17 человек, которые однажды психанули и сказали: «Баста! Увольняюсь!»

Когда работа не приносит ни морального, ни материального удовлетворения, человек на ней на долгие годы не задержится. Рано или поздно чаша терпения переполнится даже у самого безропотного сотрудника. Пользователи сети рассказали, каким был тот момент, когда они решили распрощаться с опостылевшей работой.