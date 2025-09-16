15+ человек, которым соседи в многоквартирном доме еще ночью будут сниться
Чем больше дом, тем больше шансов нарваться на историю, а то и в любовный треугольник угодить. Забудьте о перфораторах в семь утра — герои нашей сегодняшней статьи столкнулись кое с чем повеселее.
- Заказала доставку суши и пиццы для детей, чтобы сделать во дворе пикник. Звонит курьер, говорит: «Я приехал». Ну, я выхожу и вижу картину маслом. Сосед забирает мой заказ! Я кричу: «Это мой заказ, вы мне звонили!» Сосед смотрит и выдает: «Я подумал, вы мне заказали». © ixi.ksa
- Сегодня случайно забыла ключ в замке снаружи. Поняла я это только через пару часов, когда увидела свой ключ в замке внутри. То есть какой-то неведомый сосед проходил мимо, заметил ключ, тихонько открыл дверь и вставил ключ внутрь, чтоб нас не ограбили. © oksana_i_am_the_world
- Задержался на работе, поесть возможности не было. Голодный, поднимаюсь домой. И тут в нос бьет запах свежей, божественной выпечки. А у меня дома — половинка ролтона и корка хлеба, все остальное готовить надо. И так тоскливо на душе стало — вспомнились семейные вечера, в далеком детстве, когда мама готовила пирожки, как крутился вокруг нее с желанием поскорее урвать парочку. Зашел домой, не успел раздеться — звонок в дверь. На пороге — соседка, баба Маша, с тарелкой дымящихся пирожков. «Знаю, — говорит, — что один сейчас живешь, готовить некому — вот, угощайся». Я так расчувствовался, обнял ее, поблагодарил. Ничего вкуснее этих свежих, жареных пирожков с картошкой не ел последние лет двадцать. © DisneyKoenig / Pikabu
- Живем в новостройке, стены картонные, но недавно я понял, что в этом могут быть и плюсы. Жена ушла, мы с дочкой вдвоем дома, собираемся в больницу. Время уже на исходе, а мы все еще не можем выйти. Я бегаю по дому и ищу ключи от машины. Перевернул всю мебель — нет нигде. В итоге от бессилия вскидываю руки вверх и кричу: «Да где эти ключи!» И тут слышу за стеной голос соседа: «В стиралке!» Я думаю, неужто стены у нас еще и просвечивают? Иду к стиралке, и точно, вот они ключики мои родненькие! В больницу успели. А вечером пришла жена и мы выяснили, откуда сосед узнал про ключи. Оказывается это был не первый подобный случай, и мама не раз ругала дочь за это: «Опять ключи в стиралку спрятала?» И сосед, видимо, это слышал, и, спасибо, вовремя подсказал. © PivBear / Pikabu
- Пришла с работы около восьми вечера, начинаю готовить еду. Готовила запеченную картошку и лосось. Ноль специй — только соль и перец. Достала ужин из духовки — и тут звонок в дверь. Открываю, а там охранник стоит и заявляет мне: «Соседи жалуются на запах». Оказывается, моему «любимому» соседу-британцу не нравится запах рыбы — да, даже красной, морской. © tati.glu
- Терзало любопытство, почему в доме напротив всегда горит свет. На помощь пришел знакомый, который поржал и пригласил в квартиру. Познакомился с хозяевами. Спрашиваю, мол, почему свет у вас горит. Хозяйка отвечает: «А ты выключи его!» Выключил, как вдруг из клетки вылетел попугай, сел на переключатель и врубил его обратно. «Кеша не может спать без света». © Палата № 6 / VK
- Снял квартиру на первом этаже новенькой трехэтажки. Нашел работу в мастерской неподалеку. График работы нестандартный, так что домой иногда прихожу поздно: приму ванну, посмотрю какой-нибудь сериал или фильм — и ложусь спать. Иногда, когда отсыпался днем, слышал, как соседи долбили весь день перфоратором. Для меня это было в новинку, так как всю жизнь прожил в частном доме. Но я не обращал внимания и не понимал до сегодняшнего дня, почему некоторых так волнует слышимость в многоэтажках. Время — 00:30. Лежу в ванне, смотрю серию «Симпсонов». Громкость небольшая, смотрю с телефона. Вдруг — возмущенный голос сверху:
— Я хочу спать! Почему я должна слушать, как ты моешься и смотришь телевизор?!
Голос был не кричащий, но я его отчетливо слышал. Выключил звук, сижу, осознаю...
Она даже сказала мне спасибо! © FeverAG / Pikabu
- Иду с работы мимо двенадцатиэтажного дома, вдруг слышу сверху взволнованный голос:
— Молодой человек! Подскажите, на каком я этаже?! — на шестом этаже вижу пожилую женщину.
— На шестом!
— Постойте тут пару минуточек, я буду выглядывать, а вы мне скажете, когда буду на девятом.
Стою, жду появления головы на одном из балконов, а ее все нет и нет. Десять минут... Пятнадцать — тишина. Заволновался. Тут из подъезда выходит дама с собачкой и, увидев меня с задранной головой, обращается ко мне:
— Вы случайно не этажи считаете?
— Да, а откуда вы знаете?
— А у нас тут каждый день кто-нибудь считает. Вчера мужик целый час простоял, пока она по балконам бегала. © zzaets / Pikabu
Как всегда аффтор пропустил самую главную часть истории. В источнике пишут что пожилая женщина с шестого этажа бывшая учитель математики, которая уже не дружит с головой и каждый раз просит кого-то посчитать ей этажи.
- Прихожу вчера домой, а на двери записка: «Немедленно прекратите поливать свои цветы». От соседей сверху. У меня на балконе два горшка с геранью. Поливаю аккуратно, никого не заливаю. Поднимаюсь к соседям разбираться. Открывает мужик лет пятидесяти с таким видом, будто я ему дом спалил. Говорю: «В чем проблема с поливом?» А он мне выдает: «Вы создаете повышенную влажность!» Объясняю, что влажность от моих цветов никак не может подняться в его квартиру. А он в ответ: «Я вычислил! Как только вы поливаете, мне плохо становится!» Оказывается, он ведет дневник наблюдений за моим поливом уже месяц. Записывает время, когда я поливаю, и сопоставляет со своим самочувствием. © chernyaevi
- Бабушка на лестнице подвернула ногу. На шум выбежал сосед и отвез ее в травмпункт. Из-за этого на работу не попал. Звонит нам вечером бабуля. Мы ее начинаем жалеть, а она такая: «Да вы не понимаете! Я ведь жизнь ему спасла!» Оказалось, что тот мужик должен был что-то на карьере проверить, но именно в тот день и час произошла авария. Горе для одного оказалось спасением для другого. © Карамель / VK
- В детстве жили мы в многоэтажке, где балконы были почти общие. Одно длинное ограждение на весь этаж, только перегородки — тонкие, как картонка. И у нас был кот, звали его Чупа (сокращенно от Чупакабры). Так вот, Чупа этот быстро понял, что он не просто кот, а король этажей. Начал шастать по всем балконам, как хозяин жизни. То к одной бабке заходит — колбаски с тарелки тырит, то к соседу. А однажды кот наш так разогнался, что залетел на балкон к тете Вале и сшиб ей цветок в горшке. Кот поднимал свой авторитет как мог. Со временем выяснилось, что каждый сосед думает, что это именно их кот. Один звал Барсиком, другой — Леликом, третий вообще — Геннадием. © Не все поймут / VK
- Часто приезжаю к бабушке в гости, она живет за городом, снимает себе небольшую квартирку в многоэтажке. Недавно гостила у бабули, и она мне рассказала, что за ней бегает ее сосед-одногодка. Цветы дарит, конфеты, письма подкладывает. Бабушка говорит, что он зря старается, потому что одним и единственным мужчиной для нее был и будет мой дедушка, который умер несколько лет назад. Но сосед человек упрямый, продолжает проявлять свои знаки внимания, старается. Тогда же я и услышала их диалог, когда бабуля вышла мусор выбрасывать. Сосед как раз из квартиры выходил и предложил ей пойти куда-то перекусить вместе, говорит, мол, знает хорошее место. Бабуля ему на полном морозе ответила: «А я не ем». Сильная женщина! © Палата № 6 / VK
- В пять лет умудрился попасть футбольным мячом в соседского дедушку. Он как раз проходил мимо, шел в магазин, а я не увидел его, ударил со всей дури, попал в очки, разбил их и оставил царапину на носу соседа. Удивительно, что он не ругал меня — улыбнулся и сказал, что мой удар очень мощный. Родители тогда купили ему новые очки, а я запомнил это на всю жизнь. На прошлой неделе уже со своим пятилетним сыном во дворе играл в футбол — он умудрился тоже так лупануть, что попал в того самого дедушку! Бедняга и так уже еле-еле ходит. Подбежал к нему, извинился, а он лишь улыбнулся и сказал: «Сразу понятно, чей сын! Держит удар так же хорошо, как и его отец!» Побольше бы таких людей на этой планете — да и мир стал бы чуточку добрее! © Не все поймут / VK
- Около нашей парковки — многоквартирный дом и большой двор. Возле этого дома несколько плакучих ив. Под их ветвями какие-то дети построили домик для кошек и собак из ящиков, кусков линолеума и пленки. Домик двухэтажный, со множеством комнаток, входов и лесенок. Там живет с десяток кошек и трое песиков. Дети их кормят, играют с ними. Недавно возле домика разбили симпатичную клумбу с петуниями, а рядом соорудили когтеточку. Не удивлюсь, если к зиме в домик проведут отопление, а рядом зальют каток. © Подслушано / Ideer
Если в кошачий домик зимой проведут отопление, то кошкам и собачкам придётся потесниться, потому что там захотят жить бомжи тоже.
- Просыпаюсь от дикого грохота перфоратора прямо над головой. Смотрю на часы — половина третьего ночи. Иду наверх. Открывает сосед Михалыч в рабочих перчатках. Я ему говорю: «Ты с ума сошел? Люди спят». А он мне серьезно отвечает: «Так я специально ночью делаю, чтобы днем никого не беспокоить. Днем же соседи дома, отдыхают после работы». Говорю: «Михалыч, а что люди ночью делают по-твоему?» Он задумывается и выдает: «Ну... спят. Но сон же легкий, а днем усталость тяжелая». © chernyaevi
- Живу на 22 этаже 24 этажного дома. Обычно работают три лифта, но порой у одного, а то и у парочки, случаются критические дни и весь пассажиропоток приходится обслуживать одному горбунку. Как всегда, в такие моменты на первом этаже скапливается разношерстная толпа. На этот раз были мы с женой, бригада скорой помощи из 2 человек, мамочка с коляской и тетушка лет 50. Лифт грузовой, в принципе, если всем выдохнуть то поместимся без проблем. Этой компанией прождали мы лифт минут 5, пока он из верхних слоев стратосферы не соизволил спуститься на грешную землю. Мы нажали свой 22, бригада попросила нажать 23, мамочка с ребенком 16, ждали чем же удивит тетушка, как в воду глядели — 2. Створки закрылись — поехали! Разгон — остановка на втором этаже, тетушка выходит — заходит парень! На втором этаже, когда совсем рядом лестница, буквально руку протяни, сделай парочку радостных прыжков-скачков и ты на улице! На свободе! Но нет, выбор сделан. Явно намереваясь всех нас немножечко нагнуть, жмет на первый этаж. Ну а чего, сейчас докинем его до первого и поедем дальше по своим делам куда там нам надо. Лифт закрывается, мчит нас на 16, потом на 22, далее должен докинуть скорую на 23. А уж потом, со всеми остановками на ниже стоящих этажах, этого паренька довезут до первого. © Marcus1988 / Pikabu
- Живу в многоквартирном доме. Этажом выше живет роскошный молодой человек. Он всегда аккуратно причесан и гладко выбрит, ездит на шикарной машине. У него восхитительные манеры, он вежлив и обходителен. Все бы ничего, но каждый вечер сидя на кухне я слушаю как отец ругает его, потому что он не помогает маме. © Подслушано / Ideer
У соседа Михалыча это уже возрастное, наверное. День с ночью попутал...
У меня как то соседи пробовали мою пиццу и бурито отобрать. Ночью у нас только одна мстная фирма готовит и доставку делает, я совершенно точно знал, что привезли мне, но соседи развопились и пробовали вырвать. Даже умудрились от озверения порвать (!) коробку пиццы. И потом еще развопились что мол они "такое" (пеперони) не едят, как смели перепутать...