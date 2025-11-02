17 рукодельниц, которые из чего угодно сделают шедевр

Некоторые вещицы из этой подборки так и хочется повторить самому, чтобы они украшали дом и радовали глаз. Ну где вы сможете купить такую классную лампу с котиками или сито с вышитыми на нем цветами? Да нигде! Поэтому смело можно браться за иголку с ниткой и создавать крутые шедевры самостоятельно.

«Моя лучшая работа для моей близкой подруги и ее мужа. Жду не дождусь, когда смогу им это подарить»

«Только что закончила свое первое крупное творение на пластиковом холсте»

«Уже полгода чиню диван, который нещадно драл наш кот»

«У меня была идея создать серию известных картин с каламбурами на тему рыб, но эта стала единственной, которая воплотилась в жизнь»

«Ткань для вышивки закончилась, а из дома выбраться не получилось. Пришлось расшить сито»

«Закончила свой самый амбициозный проект на сегодняшний день. Только взгляните на этого мотылька»

«Год назад развелась с мужем. Он был не в восторге от моего увлечения вышивкой. Вот что я умудрилась создать с момента нашего расставания»

«Закончила портрет моей кошки Клементины к ее дню рождения»

«Наконец-то закончила вышивать работу, над которой корпела 18 месяцев! Коллаж из обложек всех книг о Гарри Поттере»

«Моя котолампа»

«Нашла этот стул рядом с мусорным баком и добавила немного заплаток»

«Это лучшая вещь, что я когда-либо шила»

«Эти дубовые листья были сделаны из проволоки, ткани и ниток, которые я окрашивала вручную»

«Еще не успела постирать и погладить, но вот оно! На все про все ушло примерно полтора года»

"Заляпала рукав отбеливателем и решила вышить на нем маленький садик

«Вышила на воротнике рубашки своей лучшей подруги портреты наших собак»

«Моя мама умудрилась вышить крестиком УЗИ моего будущего малыша»