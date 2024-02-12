16 человек, которым слово «жадный» нужно ставить прямо перед их ФИО
Многие люди стремятся к тому, чтобы получить для себя наибольшую выгоду при минимальных затратах. Но у некоторых подобный подход доходит до такого абсурда, что так и хочется спросить: «Да откуда в тебе столько жадности?». Именно о таких вот персонах и пойдет речь в историях наших сегодняшних героев.
- Однажды мы решили поставить на входе в офис бесплатный кулер с водой для сотрудников и посетителей. Затея даже дня не продержалась. Пришла тетя с чайником, набрала полностью. Моргнули глазом — уже с чайниками стояли все, кто видел сей процесс. К обеду кулер был пуст. Так мы с коллегами и передумали. © holyshield / Pikabu
- Устроился на работу. Спросил всех, сахар никто не употребляет. Принес себе пачку сахара и кофе. Прошло время, и я стал замечать, что один парень мой сахарок ест и с чаем, и с кофе, и просто так. Прошла неделя. Захотел я как-то попить кофе, а сахара нет. Думаю, ну, может, купил этот товарищ? Спрашиваю у этого парня:
— Коллега, у тебя сахар есть?
А он выдает:
— Не, у самого закончился, сам без сахара пью. © InGloom / Pikabu
- Знакомые как-то просили отдать диван, говорили, что им спать не на чем. Ну мы отдали им старый диван, слегка поломанный, все равно хотели выбрасывать. Я сам на машине им отвозил. Каково же было наше удивление, когда мы его неожиданно обнаружили на сайте объявлений по неслабой такой цене. Лучше бы отдали действительно нуждающимся. Дивана не жалко и денег не нужно, обидно за обман. © Unknown author / Pikabu
- Я хожу на пары, одногруппник ни разу за семестр не появился. Наступает сессия, объявляется этот одногруппник:
— Дай лабораторки переписать, а то автомат не поставят (18 работ с расчетами по два листа А4)
— Ок, с тебя 3 тысячи.
— В смысле?! Почему не просто так? Ты же староста, должна нам помогать! А за шоколадку? © SmartPeguin / Pikabu
- Мы с женой познакомились на отдыхе с другой парой. Купили королевских креветок, приготовили на гриле. Договорились, что скидываемся на них пополам. Пара забрала половину креветок, а на следующий день они принесли их протухшими и сказали, что передумали, возвращают. © Аноним / Pikabu
- Купила я как-то на последние деньги сапоги, а они по размеру великоваты оказались. Сестра увидела: «О, я их продам!» — и забрала. Жили отдельно. Через какое-то время напомнила ей, а она недоуменно: «Какие сапоги? Я у тебя не брала ничего!» Племянница услышала наш разговор и встряла: «Мама, ты забыла? Мы же продали их!» Сестра гаркнула на нее: «Не болтай!» Так вот и пропали мои деньги. © Подслушано / Ideer
- Пригласили на шашлыки знакомую пару. Купили все сами, попросили захватить лишь соль, так как сами забыли. Приехали они и долго бухтели, что мы их раньше не предупредили, когда они еще дома были, а теперь пришлось аж целую пачку покупать. Мне это как-то поднадоело, говорю им: «Закройте эту тему уже, сколько можно? Держи деньги за соль». Обиделись, уехали. © Mandarinus / Pikabu
- Встречалась с молодым человеком. У меня день рождения. Мама организовала шикарный стол. Мои друзья подарили мне отличные подарки. А мой молодой человек подарил мне... cвою ношеную рубашку. Все были в шоке, но сдержались. А потом, спустя время, он меня бросил со словами: «Тебе только деньги нужны», хотя не вкладывался в наши отношения вообще никак. Не считая рубашки, которой мы полы мыли. © 11ore11 / Pikabu
- Жена бросила меня с дочкой, когда той было полтора года. Ничем не помогала, я все делал сам. Сейчас дочери пять лет. Жена появлялась раз в полгода. Месяц назад она пришла и подарила дочке планшет. Позавчера она снова пришла и начала требовать его обратно! Собрал этот планшет, кинул ей в ноги. Не увидит она теперь ребенка. © Подслушано / Ideer
- Недавно зашла в один магазин косметики, а там акция — два товара по цене одного, причем без обмана. Взяла кое-что и на радостях написала подружкам. И тут звонит одна из них и предлагает вместе сходить туда и набрать на двоих. Соглашаюсь. Я взяла шампунь, бальзам, лосьон — она молчит, ничего не берет. На кассе, мне все пробили и я заплатила. Тут она берет пакет и складывает половину добра себе. На мой офигевший взгляд она отвечает: «Какая тебе разница, второй же бесплатно!» И правда... © Подслушано / Ideer
- Обычно на свадьбу меньше 15 тысяч не дарю. «Подруга» пригласила меня с мужем на свадьбу, второй раз под венец. Я презентовала ей конверт, как и в прошлый раз. На следующий день эта мадам обвинила нас с мужем в жадности, поскольку мы пришли вдвоем и, как минимум, должны были скинуться по 15 каждый, и вообще, с первой свадьбы пять лет прошло, сумму могли бы и увеличить... © Подслушано / Ideer
- Моя тетя, с которой у моего папы старые счеты, однажды позвонила ему и слезно попросила денег. Мол, у нее три кредита, работы нет, платить нечем, все заберут, останется на улице. Отец, помня старые обиды, все же дал ей денег. Сумма приличная. Через пару дней мы узнали, что нет никаких кредитов, и она купила себе новый телефон. На наш немой вопрос был ответ: «Ваш косяк». © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькой, я была очень жадным ребенком. И когда я видела, что кто-то из взрослых ел конфеты, я подходила к ним, протягивала свою ладошку и говорила: «Плюй». © Палата № 6 / Ideer
- Мать решила сделать мне подарок на день рождения. Зная, что я мечтаю о новой люстре, потащила меня в магазин со словами: «Ты выберешь, я оплачу — это будет мой подарок!» Я выбрала самую дешевую, но она была стильная и идеально подходила под мой интерьер. Через месяц мать сказала: «Я устала ждать, когда ты вернешь мне долг за люстру!» Долг за подарок мне на день рождения, который я не просила. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с мужчиной, ходили несколько раз на свидания. И на последнем он проговорился, что у него есть дети. Их 5! Можно сказать, что от каждой женщины в его жизни у него есть ребенок. Не могу сказать, что меня это сильно испугало. Но стало мерзко от одного момента. Он хвалился тем, что начальник согласился написать ему на бумаге зарплату в 3 раза меньше обычной. По документам он получает одно, а в конверте ему додают остаток. А сделал он это для того, чтобы с него меньше алиментов высчитывали. Он этим гордится! А мне противно от этого стало. Короче, это было наше последнее свидание. © Рабочие истории / VK
- Вышла замуж по большой и чистой любви. Жили в моей добрачной квартире (он приезжий), оба работали и получали примерно одинаково. Через некоторое время планируем косметический ремонт, откладываем денежку. Вот приходит момент, и муж забирает эти деньги с фразой: «А если разведемся? Мне что, обои отрывать и с собой забирать?» © Подслушано / Ideer
Людей, которые могут устроить из обычного дня сценарий для кино, в нашей жизни хватает. Вот, к примеру, подборка историй о клиентах, которым точно стало скучно дома.
Комментарии
"собрал планшет и кинул ей в ноги" - очень эмоциональный поступок, но все же в какой-то мере понятный, но "не увидит она теперь ребенка" - это просто шантаж какой-то. Я не оправдываю поведение матери, но отец в данном случае, если можно так сказать "перебарщивает" с "наказанием" бывшей жены.
Всем привет. В каждой семье свои устои. В каждой избушке свои игрушки. И что для одних норма , для других нонсенс. Но в любом варианте семья , это как минимум совместные усилия двух человек. И если эти усилия только с одной стороны, то это вряд ли семья .
Всем здоровья, семейного благополучия и душевного равновесия.
Ситуация по поводу денег на свадьбу – нонсенс, конечно 🤦♀️ Одна подруга мне на свадьбу подарила 2000 рублей, при том, что зарабатывает в 2 раза больше меня. Была несколько этому удивлена. А тут 15 000 дарят,а им мало!
А насчёт засланного мужа-казачка и общих денег на ремонт – надеюсь, муж после таких слов стал бывшим 😏
У меня появилось новое (хорошо забытое старое) развлечение - восстановливать по ответным коментам степень мизогинии комментов конфуз про женщин и степень обиды конфуз за мужчин в обсуждаемом кейсе. Причем как показывает практика - половину кейса конфуз и придумает))