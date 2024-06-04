Благодарность за то, что бывшая (!) парня её приняла. А в постель к себе, чтобы утешить, она ту не зовёт?
17 человек, которые такие украшения делают, каких точно больше ни у кого нет и вряд ли будут
Народное творчество
1 час назад
Иногда хочется купить себе или для кого-то такое классное украшение, которое сразит всех наповал, но найти ничего подходящего не получается. Тогда некоторым приходит в голову мысль сделать что-то своими руками или обратиться к мастеру, который поможет. И надо сказать, что у многих получаются такие украшения и аксессуары, что невозможно глаз отвести.
«Провозился с формой этого кольца целую вечность, а прошлые выходные, наконец, сделал предложение своей любимой»
«Мой друг сделал эти кольца для моих самых любимых и особенных женщин в моей жизни»
«Делаю украшения, которые буквально сияют»
«Зацепил меня брендовый браслет в сети, думаю такой: „Буржуи могут, а я чем хуже?“ У жены скоро день рождения — и тут понеслось»
«Сделала эту серебряную „оправу“ так, чтобы она выглядела как рама, а камень — как картина»
«Сам сделал это золотое кольцо и гравировку на нем»
«У моего парня есть бывшая с ребенком, и я сделала этот кулон для нее. Это ей подарок за то, что она спокойно приняла меня»
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«Кольцо-геккончик моей работы»
«Сделала эти серьги с настоящими незабудками»
«Оно не идеально, но теперь я хочу сделать такое же из золота»
«Сделала этот кулон в виде орхидеи для свекрови, а к нему в комплект еще и серьги»
«Моя брошка, вдохновленная картиной „Девушка с жемчужной сережкой“»
«Сделала своих крошечных колибри»
«Моя брошка-сердце. И не простое, а анатомическое»
20 000 бисеринок, 80 часов работы, и вот она, сумочка
А это браслет для тех, кто соскучился по лету
«Я ювелир и увлекаюсь скалолазанием, поэтому мне пришло в голову объединить два своих хобби и сделать вот такое кольцо»
Сделать украшение, конечно, крутая идея, но некоторым везет и они получают просто восхитительные украшения в наследство. А есть счастливчики, которые обладают суперспособностью и покупают за бесценок разную красоту с рук.
Фото на превью TheShadowOfYourSmile / Reddit
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