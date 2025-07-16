15 человек откровенно рассказали о том, что стало причиной их быстрого развода

А у вас есть знакомые в разводе, которые все еще выплачивают кредит за свадьбу? Как оказалось, таких людей немало. Мы привыкли слышать истории о том, как люди быстро сходятся и женятся на второй день знакомства. В этой подборке мы собрали истории, где пары разошлись быстрее, чем закончилась церемония бракосочетания.