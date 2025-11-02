17 рукодельниц, которые из чего угодно сделают шедевр

Фотоподборки
4 часа назад
17 рукодельниц, которые из чего угодно сделают шедевр

Некоторые вещицы из этой подборки так и хочется повторить самому, чтобы они украшали дом и радовали глаз. Ну где вы сможете купить такую классную лампу с котиками или сито с вышитыми на нем цветами? Да нигде! Поэтому смело можно браться за иголку с ниткой и создавать крутые шедевры самостоятельно.

«Моя лучшая работа для моей близкой подруги и ее мужа. Жду не дождусь, когда смогу им это подарить»

Ёжик в авокадо
3 часа назад

Я вообще вышивку не особо люблю-в том плане, что она мне не нравится, как предмет украшения интерьера. Но это прямо крутая работа. Здорово будет смотреться в рамке на стене.

-
-
Ответить

«Только что закончила свое первое крупное творение на пластиковом холсте»

tama
2 часа назад

Я один раз похожую вышивала. Привезла из Китая много поделок для творчества из таких пластиковых сеточек. Хотела подружкам подарить, а они не захотели морочиться. Вышивала/ вышивала подставку.. Долго.. Короче, мама довышивала её. А остальные отнесла детям на кружок.. Спасибо сказали, говорят пригодились

-
-
Ответить

«Уже полгода чиню диван, который нещадно драл наш кот»

  • Обалдеть! Тоже хочу дырку в диване, чтобы потом можно было так залатать. © YarnPartyy / Reddit

«У меня была идея создать серию известных картин с каламбурами на тему рыб, но эта стала единственной, которая воплотилась в жизнь»

«Ткань для вышивки закончилась, а из дома выбраться не получилось. Пришлось расшить сито»

  • Обалдеть! Да если бы я увидела такое в магазине, схватила бы не раздумывая! © rabbitcolours / Reddit

«Закончила свой самый амбициозный проект на сегодняшний день. Только взгляните на этого мотылька»

Драконятина
2 часа назад

Нет, ну это реально шедевр. Надо под стекло такую работу, будет смотреться как настоящая бабочка

-
-
Ответить

«Год назад развелась с мужем. Он был не в восторге от моего увлечения вышивкой. Вот что я умудрилась создать с момента нашего расставания»

«Закончила портрет моей кошки Клементины к ее дню рождения»

«Наконец-то закончила вышивать работу, над которой корпела 18 месяцев! Коллаж из обложек всех книг о Гарри Поттере»

Ева Тиранова
1 час назад

Как здорово ! Но я не понимаю почему всем так нравится Гарри Поттер ? 🤭Решила однажды посмотреть этот фильм - не зацепил

-
-
Ответить

«Моя котолампа»

O_о
23 часа назад

В моё время котолампами называли "непридуманные" истории

-
-
Ответить

«Нашла этот стул рядом с мусорным баком и добавила немного заплаток»

«Это лучшая вещь, что я когда-либо шила»

«Эти дубовые листья были сделаны из проволоки, ткани и ниток, которые я окрашивала вручную»

«Еще не успела постирать и погладить, но вот оно! На все про все ушло примерно полтора года»

Lena L
1 день назад

Полтора года делать. И не потратить еще полтора дня, чтобы постирать и погладить, а потом уже выкладывать фото?

-
-
Ответить

"Заляпала рукав отбеливателем и решила вышить на нем маленький садик

«Вышила на воротнике рубашки своей лучшей подруги портреты наших собак»

«Моя мама умудрилась вышить крестиком УЗИ моего будущего малыша»

Вайншток Анастасия
2 часа назад

Это максимально странно. На фото УЗИ и то ничего не понятно, если ты не врач, а уж вышивка - вообще абстракция, с хорошим воображением там можно что угодно увидеть. Я например вижу метель ночью.

-
-
Ответить

Любите смотреть на то, как люди буквально из ничего создают крутые вещи? А может быть и сами на досуге занимаетесь рукоделием? Если все так, то обязательно загляните и в эти статьи:

Фото на превью Skittle_kittle / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее