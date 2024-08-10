15+ историй о людях, которые мстят так виртуозно, что переходить им дорогу мы бы не советовали

Говорят, что надо уметь прощать. Но не так уж и легко успокоить душу, которую кто-то разбередил. Потому некоторые люди считают, что проще поквитаться с обидчиком, чем строить из себя тибетского монаха. Например, герои нашей подборки так изящно подали месть, что хочется им поаплодировать.