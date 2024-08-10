15+ историй о людях, которые мстят так виртуозно, что переходить им дорогу мы бы не советовали

Чувак с купюрой... Ты сам себя ниже плинтуса опустил. Не парень. Он стоял, играл. Зарабатывая деньги. Фи, омерзительно просто. А бренды, кстати, и в секондхендах продаются
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Говорят, что надо уметь прощать. Но не так уж и легко успокоить душу, которую кто-то разбередил. Потому некоторые люди считают, что проще поквитаться с обидчиком, чем строить из себя тибетского монаха. Например, герои нашей подборки так изящно подали месть, что хочется им поаплодировать.
Чувак с купюрой... Ты сам себя ниже плинтуса опустил. Не парень. Он стоял, играл. Зарабатывая деньги. Фи, омерзительно просто. А бренды, кстати, и в секондхендах продаются
А здесь вы найдете еще больше историй о людях, чья чаша терпения переполнилась настолько, что они решили бежать от работодателя без оглядки: