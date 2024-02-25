17 человек, которые однажды психанули и сказали: «Баста! Увольняюсь!»
Народное творчество
33 минуты назад
Когда работа не приносит ни морального, ни материального удовлетворения, человек на ней на долгие годы не задержится. Рано или поздно чаша терпения переполнится даже у самого безропотного сотрудника. Пользователи сети рассказали, каким был тот момент, когда они решили распрощаться с опостылевшей работой.
- Работала няней. Однажды мать моих подопечных собралась и уехала на моря. И помимо ранее оговоренных обязанностей добавились готовка, проверка уроков и еще много всего. За эту дополнительную работу была обещана дополнительная оплата. Но нет. Вернувшись с отдыха, эта милая женщина сказала, что и так достаточно платит и вообще денег у нее после отпуска нет.
Я уволилась. Через неделю она мне звонила, жаловалась что новая няня ничего не делает, просила вернуться. Особенно мне понравилось, когда она сказала, что деньги не проблема, если в них вопрос. © DreamsCorp / Pikabu
- Иду на работу — еще темно, иду с работы — уже темно. Днем вышла на улицу подышать свежим воздухом, а по дереву рядом скачут две белочки. Я им так обрадовалась, начала фотографировать, улыбаться. Подумала о том, что жизнь проходит мимо, работа-дом, дом-работа... И написала заявление на увольнение. Хватит себя гробить. Хочу на волю. Найду другую работу. Вот так две белки мотивировали меня на новую жизнь. © Подслушано / Ideer
- Ненавижу поборы на работе на чьи-то день рождения или роды. Обозначила сразу, что скидываться ни на кого не буду, так как ипотека, кредит, ребенок и кот. На меня тоже просила не собирать, потому что проставляться не буду, лишних денег нет. Но в каждый день рождения приходилось отбиваться ото всех. Апогеем стала ситуация, когда на меня наехали за то, что $ 10 не могу выделить на день рождения начальницы. Да, не могу! Написала заявление на увольнение, причину скрывать не стала. Начальница пошла навстречу и перевела меня на удаленку. © Подслушано / Ideer
- Я написала заявление, что мне нужен отгул в определенные выходные аж за 5 месяцев до них. Но когда подошел срок, я оказалась в расписании ресторана. Я звоню и говорю: «Я не смогу выйти, ко мне приехал человек с другого конца страны. Я предупреждала аж 5 месяцев назад!» Менеджер отвечает: «Да, твое заявление есть. Но это лишь заявление. То есть просто просьба». Я была в ярости, ответила: «Понятно» и повесила трубку. Наступил день смены. За 15 минут до ее начала я отправила сообщение, мол, благодарю за то, что позволяли мне 3 года то и дело подменять других людей, но я больше никогда не приду. © tintedrosie / Reddit
- Я был курьером в пиццерии. Днем учился, а к 7 вечера бежал на работу. Первое разногласие случилось, когда начальство потребовало приходить раньше положенного и ждать заказов. Конечно же, без доплаты. Но соломинкой, что сломала спину верблюда, стал тот факт, что меня без моего согласия использовали как приманку для злоумышленников. Какие-то ребята заказывали пиццу под вымышленными именами, а потом нападали на курьеров и отбирали у них коробки. И таким курьером стал я. Правда, за мной в тот момент уже наблюдала полиция, но меня о таком приключении никто не удосужился предупредить. Хулиганы напали, их сразу же арестовали, а меня попросили поехать в отделение для дачи показаний. Извините, но это уже сверхурочная работа. В пиццерию я вернулся только за зарплатой. © Yapadmal / Reddit
- На работе сказали, что у нас два новых правила. Во-первых, теперь все должны приходить за 15 минут до начала рабочего дня (при этом сверхурочные никто не оплатит). Во-вторых, на обед можно сходить только в определенных обстоятельствах. Я заявил, что для начала неплохо бы выяснить, насколько законны такие нововведения. На что получил ответ: «Либо вы делаете так, как вам говорят, либо до свидания». Я сказал: «Что ж, пока-пока!» Меня уговаривали обдумать свое решение, а не действовать на эмоциях. Но я уже никого не слушал, так как хлопнул дверью. © s8n29 / Reddit
- Начальство решило уволить моего пожилого коллегу с инвалидностью. В последнее время ему нарочно поручали задачи, с которыми он справиться не мог. Я ушла вместе с ним. И очень горжусь своим решением. А фирма 6 месяцев спустя обанкротилась. © holyf**kladyflash / Reddit
- Я был су-шефом в загородном клубе. Каждое утро я приходил на работу и видел, что кухня не убрана, посуда не вымыта, продукты не упорядочены и так далее. Однажды я спросил шеф-повара, почему такой бардак, а он ответил, мол, перед закрытием было слишком много работы, его команда не успевала все привести в порядок. И я этому по глупости верил.
Но однажды меня попросили выйти в смену шеф-повара, так как он взял отгул по семейным обстоятельствам. Я давал разные поручения его подчиненным, что вызывало у них жуткое недовольство. А один из поваров заявил мне: «Шеф говорил, что это можно не делать!» Даже посудомойка не притронулась к тарелкам.
После смены я уже репетировал серьезный разговор с шеф-поваром. А потом подумал и махнул на него рукой. На следующий день сказал генеральному директору, что увольняюсь, так как устал от безответственности других и их неуважительного отношения. © ForeverIdiosyncratic / Reddit
- Меня давно посещали мысли об увольнении, однако я их настойчиво прогонял. В прошлую пятницу подошел начальник и попросил выйти в субботу, без оплаты. Мол, ну очень критическая ситуация у нас. Ну а я не смог отказать. Пришел в субботу в офис. Все было хорошо до одного момента: мой начальник наорал на меня за то, что я пришел в джинсах! В выходной день. Когда нет ни единой встречи, когда мне всего лишь нужно сделать отчет. Это стало последней каплей. Вам не передать, с каким облегчением я писал заявление об уходе. © Палата № 6 / VK
- Устроилась на работу. И в первую же неделю меня стали задерживать на час-два. А у меня вообще-то свои планы были в мое свободное время. Я спросила, как возмещаются сверхурочные, и поняла, что никак. Поэтому когда в один день меня задержали на час, на следующий день спокойно стала собираться домой на час раньше. Начальница стояла рядом с круглыми глазами, а потом сказала писать заявление. Я с радостью согласилась, а когда уходила, остальные смотрели на меня так, как будто я Прометей, который огонь людям подарил. © oseledich / Pikabu
- Работал в ресторане, где было много разного декора. В раздевалке на стене висела укулеле (гавайская гитара). Как-то раз я к ней пригляделся и внутри увидел скрытую камеру, а в стену уходил кабель. Сказал владельцам, что это незаконно, на что они посмеялись, а потом выдали гениальную фразу: «Только никому не говори». А я рассказал об этом всем сотрудникам, так как в коллективе были девушки. И уволился из этого заведения. © ПОЗОР / VK
- Я 2 года проработала в заведении быстрого питания. Но вот я нашла новую работу, и, как полагается, предупредила начальство за 2 недели до своего ухода. Что ж, я теперь не буду говорить, что предупредить заранее — это обязанность сотрудника. Потому что в первый же день меня заставили мыть туалеты — мыла. Во второй день мне поручили убирать подносы — убирала. А на третий день меня заставили мыть трубы под раковинами, и пока я этим занималась, услышала, как менеджер за углом рассказывала коллеге, что устроит мне веселую жизнь на эти 2 недели. Я встала и ушла. © TinyGreenTurtles / Reddit
- Несколько лет назад работала официанткой. Однажды коллега захотела поменяться со мной секциями (я обслуживала более оживленную часть зала, а ей срочно нужны были деньги). Я согласилась, предупредила менеджера, но он нигде не зафиксировал факт нашего обмена. А на следующий день уже другой менеджер отчитывал меня за то, что моя секция не убрана. Но ее убрать должна была не я! Я сказала, что мы вообще-то с коллегой поменялись, а у нее хватило наглости все отрицать. Я перевернула поднос, который она держала в руках, и хлопнула дверью. © terrabranford / Reddit
- Работала продавцом в кондитерском магазине. Вся продукция должна лежать на открытом прилавке горами, чтобы «заманить» покупателя. То, что десерты так быстрее портятся, что на них летит пыль, грязь, садятся мухи, просто неправильное хранение — неважно, главное, что красивая витрина. Часто заставляли продавать засохшие десерты, каменные пирожные, обветренный зефир. Когда увидела, как на тортах меняют дату производства, думала, что меня больше ничего не удивит. Но администратор пробила дно: продала детям мармелад с червями. Когда родители пришли ругаться, ответила им: «Ой, ну бывает». При этом пилит нам мозги поднятием продаж и продвижением бренда. Ушла оттуда. © Подслушано / Ideer
- Всегда работала на износ, ответственно выполняла задачи, перерабатывала, косяков не было, больничные не брала. И ни разу не было ни слова благодарности от начальства. А затем попала в больницу — камень начал выходить из почки. Чуть не выла от боли... Пишу начальнице, объясняю. А она мне: «Я, конечно, понимаю, что ты на больничном и я не могу ничего требовать... Но вообще-то могла бы и закончить работу! Ты всех подводишь. Чтобы больше такого не было!» И не было — я уволилась. Так мерзко и обидно... © Подслушано / Ideer
- На заре карьеры был системным администратором в конторке и примерно тем же занимался для заказчиков этой конторки. При работе с заказчиком был установлен фиксированный процент от суммы проекта. Небольшая прибавка к окладу — кто ж не обрадуется? И тут какому-то другу директора понадобилось срочно взбодрить практически всю инфраструктуру, привлекли меня... Сумма проекта получалась весьма хорошая, работал в выходные, до ночи, в общем, бежал за морковкой, как тот ослик. Но вот когда настал день зарплаты, выяснилось, что «у вас слишком много получилось и контора не считает правильным столько платить». Через 10 минут заявление лежало на столе у директора. © Xenosrus / Pikabu
- Работала официанткой в караоке, наплыв гостей большой (в обед — бизнес-ланчи, ночью — караоке до утра). Пришла домой как-то после двойной смены уставшая и голодная. Полтора суток не ела нормально. Быстро разогрела себе поесть, насыпала полную тарелку, накрыла стол: вилка, нож, чай, пирожковая тарелочка с хлебом. Поставила тарелку с едой и... стою, жду «посетителя». Мама посмотрела на меня печально и сказала: «Мадемуазель, вы присаживайтесь... Я счет сама вам вынесу». На следующий день уволилась. © Подслушано / Ideer
А в этих статьях мы рассказывали, по каким признакам можно вычислить недобросовестного нанимателя:
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ну, вообще-то, менеджер прав: заявление - это лишь просьба. Да, чисто по-человечески начальство часто старается (или должно стараться) эту просьбу удовлетворить. Но не всегда получается. Поэтому тут больше вопрос к работнице: а что ж ты за 5 месяцев не удосужилась узнать, подписали ли тебе заявление?