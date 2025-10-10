18 членов семьи, из-за которых жизнь превращается в нескончаемый ситком

Наверняка, читая эти истории, вы не раз кивнули, посмеялись или даже узнали в ком-то свою любимую тетушку или свекровь. И ведь именно такие моменты, неловкие и уморительные, и делают семейную жизнь похожей на увлекательный сериал, который не хочется ставить на паузу. Пусть порой их выходки и заставляют наши глаза закатываться к потолку, но без этих чудиков наша жизнь была бы куда скучнее.

А у вас в семейном архиве есть история, достойная отдельного эпизода в ситкоме?