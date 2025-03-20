20 оригинальных ювелирных изделий, которые приковывают взгляды
Дизайн
1 час назад
Необычные украшения заставляют нас чувствовать себя особенными и с шиком выделиться из толпы. Ну или с юмором, кто что предпочитает. Пользователи интернета поделились фотографиями подобных изделий, и за каждым из них стоит своя история.
"Не смотрите на мои руки, у меня дар речи пропал из-за этого кольца. И да, до этого мы 5 лет дружили. А потом он как-то приехал помочь с уборкой"
«Мне 66 и вот что я сделала»
- Ты буквально самый крутой человек на свете! © HonestlyWhatevr / Reddit
"Сказала жениху купить кольцо, которое выглядит так, будто он сражался за него с драконом"
«Мои кошки постоянно делают „кусь“. Так что я вдохновился этим и смастерил кольцо»
«Кольцо принадлежало моей прабабушке, которая жила во франкоговорящей части Швейцарии»
«Я шеф-повар, и мой парень подарил мне серьги-фарфалле. Они такие милые!»
«Мы с женихом сделали кольца своими руками»
«Для своего кольца я использовала цитрин, который огранил мой дедушка — он был огранщиком драгоценных камней».
«Купила этот кулон-каплю на барахолке. Похоже, в нем есть дверца, но она не открывается»
- Это траурный кулон «слеза любви». Скорее всего, его конструкция подразумевает, что кулон можно открыть лишь единожды. © idplmal / Reddit
- Моя первая мысль: «Остерегайся пепла!» © PositiveAverage1502 / Reddit
«Мой набор для осеннего сезона. Все цепи винтажные»
«Я подкармливаю ворон, и сегодня в кормушке нашла подарок от них — это кольцо»
- Вороны потрясающие! И кольцо красивое. © undeadfromhiddencity / Reddit
"Фото незадолго до того, как я вытащил весь пирсинг"
«Я сделала маленькое ожерелье из косточки, отобранной у моей собаки»
«Мой муж, с которым мы прожили 13 лет, сделал мне повторное предложение»
«Мы были на выходных в честь его 40-летия. Я вышла из ванной, и муж прочитал мне прекрасное письмо, которое заставило меня плакать, а затем он опустился на одно колено».
«Подумываю переделать мамину сережку в обручальное кольцо»
«Готовилась к Хэллоуину и сделала необычную брошь в виде паука»
«Когда я покупал очки, то прямо чувствовал, что мне нужна фиолетовая оправа»
«Мы с женихом обручились в Мексике, а когда вернулись домой, я поняла, что камень в кольце светится под ультрафиолетом!»
«Я купила ожерелье, но пришлось его переделать, чтобы капля не болталась»
«Обожаю свой лунный пирсинг»
«Это кольцо моей прабабушки. Мне нравится фантазировать о том, какой бы гигантский камень я вставила в него, если бы могла позволить себе такую роскошь»
А вот еще несколько статей с необычными украшениями:
Фото на превью Designer_Speed2073 / Reddit
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