Я вообще вышивку не особо люблю-в том плане, что она мне не нравится, как предмет украшения интерьера. Но это прямо крутая работа. Здорово будет смотреться в рамке на стене.
17 рукодельниц, которые из чего угодно сделают шедевр
Некоторые вещицы из этой подборки так и хочется повторить самому, чтобы они украшали дом и радовали глаз. Ну где вы сможете купить такую классную лампу с котиками или сито с вышитыми на нем цветами? Да нигде! Поэтому смело можно браться за иголку с ниткой и создавать крутые шедевры самостоятельно.
«Моя лучшая работа для моей близкой подруги и ее мужа. Жду не дождусь, когда смогу им это подарить»
«Только что закончила свое первое крупное творение на пластиковом холсте»
Я один раз похожую вышивала. Привезла из Китая много поделок для творчества из таких пластиковых сеточек. Хотела подружкам подарить, а они не захотели морочиться. Вышивала/ вышивала подставку.. Долго.. Короче, мама довышивала её. А остальные отнесла детям на кружок.. Спасибо сказали, говорят пригодились
«Уже полгода чиню диван, который нещадно драл наш кот»
- Обалдеть! Тоже хочу дырку в диване, чтобы потом можно было так залатать. © YarnPartyy / Reddit
«У меня была идея создать серию известных картин с каламбурами на тему рыб, но эта стала единственной, которая воплотилась в жизнь»
«Ткань для вышивки закончилась, а из дома выбраться не получилось. Пришлось расшить сито»
- Обалдеть! Да если бы я увидела такое в магазине, схватила бы не раздумывая! © rabbitcolours / Reddit
«Закончила свой самый амбициозный проект на сегодняшний день. Только взгляните на этого мотылька»
Нет, ну это реально шедевр. Надо под стекло такую работу, будет смотреться как настоящая бабочка
«Год назад развелась с мужем. Он был не в восторге от моего увлечения вышивкой. Вот что я умудрилась создать с момента нашего расставания»
«Закончила портрет моей кошки Клементины к ее дню рождения»
«Наконец-то закончила вышивать работу, над которой корпела 18 месяцев! Коллаж из обложек всех книг о Гарри Поттере»
Как здорово ! Но я не понимаю почему всем так нравится Гарри Поттер ? 🤭Решила однажды посмотреть этот фильм - не зацепил
«Моя котолампа»
«Нашла этот стул рядом с мусорным баком и добавила немного заплаток»
«Это лучшая вещь, что я когда-либо шила»
«Эти дубовые листья были сделаны из проволоки, ткани и ниток, которые я окрашивала вручную»
«Еще не успела постирать и погладить, но вот оно! На все про все ушло примерно полтора года»
Полтора года делать. И не потратить еще полтора дня, чтобы постирать и погладить, а потом уже выкладывать фото?
"Заляпала рукав отбеливателем и решила вышить на нем маленький садик
«Вышила на воротнике рубашки своей лучшей подруги портреты наших собак»
«Моя мама умудрилась вышить крестиком УЗИ моего будущего малыша»
Это максимально странно. На фото УЗИ и то ничего не понятно, если ты не врач, а уж вышивка - вообще абстракция, с хорошим воображением там можно что угодно увидеть. Я например вижу метель ночью.
Любите смотреть на то, как люди буквально из ничего создают крутые вещи? А может быть и сами на досуге занимаетесь рукоделием? Если все так, то обязательно загляните и в эти статьи: