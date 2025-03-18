зачем тогда за него мама выходила замуж? раз он такой.
в основном женщины глупы. дочь в маму.
14 историй о родственничках, которых так и подмывает обсудить с психотерапевтом
Далеко не всем везет иметь белых и пушистых родственников, некоторым достаются те еще персонажи. И если свекровь идет "бонусом" к мужу, с которым, если уж совсем невмоготу, и развестись можно, то с кровной родней все гораздо сложнее. Вот такие совсем не подарочные родственники и стали героями историй из нашей статьи. Почитайте только.
- Хороший у меня папа: научил проявлять пленку, рыбачить, собирать байдарку, ловить парусом ветер, все выходные или на лыжах, или в походе. Но никогда не забуду его слова, когда я неожиданно вернулась из пионерского лагеря. Заскочила к нему на работу, звоню по местному, говорю, что это я, его дочь, а он выдает: "Какая дочь?" А я у него одна. © Подслушано / Ideer
- Отец купил новую машину, а старую подарил моему брату, хотя у того даже прав нет. А я сама в 18 лет побежала в автошколу. Мечтала о машине. Я самостоятельная, обеспечиваю себя сама, снимаю квартиру, учусь в магистратуре на бюджете, работаю. Но, по мнению отца, я недостойна машины, потому что я женщина! Я ее сломаю или разобью, потому что "женщины не умеют водить машину, у них в крови нет такого навыка". Высказала отцу все, что думаю, поругались. Зато когда отец сломал ногу и потребовал, чтобы я приезжала к нему и помогала по дому, я ответила, что у меня в крови нет такого навыка! Поняла наконец, почему мама с ним развелась. © Подслушано / Ideer
зачем тогда за него мама выходила замуж? раз он такой.
- Мой папа - вахтовик: месяц дома, месяц на работе. Он привык, что многие моменты из моей жизни и жизни брата проходят мимо него. Но самый эпичный случай был, когда отец утром разбудил меня в 7:00, а я сказала, что еще очень рано и пошла досыпать. Отец не унимался: "Ты так в школу опоздаешь!" На что я ответила: "Пап, я на втором курсе универа..." © frensis.becon / Pikabu
- Проснулся в 5.30 утра от сообщения дяди: "Сожалею о твоем отце. Я что-то могу для тебя сделать?" Я лихорадочно начал звонить отцу, тот не ответил, заглянул в соцсети в поисках новостей, которые, должно быть, увидел мой дядя. Провел ужасные 45 минут , стоя в пробке и сожалея, что мы с отцом так мало времени проводили вместе. А через 2 часа мне позвонил отец и спросил, почему я звоню ему в 5.30 утра. Оказалось, дядя отправил сообщение не на тот номер. © Patkrajewski / Reddit
- Мои брат и сестра окончили колледж, отец оплачивал их учебу. Но когда пришла пора поступать в колледж и мне, отец вдруг заявил, что не собирается платить. Оказалось, что у мамы 18 лет назад был роман, и в результате появился я. Видимо, мама должна была мне все рассказать, а также сама позаботиться о моем образовании, но она этого не сделала. Я в шоке. Я-то думал, что у меня с отцом отличные отношения, и что он любит меня. Все, что делает моя мама - плачет и извиняется. Она понятия не имеет, как мне помочь. Уже несколько дней сижу в своей комнате и не знаю, что делать. © throwawaynocollege01 / Reddit
- Купили с женой дом за городом. Сначала родственники гостили раз в месяц: баня, шашлыки, красота. Потом стали приезжать каждую неделю. Не спрашивая нас, заваливались все 12 человек! А один раз мы с женой пошли в ресторан, звонят родственники и чуть ли не орут, что они вообще-то нас ждут, потому что им неудобно сидеть в машине! Жена им намекнула, что раз в месяц приезжать нормально, но чаще не стоит. На какое-то время успокоились, но потом начался ад. Просьбы вроде "а можно племянница день рождения у вас отметит, мы уже всему классу сказали". После нашего отказа был грандиозный скандал. Дальше в том же духе: "У коллеги приезжают родственники, я им предложила у вас пожить недельку. Они очень хотят на природу". Некоторых людей не исправить. © GazHouseLoki / Pikabu
Людей не нужно исправлять. Если перестать церемониться и что-то объяснять, а вместо этого пару раз предложить посетить гору Кху-Ям, даже до самых тупых и наглых дойдет.
- У нас с мужем есть 2-летняя дочь. Говорю свекрови: "Никаких конфет", а она дает внучке 2! Тайком поит ее газировкой, хотя мы с мужем просили этого не делать. Это еще ладно, но в этот раз дочка вернулась от бабушки и сказала, что та подстригла ей челку! Мы не планировали никаких стрижек, и я написала свекрови, что некоторое время не готова с ней общаться. Свекровь позвонила моему мужу и начала все отрицать, плакать и кричать: «Как ты можешь верить всему, что говорит двухлетний ребенок!?» © Wild-Drink294 / Reddit
- Свекровь живет в соседнем доме, и это кошмар. Первый шок случился, когда мы вернулись из свадебного путешествия. Муж ушел на работу, а я валялась в кровати. Подскочила я от того, что дверь в спальню распахнулась, появилась свекровь и с возмущением спросила, почему уже 10 часов, а я до сих пор не позвала ее на чай. Оказалось, у нее были ключи от нашего дома. Она могла ввалиться к нам в любое время дня и ночи. И не дай бог я в это время лежала или сидела! Ведь так делают только лентяйки. Когда муж на 8 марта подарил мне букет, она закатила истерику, ведь нормальные женщины этот праздник не отмечают, а я транжира, которой нужны только деньги и золото. А моей маме высказывала, что она меня не научила ничему. А уж когда я родила дочку, вообще стала вести себя неадекватно: лезла с советами, пыталась забрать ее у меня из рук. Муж ничего не мог или не хотел с этим делать. Я уехала в свою квартиру и подала на развод. © Unknown author / Pikabu
- Мне 23 года, я живу с мамой и 33-летним братом. Я стираю свою одежду, а мама стирает свою и брата. Последнюю неделю мама в больнице. Когда я навещала ее сегодня утром, она очень подробно проинструктировала меня, как стирать одежду брата. Но почему она делится этой информацией со мной, а не с братом? Почему бы ему не делать это самому? Он же взрослый мужчина! © Royal_Cod17 / Reddit
Как можно было вообще ждать Рождения дочери, чтобы развестись с этим мудаком
- Познакомилась с мужчиной. Мне 34, ему 35. Подвозит он меня вечером домой, сидим в машине, болтаем. Мама за эти 1,5 часа ему звонила ему раз семь: "Где ты, что ты, когда приедешь?" Он с ней по громкой связи разговаривал, я не знала, куда деваться. На мой вопрос о том, что дома случилось: плохо человеку, лекарства нужны и т.д., ответил, что нет, это обычная ситуация. Предложила ему как-то в кафе посидеть, так она наяривала каждые 15 минут! Он всегда трубку брал, но пояснения, что он в кафе, с дамой, общаться неудобно - не помогали. Хватило меня месяца на 4 таких встреч. При этом он работал в торговой фирме аж цельным директором. На работу мама, наверное, тоже раз в 20 минут звонила. © FosFinX / Pikabu
- Мне 26, я живу недалеко от родителей, и мы иногда обедаем вместе. Почти каждый раз, когда мы куда-нибудь идем, мама начинает жаловаться на то, как я вела себя в подростковом возрасте. Все начинается с воспоминаний о моих подростковых годах, а затем она говорит, что я плохо к ней относилась и никогда не хотела проводить с ней время. Да, я была грубоватой, но это был довольно обычный подростковый бунт. А вчера вечером мы говорили о том, как я впервые поехала на один фестиваль, и я упомянула маму подруги, которая нас туда отвезла. Мама заявила: «Конечно, потому что ты не могла выносить моего присутствия рядом». Я извинилась, но она продолжала говорить о том, какой плохой я была. В итоге я сказала ей, что больше не буду извиняться за то, что делала в 14-летнем возрасте. Она сама на это подписалась, когда завела ребенка! © EmergencyFox8423 / Reddit
- В 2004-м году еще не было ипотеки, и квартиры стоили дешево. Моей двоюродной сестре досталась в наследство квартира, она ее сдавала. Приходит ее муж со дня рождения друга и говорит: "Друг квартиру собирается купить, ищет варианты. Ну, я ему твою квартиру и предложил. И по цене уже сторговались". Другу он еще и скидку сделал. Сестра была против, она не планировала продавать. Муж встал в позу: "Я уже пообещал!" Поскандалили несколько дней и в итоге продали квартиру. А потом локти кусали, так как появилась ипотека, и эта квартира стала стоить со временем в 10 раз дороже. © emelalex / Pikabu
- Моя первая свекровь жила в соседнем подъезде. Переставила мебель, пока нас не было, а самое эпичное - наклеила розовые обои! А я не люблю розовый цвет. Звонила мне в 8 утра с вопросом, почему ее сын в светлых штанах зимой. Что?! А ничего, что сыну 30 с хвостиком и он может сам решить, какие штаны надевать? © JollyAtry / Pikabu
- Продавала свою квартиру, так как накопила денег на жилье побольше. Моя студия хоть и маленькая, но с ремонтом, в неплохом месте. Моя тетя решила купить ее для своей дочери, моей двоюродной сестры. Попросила скидку. Я согласилась. Она потребовала еще больше скинуть! Заявила, что квартира маленькая, находится на отшибе, ремонт плохой. Я сказала, что пусть ищет что-то другое. Так на меня стала давить мама, мол, сделай скидку по-родственному. А мне не сложно было копить на квартиру, платить ипотеку? Я купила ее на стадии котлована, отдала все деньги, ни копейки ни у кого не попросила, работала в трех местах без выходных, плюс подрабатывала. И купила я ее в 22 года. Сестре двоюродной сейчас на год больше. Почему ее жалеют, а меня никто не пожалел? И если мама такая жалельщица, то добавила бы тете недостающую сумму! В итоге квартиру продала другому человеку, а тетя на меня в смертельной обиде. © Послушано / Ideer
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