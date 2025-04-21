9 киношных клише, которыми кормят зрителя годами

Оказаться без работы в наше время — тот еще страх. И каждый знает, сколько времени и сил нужно потратить, чтобы найти новую, сколько раз разослать резюме, сколько собеседований пройти, чтобы наконец найти что-то достойное.

Но это в жизни. А на экране мы порой видим крайне некомпетентных и неподходящих ни по каким параметрам людей, которым достаточно просто робко посмотреть на работодателя снизу вверх и сказать что-то вроде: «Да, у меня нет вообще никакого опыта. Но клянусь, я умная! Я смогу!» — чтобы тут же услышать заветное: «Вы приняты!»