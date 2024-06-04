17 человек, которые такие украшения делают, каких точно больше ни у кого нет и вряд ли будут

Иногда хочется купить себе или для кого-то такое классное украшение, которое сразит всех наповал, но найти ничего подходящего не получается. Тогда некоторым приходит в голову мысль сделать что-то своими руками или обратиться к мастеру, который поможет. И надо сказать, что у многих получаются такие украшения и аксессуары, что невозможно глаз отвести.

«Провозился с формой этого кольца целую вечность, а прошлые выходные, наконец, сделал предложение своей любимой»

«Мой друг сделал эти кольца для моих самых любимых и особенных женщин в моей жизни»

«Делаю украшения, которые буквально сияют»

«Зацепил меня брендовый браслет в сети, думаю такой: „Буржуи могут, а я чем хуже?“ У жены скоро день рождения — и тут понеслось»

«Сделала эту серебряную „оправу“ так, чтобы она выглядела как рама, а камень — как картина»

«Сам сделал это золотое кольцо и гравировку на нем»

«У моего парня есть бывшая с ребенком, и я сделала этот кулон для нее. Это ей подарок за то, что она спокойно приняла меня»

«Кольцо-геккончик моей работы»

«Сделала эти серьги с настоящими незабудками»

«Оно не идеально, но теперь я хочу сделать такое же из золота»

«Сделала этот кулон в виде орхидеи для свекрови, а к нему в комплект еще и серьги»

«Моя брошка, вдохновленная картиной „Девушка с жемчужной сережкой“»

«Сделала своих крошечных колибри»

«Моя брошка-сердце. И не простое, а анатомическое»

20 000 бисеринок, 80 часов работы, и вот она, сумочка

А это браслет для тех, кто соскучился по лету

«Я ювелир и увлекаюсь скалолазанием, поэтому мне пришло в голову объединить два своих хобби и сделать вот такое кольцо»