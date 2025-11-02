она шитая. берется шнур и сшивается на машинке швом зиг-заг, его даже видно на фото
15+ случаев, когда результат ручной работы заслуживает отдельной полки
6 часов назад
Есть особая категория людей, которым маркетплейсы и магазины масс-маркета ничего не могут предложить. Нет, речь не идет о миллиардерах, которые закупаются только люксом. Речь о талантливых мастерах, которых музы творчества поцеловали в лоб. И теперь они создают настолько крутые и уникальные вещи, что остается только завидовать. И в глубине души думать: «А может и у меня получится?»
«Я новичок в вязании, но сразу поняла, что пряжи не хватит. Так что пришлось импровизировать»
«Моя первая вязаная сумка»
«Ребенок попросил козу. Настоящую я ему, конечно, не куплю, но... Немного картона, пряжи, клея и — вуаля! — через три часа коза готова»
«Сделала поделку, посвященную моему прекрасному коту Конфетке»
«Девчонки, я наконец-то сделала корсет, который не больно носить!»
«Захотелось научиться валять. Этот пингвиненок стал самым первым моим проектом»
«Я сделала кольцо с крошечной мозаикой. Много раз делала и каждый раз получается по-разному»
- Я бы заплатила за такое целую гору деньжищ. Я серьезно. © UnderstandingFair494 / Reddit
- Если бы мне сказали, что это настоящий древнеримский артефакт, я бы поверил. © spahncamper / Reddit
«Девушке удалили передний резец, но расстаться с зубом было сложно, так что она попросила поместить его в обручальное колечко вместо камня»
«Первая игрушка на елку, которую я сделала сама»
«Я сделала набор браслетов в виде бургера!»
- Даже не представляю, куда бы я такое надела, но мне это нужно! © DeejLile**** / Reddit
«Смотрите, какую красоту мама моя валяет»
«Я сделала подруге на день рождения колье»
- А давай дружить? © HabitualEagerness / Reddit
«Я сделал предложение кольцом с бриллиантом, но жена никогда не носила его. Так что теперь, 5 лет спустя, я сделал ей другое. Это она носит не снимая»
«Мне не доводилось ничего делать руками в жизни, и это стало моим самым первым проектом. Я собой горжусь!»
«Это моя первая в жизни вышивка. Подарила парню — ему понравилось»
«Я вдохновилась мхом. И вот какой гобелен получился в итоге»
«Сваляла собаку бывшего. Скучаю по ней больше, чем по нему!»
«У меня скоро родится первая племяшка, и я ей приготовила мобиль»
«Просто посмотрите какой чайничек я сделал!»
Мы обожаем смотреть на творения талантливых мастеров. Если вы с нами в этом лагере, то вот еще для вас несколько крутейших статей:
Фото на превью yuenrw / Reddit
