18 человек показали украшения, которые их так восхитили, что они до сих по отойти не могут

Многие носят украшения для красоты и регулярно обновляют свою коллекцию, а некоторые годами могут носить одно и то же. И дело зачастую вовсе не в том, что они не могут себе позволить купить еще пару колец или сережек, а в том, что именно эти конкретные вещицы стали их любимыми по самым разным причинам.

«Отремонтировала и уменьшила кольцо, которое носила моя мама. Я рада, что могу носить эти украшения, сразу появляется ощущение, будто ее частичка всегда со мной. Маленький изумруд, кстати, тоже когда-то был ее»

«Мой папа, ювелир, а я его единственная дочка, для которой он сам сделал это обручальное кольцо. Кстати, дизайн придумали моя мама и жених»

«Мама подарила мне эти прекрасные украшения, принадлежавшие когда-то ей и моей бабушке. Мне очень нравятся эти кольца»

«Я радуюсь этому необычному кольцу как ребенок! А моему жениху не продали бы его, приди он в магазин один. Такого даже в наличии не было, пришлось заказывать и ждать»

«Отлучила ребенка от груди, а из грудного молока заказала кольцо. Хотя раньше мне подобное казалось отвратительным»

«Получила это украшение в наследство от бабушки и дедушки. И бабушка, и я, а теперь и мои дочери надевали его только по особым случаям и бережно хранили в шкатулке, поэтому оно так хорошо сохранилось»

«Мама моего парня хотела подарить мне их фамильное кольцо, а он взял да и забрал его себе. Я все понимаю, но сердце в клочья каждый раз, когда вижу эту красотищу»

«Несколько лет назад бабушка подарила мне шкатулку с драгоценностями. Среди бижутерии я нашла там это кольцо, которое теперь обожаю. Когда-то моя прабабушка подарила его моей бабушке»

«На Рождество мама подарила мне эти украшения, доставшиеся ей от моей бабушки. Я просто обожала их с самого детства и так рада, что в моей коллекции теперь есть эта винтажная красота»

«Это кольцо особенное — бабушкино. Они с дедом заработали на него большим трудом. А теперь я выхожу замуж, и наконец, тоже смогу блистать в нем»

«Про эту брошь бабушка рассказала моему папе, когда он был еще ребенком. Все думали, что украшение потерялось, но мы его нашли. Отец даже задрожал, когда я ему показала ее»

«Мое винтажное серебряное колье, которое раньше носила моя бабушка. Оно, конечно, тяжеловато, но смотрится очень эффектно!»

«Я делаю кольца уже 3 года, и это до сих пор мое любимое»

«Это перуанский набор из кольца и сережек, который достался мне в наследство от мамы. Я еще никогда не видела зеленого золота, и мне захотелось поделиться этим крутым комплектом»

«Я сделала это ожерелье для клиентки в память о ее подруге. На оборотной стороне отпечатана дата ее рождения, а камни — ее любимого цвета»

«Нашла это в подвале у своего брата. Этот кулон с фотографией моей бабушки сделал дедушка, он был ювелиром»

«Мне 62, и я выхожу замуж! Мое великолепное кольцо с тремя бриллиантами сделано из 200-летнего кольца, которое я унаследовала от своей любимой мамы»

«В семье моего жениха принято, что будущая свекровь дарит невестке украшения в день свадьбы. На нашу церемонию его мама подарила мне этот комплект, который когда-то ей подарила ее свекровь»