Я отказалась от покупок на 3 месяца и сделала для себя неожиданные открытия

Я могла бы сказать, что этот эксперимент был во имя разумного потребления и экологии, но нет, цель у него сугубо прагматичная и эгоистичная — умение грамотно распределять свои средства. Под запрет, кстати, попали и игрушки для кошки — я постоянно их покупаю, но ее не интересует ничего, кроме весьма облезлой мыши, которая с ней уже два года, и все, что приобретаю, через пару недель оказывается в местном приюте. Поэтому я решила, что часть сэкономленных денег пожертвую именно туда.

А с одеждой все еще интереснее — хочу использовать это как мотивацию вернуться в форму, не покупая вещи моего нынешнего размера: в идеале на сэкономленное я смогу купить те же джинсы под свои новые параметры. Нет, у меня нет безумных завалов одежды — наоборот. Проблема в том, что из 8 моих футболок я ношу только 2. Еще 5 на мне плохо сидят и я отдала их в местном своп-чате. Одну, которая раньше идеально мне подходила, я оставила в качестве мотивации. Да и работаю я удаленно, и вообще домосед, так что количество явно превышало потребность.

Кроме того, я решила отказаться и от доставок еды — я заказываю ее как минимум три раза в неделю, и, чтобы доставка была бесплатной, приходится набирать до нужной суммы. И это не что-то полезное вроде пресловутых гречки и куриных грудок, а газировки, конфеты и прочие вредные сладости. Теперь буду ходить в магазин со списком покупок и строго его придерживаться. Например, я фанат различных макаронных изделий и покупаю очередную пачку той формы, которой у меня еще нет. Теперь будут покупать только одну упаковку, и не брать новую, пока не закончится имеющаяся.