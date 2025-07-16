15 человек откровенно рассказали о том, что стало причиной их быстрого развода

Истории
46 минут назад

А у вас есть знакомые в разводе, которые все еще выплачивают кредит за свадьбу? Как оказалось, таких людей немало. Мы привыкли слышать истории о том, как люди быстро сходятся и женятся на второй день знакомства. В этой подборке мы собрали истории, где пары разошлись быстрее, чем закончилась церемония бракосочетания.

  • Я помогала с организацией ресторана для проведения свадьбы. Парень женился часов в 5 вечера, а в 9 уже был пойман в номере молодоженов со своей бывшей, которая даже не была приглашена на свадьбу. Поженились они в воскресенье, а невеста аннулировала брак в понедельник. Ее отец потом рассказал мне, что они пытались отговорить дочь от этого брака не первый месяц. © boardmonkey / Reddit
  • Мы поженились в первые выходные мая. Место было очаровательное. Когда мы подходили к регистрационной стойке, он уже агрессивно мне что-то выговаривал. Три дня спустя мы были на пароме в Греции. Он так разорался, что другие пассажиры начали смотреть на меня с жалостью. Наверное, стоит сказать, что это был последний день нашего брака. Он продлился 72 часа. © Susan Spande / Quora
  • Накануне свадьбы мы, подружки невесты, засекли жениха с рыжеволосой пассией. У нас отвисла челюсть. Я не удержалась. Подсев к ним, говорю: «Так свадьба отменяется?» Рыжеволосая как выдаст: «Свадьба?» Я встала из-за стола, не сказав больше ни слова, вернулась к нашему столику. Свадьба состоялась, а вскоре (в течение месяца) последовал развод. © Karyl Lawson / Quora
  • Один из самых быстро закончившихся браков, которые я видела. Моя коллега вышла замуж за типа, который все контролировал. Даже все решения по поводу свадьбы принимал он. Он выбрал ресторан, который не нравился невесте, платье вообще не в ее стиле, музыку, декорации. Подружками невесты он сделал двух своих сестер. Позвал 120 гостей со своей стороны и всего 12 с ее. В общем, все решил сам. У невесты была всего одна просьба — не макать ее лицом в торт. Угадайте, что он сделал. © SadlyNotDannyDeVito / Reddit
  • Это случилось на свадьбе моей двоюродной сестры. Жених перепутал имена во время свадебных клятв. В итоге они поженились, но развелись менее, чем через неделю. Сестра узнала, что он ей изменяет. © w****** / Reddit
  • У меня была подруга, которая вышла замуж во второй раз. Они встречались несколько месяцев. Брак продлился 5 недель. Я спросила ее об этом. Она сказала, что как-то вечером попросила его отнести свою тарелку в раковину. Это так разъярило ее на тот момент мужа, что он скинул еду вместе с тарелкой прямо в мусорку и принялся готовить себе еду сам. После этого он перестал с ней разговаривать. Подруга сказала, что интуиция подсказывала ей не выходить замуж за этого человека. Мол, она ждала какого-то знака. Но не получив никакого знака, она все-таки вышла за него замуж. Зачем она только бросилась в пучину с головой... Иногда мы не можем спасти людей от них самих. © Anita Reinfro / Quora
  • Моя первая любовь вышла замуж за мужика, который владел полем для мини-гольфа в небольшом городке. Предполагаю, что он наврал про гольф, потому что они не продержались и до конца медового месяца. Развелись. Я требую вернуть тостер, который дарил им на свадьбу. © TheDeepBlueZ / Reddit
  • Одна из моих одноклассниц со школы вышла замуж до того, как окончила университет. Она была одной из тех, чья жизнь была спланирована до минуты. Мы были слегка удивлены тем, что она не стала ждать выпускного. Но парень был правда идеальным, мы
    подумали, что в этом и кроется причина. Умный, милый, с мотивацией и амбициями. В выходные он приходил к ней домой помогать со всеми делами, чинил, стриг траву, мусор выносил. Он красиво ухаживал, сделал предложение. Об их свадьбе говорили месяцами. Через полгода мы собрались с девочками и попросили ее поделиться секретами семейного счастья. Она расплакалась. Оказалось, что его будто подменили. Он перестал делать для нее все, что делал до свадьбы. Как будто стал маленьким ребенком. Не ходил на пары, урезал рабочие часы, ничего не делал по дому, проводил вечера со своим другом, играя в игры. Даже друг на него жаловался. Видимо, все только ухудшилось, они развелись до того, как смогли отпраздновать свою первую годовщину.
    © Gruesomegiggles / Reddit
  • У меня был друг, который женился, пока учился в университете. После церемонии его женушка сказала, что запрещает ему видеться с семьей. Он подал на развод на следующее утро. © BobUker71 / Reddit
  • Нам показалось странным, что невесты нигде не было видно. Оказалось, что она рыдала в соседней уборной. В день свадьбы она узнала, что ее жених был когда-то помолвлен с одной из ее подружек. Он не изменял, но никогда не рассказывал ей о том, что их общая подруга была когда-то его девушкой. После регистрации подали еду, но молодожены не резали торт, не танцевали вместе. © Unknown author / Reddit
  • Молодые сказали «да» и поехали с гостями на банкет. Там жених запаниковал и порвал свидетельство о браке в клочья. Заявил, что не может. А потом вдруг оказалось, что общая подруга жениха и невесты еще не отправила необходимые документы для завершения бракосочетания по почте. Возможно, это был знак. Где-то через неделю жених пытался вернуться и умолял невесту принять его обратно. Она вылила ему на голову ведро воды и отправила восвояси. На самом деле было даже забавно смотреть на то, как он трясся на манер собаки, которая отряхивается от воды. © Unknown author / Reddit
  • Я подумала о разводе с первым мужем в день свадьбы. Когда ближе к ночи вернулись домой, и он решил постоять на улице. А я была в свадебном платье и замерзла, сказала, что пойду домой. На что получила в ответ: «Не выдумывай, ты не можешь замерзнуть, я же не мерзну, так что подожди». Аргументы о том, что он теплее одет и о том, что я другой человек, в расчет не принимались. Надо было тогда уйти и развестись, но в голове было же это вот «надо беречь семью». Три года это еще продлилось. © Аня Ларионова / ADME
  • Моя мама рассказывала историю своей подруги, которая через месяц после свадьбы столкнулась с настоящим ужасом. Оказалось, что ее муж — настоящий скряга, который устраивал скандалы из-за мелочей. Например, он возмущался, что на ужин было приготовлено аж пять картофелин, хотя им хватило бы и четырех. После развода он забрал все подарки, которые были сделаны на свадьбу, включая обручальные кольца. Более того, он и его мать в течение нескольких месяцев пытались вернуть коробочку, в которой было помолвочное кольцо. Это произошло в 1975-1976 годах, и коробочка была сделана из обычного картона... Теперь я больше всего в жизни боюсь найти себе такого парня. © Карамель / VK
  • В июне я исполняла песню на свадьбе и получила приглашение от гостей спеть на их свадьбе через три недели. Я согласилась. Пока пела, заметила пару с прошлой свадьбы. Они ругались всю ночь. Через несколько дней после этого я решила сходить развеяться в кафе. Так получилось, что там же оказался и жених с первой свадьбы. Он подкатывал ко мне весь вечер. Слышала, что они расстались дня через четыре после этого. © danawithay / Reddit
  • С того дня, как мы сказали «Да», до развода прошло 13 месяцев. Думаю, что мы оба знали, что поступаем неправильно. Но нам обоим было 28 лет и мы думали, что так надо, пришло время остепениться. Ничего особенного не случилось, просто было не суждено. Он ушел через полгода, развод занял еще где-то полгода. Мы остались хорошими друзьями. Я даже ходила на его свадьбу в прошлом году. Мои дети зовут его и дядей, а его жену — тетей. Он стал мне как брат. Мы считаем их семьей. © pottymouthbynature / Reddit

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