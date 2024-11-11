16 человек, которые не скучают, ведь к ним приклеились забавные прозвища

Иногда к людям прилипают такие странные прозвища, что найти связь ну практически невозможно. И нередко эти «вторые имена» становятся эпицентром крутой истории. Наша подборка как раз именно о таких казусах.

А в бонусе вас ждет забавная история о том, как кличку приняли за прозвище.

Сестра встречалась в школе с парнем, все вокруг звали его Вася. Не знаю точно, в чем был прикол, но абсолютно все звали его Васей. Они окончили школу, училище, жили вместе и работали. Я только спустя 8 лет узнал, что его на самом деле звали Евгений. И «Вася» оказывается было «прозвище». © Unknown author / Pikabu

Парень моей подруги блондин с огромными красивыми глазами. Прозвище у него «Сова». Так вот вчера ночью он залез к подруге в окно (она живет на первом этаже) и передал письмо из Хогвартса, в котором значилось, что она чистокровная волшебница и зачислена на семейно-строительный факультет. Подруга в восторге от такого оригинального предложения, а я очень рада за нее. © Карамель / VK

Дочь пожаловалась, что мальчик Антон в саду придумывает обидные прозвища. Разговор с его отцом ничего не дал — «это же дети». Дочка спрашивает, как придумывают прозвища. А я возьми да и ляпни, что надо созвучное слово. Ну типа, Антошка-картошка. На следующий день звонок от отца мальчика: «Ваша дочь назвала его Антон-картон. Мальчик расстроен, плачет, в сад идти не хочет». Я ему в ответ: «Успокойтесь, это же дети». Он: «Нам в школу через год, не хватало чтобы еще это прозвище прилипло». А я: «Конечно, моя дочь тоже в школу через год идет, может даже в один класс попадут». © Unknown author / Pikabu

Еще очень давно парень стал называть меня Мэгири. Сказал, что это имя богини из мифологии, оно ему очень нравится. Я не была против. Приятно все-таки, когда тебя называют именем богини. Недавно в гости приехала младшая сестра. Услышала кличку и поинтересовалась у меня ее происхождением. Я рассказала. А сестра такая: «А я думала, что это типа мегера. Злая богиня из греческой мифологии». Походу, у кого-то сегодня намечается серьезный разговор. Богиня ну очень злая. © Не все поймут / VK

Прозвище у меня в школе было Монах. И вот звонит мне одноклассник, трубку берет отец, а тот ему: «Алло, Монах, это ты?» На что папа, не колеблясь ни секунды, отвечает: «Нет, это батя его, архиепископ». Угадайте, как теперь мои друзья называют моего батю. © *****gorgon / Pikabu

Было много прозвищ, но ни одно из них не прижилось. Однако муж называет меня Адским гусем. Потому, что я Ольга. А вот объяснение: мое имя произошло от имени Хельга. Хэлл (Hell) c английского — ад, а «Га» — так гуси говорят. До меня дошло только с 10 раза. © Карамель / VK

© evening_tao / Freepik Каргусик 13 часов назад Злая-презлая богиня - Мегера. У нее есть сестры Алекто и Тисифона. Вместе они эринии (не путать с Эридой, которая яблоко na пирушку подкинула).

Вот, кто-то по глупости ляпнул, а молодому человеку na орехи достанется. - - Ответить

Парень, с которым я сегодня познакомилась, назвал меня «Гамбургер». Когда я спросила «Почему?», он ответил, мол, это первое, что пришло на ум. Необычное прозвище. © Палата № 6 / VK

Мой отец никогда не любил моих парней. Одного постоянно называл «рыжий», разошлись. Когда со вторым говорила по телефону, папа ходил и что-либо орал на весь дом. Да, тоже разошлись. Появился третий... Мало того, что папа его зовет Гном, так еще и гоняет постоянно в магазин. А теперь они вместе поют песни, и папа шутит, что я не заслуживаю такого парня, ведь он слишком хорош для меня. Так и живем теперь. Кстати, я выхожу замуж. © Не все поймут / VK

Недавно вспомнила, что меня в школе называли Биг Бен! Я была самой высокой, единственная в классе носила наручные часы и знала наизусть расписание звонков. © Карамель / VK

Однажды я упала в оркестровую яму. Так сказать, погрузилась в музыку полностью. Мой парень на ранней стадии отношений повел меня в театр. В антракте мне стало очень интересно, как музыканты настраивают инструменты. Мы подошли, и я, облокотившись на бортик, стала пристально вглядываться в процесс и полетела. Благо лететь было невысоко, я не покалечилась. С тех пор он называет меня «звездой, которая упала». © Подслушано / VK

Недавно узнал у сына что в школе у всех есть прозвища. И мой зовется Лил Молния. Спрашиваю, мол, почему так. На что он отвечает: «Да я быстрее всех бегаю». А потом узнала, что сын немножко слукавил. Его так прозвали, потому что он чаще всех в классе молнией от куртки прищемлял себе подбородок. © Не все поймут / VK

У моего 20-летнего сына очень красивая девушка. Такой у нее греческий тип красоты. В компании их друзей ее называют Венера. Я была уверена, что прозвище связано именно с красотой. Вчера вся их орава праздновала у нас ее день рождения. И как же я офигела, когда оказалось что «Венера» она, потому что в шестом классе сломала на фикультуре обе руки сразу и 2 месяца ходила в гипсе! Типа Венера Милосская, блин. © Карамель / VK

Немного о странном. У меня есть один коллега: прекрасный сотрудник, всегда на позитиве, всегда готов прийти на помощь. Но вот, в чем его странность: он ест только то, что пропустил через блендер. Всегда приносит с собой в контейнерах какую-то непонятную кашу! Оказывается, что ему просто по кайфу есть ложечкой, нравится консистенция пищи в таком виде. Все привыкли к его странности и дали ему мягкое прозвище — Пюрешка. Зато во время обеденного перерыва всем весело, когда он достает очередной свой контейнер и предлагает понюхать еду и угадать, что это. © Рабочие истории / VK

Сынишка в силу возраста некоторые слова произносит на свой манер: «Мама, я Фатотий!». Так и появилось прозвище у него. А это всего лишь: «Мама, я высокий». © Мамдаринка / VK

Раз уж говорим о прозвищах... В школе меня называли «Iron woman» или железной женщиной. А все из-за того, что я однажды совершенно случайно сорвала с петель дверь в кабинет. © Карамель / VK

Иногда учителя случайно дают прозвища. Первое знакомство с классом, учитель называет ребят по списку, запоминает. Доходит до конца списка.

— Чернокнижник!

Тишина.

— Его нет? Чернокнижник! Кто здесь — Чернокнижник?

Тут с места поднимается парень и отвечает:

— Я — не чернокнижник, моя фамилия — Черноножкин! © My.lilla / Pikabu

Бонус. Иногда прозвище вовсе и не прозвище, а кличка.