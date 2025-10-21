Мы плюс/минус с мужем и ребёнком так жили несколько лет, но проблема была в нехватке денег)
Я отказалась от покупок на 3 месяца и сделала для себя неожиданные открытия
Существует только два типа людей: одни подходят к любым покупкам с умом, раздумывая над их необходимостью, а другие тут же бросают в виртуальную или реальную корзину мало-мальски приглянувшуюся штуку. Я отношусь ко второму типу и меня это стало напрягать, ведь на подобные спонтанные покупки уходит львиная доля моего бюджета. Именно поэтому я решилась на эксперимент — три месяца не покупать ничего, кроме продуктов.
Сразу скажу, что перед началом эксперимента я купила нижнее белье и носки, а также средства для стирки и уборки дома. Так получилось, что ко времени, когда я решилась на эксперимент, эти «расходники» подошли к концу. Я люблю покупать несколько видов гелей для стирки и кондиционеров, но в этот раз ограничилась одной бутылкой каждого средства, так что эксперимент начался еще до его начала. А еще я решила выкрутить уровень сложности на максимум, и к запрету на спонтанные покупки добавила еще и табу на всякие кулинарные излишества типа пирожных или конфет. Хардкор так хардкор.
Я могла бы сказать, что этот эксперимент был во имя разумного потребления и экологии, но нет, цель у него сугубо прагматичная и эгоистичная — умение грамотно распределять свои средства. Под запрет, кстати, попали и игрушки для кошки — я постоянно их покупаю, но ее не интересует ничего, кроме весьма облезлой мыши, которая с ней уже два года, и все, что приобретаю, через пару недель оказывается в местном приюте. Поэтому я решила, что часть сэкономленных денег пожертвую именно туда.
А с одеждой все еще интереснее — хочу использовать это как мотивацию вернуться в форму, не покупая вещи моего нынешнего размера: в идеале на сэкономленное я смогу купить те же джинсы под свои новые параметры. Нет, у меня нет безумных завалов одежды — наоборот. Проблема в том, что из 8 моих футболок я ношу только 2. Еще 5 на мне плохо сидят и я отдала их в местном своп-чате. Одну, которая раньше идеально мне подходила, я оставила в качестве мотивации. Да и работаю я удаленно, и вообще домосед, так что количество явно превышало потребность.
Кроме того, я решила отказаться и от доставок еды — я заказываю ее как минимум три раза в неделю, и, чтобы доставка была бесплатной, приходится набирать до нужной суммы. И это не что-то полезное вроде пресловутых гречки и куриных грудок, а газировки, конфеты и прочие вредные сладости. Теперь буду ходить в магазин со списком покупок и строго его придерживаться. Например, я фанат различных макаронных изделий и покупаю очередную пачку той формы, которой у меня еще нет. Теперь будут покупать только одну упаковку, и не брать новую, пока не закончится имеющаяся.
Первым делом я заглянула в список товаров на маркетплейсе, которые висят у меня в избранных. Он выглядит как блошиный рынок — там можно найти все от колец и семян перца до массажера для ног и телескопа. Безжалостной рукой я убрала оттуда все — раз до этого момента я не заказала ничего из этого списка, значит, мне это и не нужно. Кроме того, я завела отдельную копилку в приложении банка, куда откладывала 30% денег, которые могла бы потратить на «мне это нужно прямо сейчас». Чтобы добавить себе решимости, я решила, что куплю все, что мне приглянулось и кажется разумной покупкой по окончании эксперимента — уже на сэкономленные деньги. Кстати, телескоп там остался — это моя давнишняя мечта и я решила на нее накопить.
Специально чтобы проверить себя, так сказать, «в поле», я пошла в магазин и присмотрела себе пару штанов и футболок, которые мне подойдут, если мой эксперимент пройдет удачно и у меня получится хоть немного приблизиться к поставленной цели.
Кроме того, мне там понравились несколько футболок моего нынешнего размера, стоимость благодаря скидке была невысокой, поэтому я отложила в копилку 50% этой суммы. А еще я мужественно прошла мимо парочки фаст-фуд заведений, островка с парфюмом и корнера с кофе навынос. 30% от их общей стоимости тоже полетели в копилку. В этот момент у меня появилось чувство некой эйфории — ура, я взрослая, я умею себя контролировать.
Почти каждую неделю мы ходим на квизы и от них я решила не отказываться — я и так практически не выхожу из дома. Они проходят в кафе с очень вкусной кухней, но еда из ресторанов тоже попала под запрет. Если раньше я заказывала блюдо и напиток, то в течение эксперимента обходилась только водой, принесенной из дома. И, конечно, треть сэкономленной суммы уходило в копилку. И хотя мне сложно было высидеть без еды, когда все вокруг что-то ели, я очень гордилась собой. А дома меня ждала здоровая пища типа все тех же гречки и грудки — еще один повод задрать нос повыше.
Скука — главный враг экономии. Как только мне становилось скучно или просто не по себе, я тут же шла к холодильнику или начинала добавлять в избранное кучу вещей. Во время эксперимента я заменила это на игру на гитаре, купленной несколько месяцев назад, и этот лайфхак сработал. Привычка выработалась буквально за месяц: как только чувствую, что мне скучно или желудок просит еды, я беру в руки гитару. Если через 10 минут занятий я все еще думаю о куске мяса — значит, голод настоящий, а не, назовем его так, эмоциональный. А вот желание купить что-то от скуки занятиям на гитаре побороть всегда удавалось.
Спустя неделю после начала мне позвонила родственница и пригласила на свадьбу через месяц. Я отказалась, а на вопрос, почему, ответила, что провожу эксперимент и покупка подарка в него не вписывается. Вечером за чаем я открыла мессенджер и увидела, что меня убрали из общего семейного чата. А самое забавное, что до этого звонка тема предстоящей свадьбы даже не возникала. Было, конечно, немного обидно, но что поделать — эксперимент есть эксперимент.
Нарушала ли я ход эксперимента за три месяца его проведения? Да, конечно. И эти срывы были связаны только с едой — один раз я заказала доставку, потому что болела, а второй — съела бургер в одном из заведений с фаст-фудом, очень уж захотелось. И, наверное, это был самый вкусный бургер в моей жизнь — за время здорового питания вкусовые рецепторы отвыкли от настолько ярких вкусов. Однако благодаря ему я поняла, что нельзя отказываться от пищи, которая приносит радость не только желудку, а мозгу — это верный путь к срыву и поглощению всего, что не приколочено.
А вот отказ от покупок чего бы то ни было прошел без срывов — я покупала только еду себе и кошке, а так же наполнитель для ее туалета. Один раз я купила туалетную бумагу — без нее, как вы понимаете, сложно прожить. А еще во время эксперимента у меня закончился гель для душа, но его я приобретать не стала — мылась мылом, которого у меня был неплохой запас. Никакой разницы я не заметила, мыло вполне справлялось со своей задачей.
А что с целью влезть в свою футболку? Она стала сидеть на мне гораздо свободнее. Да, не идеально, но, как говорится, у меня есть цель и я к ней иду. Плюс мне удалось побороть свою тягу к сладкому — теперь я могу обходиться без него.
В целом эксперимент мне понравился, да и результат порадовал — мне удалось отложить сумму, которую хватало на покупку тех футболок и не только их. Но на улице уже было прохладно — пришла осень и потребность в такой одежде временно отпала. Единственное, что я сделала — отправила 20% от сэкономленных денег в приют для бездомных животных.
Решусь ли я повторить? Определенно да. Мне понравился и сам опыт и сумма, которая оказалась в копилке. Теперь я подхожу к покупкам разумно — беру только то, что действительно необходимо, будь то пара джинсов или гель для душа, не давая скуке принимать решение вместо меня.
Конечно, мой эксперимент может подойти не всем — особенно тем, кто живет не один. Но у меня и не было цели создать универсальную инструкцию, я лишь решила поделиться личным опытом.
А вы пробовали проводить подобный эксперимент? Поделитесь в комментариях.
Комментарии
Мы плюс/минус с мужем и ребёнком так жили несколько лет, но проблема была в нехватке денег)