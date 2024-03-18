15 человек, которые хотели хорошо устроиться за чужой счет. Некоторые уже об этом пожалели

Народное творчество
2 часа назад

Бывают в этом мире люди, которые если захотят, то обязательно придумают, как выехать на чужом горбу. И, кажется, им вообще плевать на чувства других людей. Благо и на таких хитрецов часто находится управа.

  • У меня несколько продуктовых магазинов в городе. Недавно узнала от родной бабушки, что я героиня и помогаю пенсионерам. В моем магазине продавец, оказывается, акцию устроил — бабушкам и дедушкам продукты просто так в пакет подкидывает. По мелочи: сметану, шоколадку, но постоянно. Бабушка решила, что это я отдала такую команду. При этом я постоянно слушаю нытье о воровстве, из жалости высчитываю не все, а молодой лоб решил за мой счет побыть добреньким. Нет бы за свой счет продукты бабушкам покупать или прийти забор кому-то починить, так он решил, что мне деньги не нужны. После ближайшей инвентаризации долг у кого-то будет в 3 раза больше зарплаты. © Подслушано / Ideer
  • Тесть живет в частном доме в поселке, все соседи друг друга знают и общаются. Заказал он себе гравия пару-тройку кубов. Его привезли, высыпали у дома. Сосед увидел, прибегает:
    — Соседушка, тебе зачем столько?
    — Ямы засыпать, ну и так лишним не будет, когда-нибудь пригодится.
    — Слушай, мне тут как раз чутка не хватает. Поделишься?
    — Да не вопрос. Бери, если нужно.
    И уехали тесть с тещей отдохнуть к морю. Приезжают, а там картина маслом — от кучи гравия осталось с десяток ведер. Ну тесть и пошел к соседу:
    — Это ты гравий опустошил?
    — Да, решил себе под навесом бетон залить, с гравием-то попрочнее, чем просто с песком.
    — А ты не обнаглел ли часом?
    — Так ты же мне сам разрешил брать.
    Враждуют по сей день. © darthhunter / Pikabu
Иван-да-Марья
1 час назад

У нас такая же история была с песком на даче. Только соседи вообще без разрешения брали.

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  • Муж не работает, тяну семью одна. Он делает вид, что ищет работу уже 2 года. А тут и я работу потеряла. Вообще, я инженер с высшим образованием, но по специальности так быстро новую работу не найти. На время устроилась мыть полы, а супруг заявил, что уходит от меня, потому что я «опустилась ниже плинтуса». А как мне кажется, опуститься — это жить за чужой счет и в ус не дуть, а вот зарабатывать себе на жизнь трудом не стыдно. Но все равно реву. © Подслушано / Ideer
  • Родители друга постоянно намекают, что неплохо бы ему завести скотинку какую-то. Корову, бычков, кроликов, курочек. На вопрос о том, кто будет за ними смотреть и ухаживать, кормить их, парню ответили, что ему самому же это ничего не стоит. Ну а вообще смысл сводился к тому, что он должен купить домик, завести хозяйство и обеспечивать всю родню бесплатным молоком, мясом и прочим. На что он предложил им самим всем этим и заниматься, раз все бесплатно. © user6849727 / Pikabu
  • Моя лучшая подруга с мужем купили дачу не так давно, никому из родни не сказали об этом, держали в тайне. А когда все узнали, подруга и муж отказались говорить местонахождение дачи. Мы, близкие друзья, были там несколько раз на шашлыках, отмечали Новый год, помогали обустроиться и все такое. А родные не в курсе. Оказывается, когда они только рассказали о планах на дачу, все сразу обрадовались. Свекровь собралась огород там делать, сестра — детей туда отправлять на целое лето, а один родственник мужа хотел с друзьями приезжать по выходным. Теперь на них все обижаются, а они счастливые сидят в тишине и спокойствии. © Мамдаринка / VK
  • Мой бывший муж работал на стройке. Денег в семью много не приносил, поэтому я и не думала, что часть зарплаты своих подчиненных он прикарманивает регулярно. И вот как-то решил этот «умник» не выплатить рабочим зарплату вообще. Когда я об этом узнала, то просто достала его заначку и отдала деньги рабочим. Как раз хватило на все зарплаты, а потом мы развелись. © Подслушано / Ideer
  • Мы с подружками вчетвером решили поехать на дачу к пятой шашлыки пожарить и погулять. Дача у реки — красота. Договаривались, что закупает все одна, а потом все скидываются поровну. Пятая не скидывается, с нее место и культурная программа. Приехали на дачу. Хорошо провели время. Еды купили много и шашлыка с запасом, но все не съели и оставили хозяйке.
    В понедельник нужно было скидываться, двое из компании достали калькулятор и начали считать, что они ели, что они не ели. И скинули той, что платила, смешную сумму. На вопрос, что за ерунда, они ответили, что только на эту сумму наели. И это, по их словам, был грубый подсчет, по факту еще меньше могли бы отдать. © lionkuter / Pikabu
  • Когда я училась в школе, у меня были друзья на год-два старше. Мы иногда вместе ходили купить что-то поесть. Каждый раз, когда они забывали взять деньги, я предлагала заплатить за них, чтобы они не расстраивались. Ну а они решили этим воспользоваться. Мне приходилось каждый раз оплачивать все, что они набрали. В один прекрасный день мне все-таки пришлось уже сказать им «нет». Они обиделись и перестали со мной общаться. © bulli8ed / Reddit
  • В 10 лет меня отправили в лагерь, туда я взяла целый пакет игрушек из «Киндер- сюрпризов». В лагере они всем понравились, мы ими играли, но вечером я игрушки забирала. А однажды вожатая взяла и со словами: «Не жадничай», — раздала их всем детям. А я уже понимала, что так нельзя. Рассказала маме. Мама устроила скандал, а дети уже не хотели возвращать игрушки. Вожатой потом пришлось купить мне сразу 100 шоколадных яиц. © Подслушано / Ideer
  • Моя подруга время от времени приезжала и останавливалась у меня переночевать. Я кормила ее завтраком и позволяла пользоваться своими вещами. Ей было, конечно, удобно: есть где поспать и что поесть, да и платить не надо. В качестве благодарности она сводила меня в дешевый ресторан и назвала простушкой из-за того, что я заказала обычное блюдо. Она совсем не уважает других людей, а после того случая наше общение постепенно сошло на нет. © Unknown author / Quora
  • Одна моя знакомая подняла немало денег. Стала продавать людям свой курс по похудению, проводить какие-то марафоны. Глянешь в соцсети — реально на фото «после» худенькая девушка. Ни намека на целлюлит и все такое. Но все оказалось проще, никакой волшебной таблетки нет. Просто она попросила свою сестру, которая как 2 капли на нее похожа, пофотографироваться в белье. И прикрепила ее фотки. © Палата № 6 / VK
  • Я работал управляющим в книжном магазине. Собираясь в отпуск, закинул в сейф деньги. А когда вернулся и хотел забрать их, то менеджер сказал, мол, была инкассация, сдал те деньги. На самом деле он просто их прикарманил. © Bill Rhodes / Quora
  • Есть у меня на работе дама, которая очень любит, чтобы ее угощали, причем неважно, чем — домашней едой или покупной. Орешки — дай попробовать. Грибочки домашние — дай. «Ой, что это, шоколадка? А почему меня не угостила? Я уже полчаса жду, когда ты предложишь!» Принципиально теперь ничего не предлагаю, я за свои кровные купила это или приготовила не для того, чтоб кормить кого-то! Мне, может, самой мало. © Подслушано / Ideer
  • У меня был один бывший, который несколько раз говорил: «Я кошелек дома забыл, можешь заплатить?» И я платила, считала, что ничего такого. И ладно бы он раз или два забыл, но не на постоянной основе же! При этом я почти половину своей зарплаты за съемную комнату отдавала. А парень еще и заявлял при этом, что он успешный соучредитель строительной компании. Вот только кошелек вечно забывает. Хорошо, что у меня хватило мозгов расстаться. Хотя сейчас понимаю, что не стоило и начинать. Так как звоночки изначально были. © TvoyaUdacha / Pikabu
  • В прошлом году потерял кошелек со всеми карточками и узнал об этом только после того, как с карты стали списываться деньги. Нашедшего долго искать не пришлось, потому что в кошельке был мой номер. Со мной связалась девушка. Сказала, что это она нашла кошелек, а еще потратила несколько тысяч с моей карты в качестве награды. Я даже возмутиться не успел, потому что она очень уверенно говорила. Кошелек прислала курьером, а с ним и одну шоколадку в качестве извинений. Почти уверен, что шоколадку и курьера она оплатила моими деньгами. © Палата № 6 / VK

Конечно, обидно, когда среди близких, друзей или коллег оказываются подобные люди. Но главное — вовремя заметить и пресечь действия таких хитрецов. Ведь быть в окружении честных людей гораздо приятнее.

Комментарии

Уведомления
Конфуз
1 час назад

Забавные люди, которые используют чужие вещи типа сейфа на работе, а потом возмущаются что с их вещами так же обошлись.

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Роксолана
39 минут назад

а курьера она должна была из своих оплатить? могла вообще не признаваться, что нашла кошелёк...

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