как на свидание
Это уже набило оскомину, но киноделы все равно упорно продолжают показывать нам свежих как огурчик женщин, которые просыпаются утром с идеальным макияжем и без тени сонливости на лице. Бонусом также идет не менее идеальная укладка. Прямо три в одном!
По сюжету в фильме «Восхождение Юпитер» главная героиня занимается клинингом. Ей приходится каждое утро вставать в 4:45 и весь день мыть туалеты и ванные комнаты в домах богатеньких клиентов.
Актриса и правда старается сыграть усталость и недовольство своей работой. Но при всем при этом выглядит она просто потрясно! Как говорится, профессионально выполненный вечерний макияж налицо!
Хотя... Может это она его просто со вчерашнего дня не смывала?
Едят как не в себя и не толстеют
В фильмах люди могут поглощать сколько угодно вредной и калорийной еды и при этом не поправляться ни на грамм. Это прямо какая-то суперспособность! Не зря же говорят, что существуют три типа ведьм:
- есть и не толстеть,
- не ухаживать за кожей, но ходить без прыщей,
- тупить на работе, но получать зарплату выше других.
И это еще не говоря о том, сколько кофе потребляют некоторые из них. Причем утром им обязательно нужно взять кофе с собой в ближайшем кафе, иногда даже выстояв немалую очередь. Потом наконец добраться до работы, где их снова показывают с непомерно большой кружкой в руках. Как выражалась старшая Гилмор: «Мне нужен кофе в капельнице».
Никогда не повторяют аутфит
Сериал может выдержать несколько сезонов, по десятку серий каждый, и при этом ни одна героиня ни разу не повторит свой образ. К тому же, прямо скажем, это всегда будет далеко не дешевое удовольствие.
Возьмем, к примеру, Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Она пишет колонку раз в неделю, но ходит в дорогой одежде и обуви. Живет в однушке, где шкаф больше кухни, и всегда находит время, силы и, главное, деньги, чтобы каждый раз надеть что-нибудь новенькое.
Просто надень парик!
Героиня с довольно уникальной внешностью, скрываясь от кого-то, надевает парик — и теперь ее якобы никто не узнает. Прямо как в фильме «В постели с врагом».
Причем иногда человек и правда старается изменить внешность: замазывает татуировки, смывает тонны макияжа, меняет походку, стиль поведения и хотя бы надевает солнцезащитные очки, чтобы спрятаться от объективов любопытных камер. Но зачастую дело одним париком и заканчивается.
По героине не видно, что она ведет крайне нездоровый образ жизни
Элизабет Слоун (Джессика Честейн) в фильме страдает бессоницей, живет на таблетках, доводит себя до предела, требует слишком многого от себя и окружающих — и при этом бодра, весела и всегда без темных кругов под глазами.
Можете себе представить лицо настоящего трудоголика, который в гонке за очередным дедлайном проработал без отдыха хотя бы сутки.
За поворотом обязательно ждет какая-то подлянка
Все помнят торчащий гвоздь, на который наступил один из антагонистов фильма «Один дома». Пусть это и был черный юмор, но он имел свой эффект. Да и зритель в целом понимал, как злополучная железка там оказалась и каким образом злодей остался без обуви.
Все выглядит иначе в фильме уже другого жанра — «Тихое место». Там героиня Эмили Блант в самый неподходящий момент приземляется босой ногой на торчащий из ступеньки подвала гвоздь, видимо заботливо оставленный там любящим супругом.
И здесь этот «артефакт» не может вызвать ничего, кроме легкого недоумения: зачем он там нужен был изначально? Герои явно использовали этот подвал каждый день. Неужели за все время никто так и не удосужился убрать опасное препятствие? Они что, все время обходили его по касательной? Очень странно...
В конечном счете, кино — это не учебник по жизни, а побег от реальности. И пусть герои живут по абсурдным правилам, нарушают все законы логики и никогда не носят один и тот же наряд дважды — нам это нравится. Потому что иногда так хочется поверить, что где-то существует мир, где кофе всегда идеален, работа находится сама собой, а добро побеждает зло. Главное — не забывать, где заканчивается кино и начинается реальность.
Комментарии
Западное кино - оно такое, с отсутствием логики, с абсурдными сюжетами, нереальными персонажами. Зато это кино смотрят миллионы и им нравится.
Но я далека от этой культуры, потому почти не смотрю такие фильмы. Отечественное телевидение сейчас тоже хромает, но хотя бы "тутошние" проблемы близки и понятны.
Мир фильма - это условность, фон для основной режиссерской задумки. Статьи про кино эдми традиционно не даются.
Обвинять Кэрри Бредшоу в том, что она меняет шмотки - это как обвинить автора, что она умеет писать, то есть в основной характеристике. Хотя в авторе я сомневась.
А про парик норм, большинство при смене прически уже не узнает. Люди ненаблюдательны в основном.