15 человек откровенно рассказали о том, что стало причиной их быстрого развода

Интересно, в какой стране существует такая глупая традиция макать невесту лицом в торт?
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А у вас есть знакомые в разводе, которые все еще выплачивают кредит за свадьбу? Как оказалось, таких людей немало. Мы привыкли слышать истории о том, как люди быстро сходятся и женятся на второй день знакомства. В этой подборке мы собрали истории, где пары разошлись быстрее, чем закончилась церемония бракосочетания.
Интересно, в какой стране существует такая глупая традиция макать невесту лицом в торт?
А вот еще несколько историй про людей, переживших развод и доказавших, что все, что ни случается, — все к лучшему: