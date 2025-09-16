15+ человек, которым соседи в многоквартирном доме еще ночью будут сниться

У меня как то соседи пробовали мою пиццу и бурито отобрать. Ночью у нас только одна мстная фирма готовит и доставку делает, я совершенно точно знал, что привезли мне, но соседи развопились и пробовали вырвать. Даже умудрились от озверения порвать (!) коробку пиццы. И потом еще развопились что мол они "такое" (пеперони) не едят, как смели перепутать...