14 историй о родственничках, которых так и подмывает обсудить с психотерапевтом

Далеко не всем везет иметь белых и пушистых родственников, некоторым достаются те еще персонажи. И если свекровь идет "бонусом" к мужу, с которым, если уж совсем невмоготу, и развестись можно, то с кровной родней все гораздо сложнее. Вот такие совсем не подарочные родственники и стали героями историй из нашей статьи. Почитайте только.