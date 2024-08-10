15+ историй о людях, которые мстят так виртуозно, что переходить им дорогу мы бы не советовали

Истории
5 часов назад

Говорят, что надо уметь прощать. Но не так уж и легко успокоить душу, которую кто-то разбередил. Потому некоторые люди считают, что проще поквитаться с обидчиком, чем строить из себя тибетского монаха. Например, герои нашей подборки так изящно подали месть, что хочется им поаплодировать.

  • Я была уверена, что у меня нормальный парень. Дело в том, что у меня жуткая аллергия практически на всю косметику, поэтому я не крашусь. Парень всегда говорил, что все отлично и ему нравится. Но недавно разгорелся жуткий скандал. Оказывается, ему стыдно приводить меня на встречи к друзьям, потому что их девушки красивые и модные, а я как лохушка. Окей, я накрасилась, нарядилась, приехала в ресторан и при всех его бросила. И дверные замки сменила. © Подслушано / Ideer
  • Я работала в парикмахерской, но меня уволили — решили отдать мое место кое-кому по блату. К счастью, у меня оставалось 60 купонов на бесплатную стрижку. И я пожертвовала их благотворительной организации, которая помогает бывшим заключенным встать на ноги. С одной стороны — доброе дело, а с другой — они же обязательно воспользуются этими купонами, но вряд ли вернутся в салон за платной стрижкой. © omgginalol / Reddit
  • Муж сестры постоянно брал у всех деньги в долг и не отдавал. Потому когда он попросил меня одолжить ему довольно крупную сумму, я отказал. А он разобиделся и запретил мне видеться с моими племянниками, что было для меня довольно жестоким наказанием. Потому мне пришлось извиниться и добиться перемирия. А потом я подарил своему очень активному 4-летнему племяннику коробку с 1000 наклеек. Я изучал отзывы и специально выбрал те, о которых говорили, что их нереально снять с поверхности. Надеюсь, его непутевый батя до сих пор находит повсюду эти штуки и вспоминает обо мне. © AggravatingAccident2 / Reddit
  • Я ходил на кулинарные курсы — учился делать суши. В конце занятия мы обычно съедали все приготовленное нами или упаковывали, чтобы забрать с собой. Так делали все, кроме одной женщины. Она никогда не ела суши и не уносила их домой. В последний день мы решили спросить ее, почему. Оказалось, это была изящная месть мужу — сама она терпеть не могла это блюдо. Женщина просто собиралась от супруга уйти и хотела его уколоть напоследок. Она сказала: «Я была домохозяйкой и каждый божий день стояла у плиты. Но ему было этого мало. Он хотел, чтобы я готовила ему суши... Сегодня муж узнает, что я подала на развод. А потом я собираюсь регулярно публиковать в соцсетях фотки, на которых я готовлю суши. До тех пор, пока не закончится бракоразводный процесс». © mdlapla / Reddit
  • На день рождения подруга подарила мне купальник, и мне он очень понравился. И когда я собралась в общественный бассейн с соседкой, решила выгулять обновку. Только я захожу в воду, и соседка такая: «Э-э-э... У меня для тебя плохие новости». Оказалось, купальник просвечивал все что можно. Это такая шутка была!
    Потому когда подруга позвала меня в гости к себе домой, где также был ее парень, я предложила отправиться в джакузи. Конечно же, я надела тот самый купальник. Подруга увидела меня и спрашивает: «Стой, это тот, что я тебе подарила?» Говорю: «Да, а что? Обожаю его! Уже столько раз надевала!» Проходит минут 30 купания в джакузи, и подруга выдает: «Извини, я думала, ты заметишь. Он сильно просвечивает». Говорю, мол, да знаю я! А она: «Что? Ты специально выставляла себя напоказ перед моим парнем?» А я ответила, что всего лишь надела ее подарок. © aitabikini / Reddit
  • Парень изменил мне с другой девушкой, а потом бросил меня и начал встречаться с ней. Мне было так больно! А недавно я решила избавиться от его вещей и вдруг наткнулась на стихи, которые он мне писал. Они были такими глупыми! Я развеселилась и сняла шуточное видео — зачитала стихи на камеру. А потом выложила ролик в соцсеть, и, когда появилось много реакций и лайков, отметила бывшего и его новую подружку. И почувствовала такое облегчение! Но теперь мне совестно: не совершила ли я подлый поступок? © Jui786hu / Reddit
  • Бывший должен был носить на работу галстук, но он не умел их завязывать. Потому каждый раз он ослаблял завязанный мной галстук, снимал его через голову и отправлял в шкаф в таком виде. Когда я осознала, что наши отношения токсичные и мне нужно бежать, я дождалась, когда он уйдет на работу, и собрала вещи. В самый последний момент я вернулась к шкафу и развязала все его галстуки. © Crazycatlover / Reddit
  • Сестра узнала, что парень ей изменяет. И перед тем, как съехать, она разрезала ткань пружинного матраса и спрятала в нем кучу картошки. Вы когда-нибудь чувствовали запах старой картошки? Он не понимал, откуда вонь, пока сам не решил переехать. © JessicaMessica / Reddit
  • Приехал в аэропорт слишком рано, торчал в зоне ожидания. Оставил кое-какие мелочи на кресле, чтобы обозначить, что занято, и пошел купить себе перекус. Возвращаюсь — на моем месте уже восседает женщина с ребенком. И началась песня: «У меня маленький ребенок, имейте совесть!» Я решил с ней поквитаться, потому когда сели в самолет, я расположился впереди нее (она занимала одно место, ребенка усадила на колени), достал свой ноутбук и включил мультик «Бэтмен». Экран специально расположил так, чтобы ребенку было видно совсем немного. Я знал, что он будет егозой и попытается посмотреть мультик вместе со мной. Но я даже не предполагал, что в своих попытках подглядеть он нехило так ударит мать по носу. © DCdictator / Reddit
  • В самолете ко мне пристал с разговорами парень, который сидел впереди. В какой-то момент он даже поднялся и встал в проходе рядом со мной, чтобы продолжить трепаться. Ну а я из вежливости ему отвечал. Стюардесса попросила его сесть на место, и он начал ругаться на нее. Потом и вовсе уточнил ее имя, мол, пожалуюсь. Девушка назвалась и спросила: «Могу ли тогда и я узнать ваше имя?» Он представляться не стал. А в конце полета я подошел к стюардессе и дал ей визитку этого придурка, которую он мне успел всучить. Я почувствовал глубокое удовлетворение. © Station51 / Reddit
  • Мы с девушкой живем в доме, в подвале которого общая прачечная. И там у нас есть свой шкафчик. Недавно мы заметили, что кто-то пользуется нашим средством для стирки. Только купили средство, постирали всего пару раз, а емкость уже почти пуста. Я взял и добавил туда отбеливатель. Вот такая холодная месть. Правда, моя девушка считает, что я поступил ужасно. © tritty_kutz / Reddit
  • Я был в Португалии и увидел на площади уличного музыканта, который играл на гитаре рядом с церковью. Парень определенно был талантлив, и я решил дослушать мелодию до конца, а потом щедро его вознаградить. И вот он закончил играть, а я захлопал в ладоши. Надо сказать, я был единственным, кто остановился его послушать. А музыкант в ответ посмотрел на меня и выдал с презрением: «Аплодисментами сыт не будешь!» Я неловко хохотнул и отошел. А потом на меня накатила злость и я вернулся. На тот момент парень уже разговаривал по телефону. Я подошел к нему с купюрой € 20, он потянулся за ней, а я отдернул руку. Я не горжусь своим поступком, но я бы так не сделал, если бы думал, что он голодает. Одет парень был в бренды. © Here_2_Comment / Reddit
  • Однажды я пошел с друзьями в ресторан и заказал изысканный десерт. А они у меня его отобрали и сожрали на моих глазах! Я пообещал, что отомщу. Через некоторое время они собрались посмотреть «Бойцовский клуб», очень предвкушали, а я возьми да ляпни: «Только учтите, что Брэд Питт и Эдвард Нортон в этом фильме — один и тот же человек!» Они ничего не поняли, но потом во время просмотра позвонили мне и сказали, что совести у меня нет. © clemenzzzz / Reddit
Наталья Лавриненкова
2 дня назад

Чувак с купюрой... Ты сам себя ниже плинтуса опустил. Не парень. Он стоял, играл. Зарабатывая деньги. Фи, омерзительно просто. А бренды, кстати, и в секондхендах продаются

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  • Живу и работаю в столице. Приехала в свой провинциальный городок помочь родителям с огородом. Не помню, зачем, но в какой-то момент понадобились наличные. Пошла к банкомату прямо в рабочем виде: растянутая футболка, штаны с протертыми коленками, сапоги. И вдруг вижу одноклассника. Подхожу поздороваться, а он мне презрительно: «Фу, как ты опустилась!» Чуть не заплакала. А сегодня его привели ко мне на собеседование. Глаза по 5 копеек. Сказала, не подходит. © Успех & Провал / VK
  • Лет 5-6 назад я решил построить забор на заднем дворе. Переговорил с соседями, мы отмерили границу, пожали друг другу руки, и я занялся стройкой. А потом соседи продали свой дом женщине по имени Анна. Примерно через полгода после я увидел геодезиста на ее заднем дворе, который что-то там изучал. А на следующий день ко мне явилась Анна и сказала, что я должен денег за полоску ее земли шириной 20 см! Я пытался поведать о своей сделке с прежними жильцами, но она меня не слушала и угрожала судом. Выдала: «Может, в вашей глуши не принято чтить законы, но там, откуда я родом, их соблюдают!»
    Я взял и снес забор совсем. Через неделю снова пришла Анна и спросила, когда я собираюсь строить новый. Видите ли, без него она не может выпустить своего пса погулять — боится, что убежит. Потому питомец уже неделю сидит дома и портит мебель. Я ответил, что никакого забора строить не буду, не хочу в суд попасть ненароком. © Kid_Endmore / Reddit
  • Работала в кафе в торговом центре. А начальница была той еще стервой и любила показывать, какая она важная птица. В конце каждой смены, как только я вымою кофемашину, она требует сделать кофе в дорогу. И помыть устройство заново. Предложение делать ей напиток загодя она отклонила: «Остынет же! Мне надо перед самым выходом!» Потому когда она в очередной раз задержала меня на работе и попросила потом еще и кофе, я устроила бардак: использовала кучу посуды во время приготовления, насорила везде кофейной гущей, а потом подошла к ней с напитком и сказала: «Я увольняюсь!» Выражение ее лица было бесценным, когда она поняла, что убирать придется ей одной. © Lonely_Metal755 / Reddit

А здесь вы найдете еще больше историй о людях, чья чаша терпения переполнилась настолько, что они решили бежать от работодателя без оглядки:

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