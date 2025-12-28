15 задорных историй, которые могли случиться только под стук колес
Поездка в поезде — это всегда лотерея. Никогда не знаешь, кто окажется твоим соседом: фанат Толкиена, цитирующий «Братство Кольца», или попутчица, которая случайно съест ваш обед. Под стук колес люди находят настоящую любовь и заваливают незнакомцев горой домашних пирожков. Мы собрали 15 историй, которые могли произойти только в этом маленьком мире на рельсах.
- Возвращалась как-то из командировки, а билеты только были в плацкарт. Замерзла жуть. И вдруг идут по вагону какие-то парни, здороваются. Слово за слово — мы из одного города. И тут они без предупреждения хватают мои вещи и, не сбавляя хода, топают дальше. Я в ужасе бегу за ними. А они приходят к своему купе, забрасывают наверх мои пожитки и приглашают к столу. Ну а в ответ на мои круглые глаза объясняют, мол, мы земляков в беде не бросаем. Классно посидели. Один был фанат Толкиена, цитировал наизусть «Братство Кольца». По прибытии предлагали подбросить до дома, но меня уже ждали родители. Парни, если вы вдруг это читаете — спасибо вам! © Ilona Staller / ADME
- Провожал меня на поезд парень. Вышел из вагона, написал: «Загляни на верхнюю полку, там сюрприз». Смотрю — а там сверток, пахнет вкусно. Ну и когда проголодалась, развернула этот сверток, начала есть. И тут вижу ошарашенный взгляд соседки по купе, она выдает: «Это был мой обед, но вы угощайтесь, приятного аппетита». Посмотрела внимательней на верхнюю полку, а там записка: «Удачной дороги!» © Палата № 6 / VK
- Ехала как-то в поезде в Португалии. И вот заходит на станции парень с птичьей клеткой. А через некоторое время эта самая птичка почему-то из клетки вылетает птичка и начинает порхать по вагону. Всем весело, а парень в панике. Птичка продолжает летать, а затем садится на голову моего сына. Мы с сыном внезапно понимаем португальский: хозяин птички умоляет сына не шевелится. Итог: птичка удачно снята с головы сына и возвращена в клетку. Это было маленькое приключение. © Yulia Domashevskaya / ADME
- Случилось это по отправлении поезда из столицы. Сел мужичок, приличный такой. Минут за семь до отправления вышел подышать. Ну, время терпит, пускай. За пять минут до отправления сказал ему, что пора заходить. Мужик стоит. За минуты две до отправления уже просто говорю, что через минуту закрою дверь и он останется на перроне. Мужик игнорирует. Через минуту поезд начинает ехать, я резко закрываю и запираю дверь. Мужик начинает бежать параллельно вагону и что-то орать. Что ж, весело. © DikyPrapor / Pikabu
- Возвращался я как-то от друзей. Поезд, плацкарт, ехать двое суток почти. Посадка, все устраиваются, распихивают сумки, пакеты, чемоданы. Я иду к своему месту, но меня останавливает женщина и, очень скромно так, просит закинуть ее сумку на верхнюю полку. Хорошая такая сумка солидных размеров, килограмм 10, не меньше. Ну закинул, получил плюс в карму и пошел дальше. На подъезде к городу прибытия, когда все начали собираться, вспомнил про эту милую женщину. Решил сходить к ней, чтобы поинтересоваться, не помочь ли спустить ту самую сумку. В ответ она, поблагодарив меня, сказала что не надо, что она все уже съела. © CEPBAHTEC / Pikabu
- Ехал я как-то с родителями, а с нами в купе красивая молодая тетенька. Родители с ней светскую беседу ведут под чай с хлебом и колбасой. Ехать еще пару дней. И тут отцу начинает казаться, что где-то он все эти истории уже слышал. К вечеру второго дня выяснилось, что попутчица — это его троюродная сестра, которую он никогда не видел, так как до ее родного города тысячи километров. Вот так жили они, не зная друг о друге, пока не взяли билеты в одно купе. © Таисия К / ADME
- Рассказала старшая сестра. Лет 30 назад она с подругой, такой же студенткой, ехали на каникулы домой. Денег только на билеты, а ехать два дня. Лежат на своих верхних полках, и голодными глазами наблюдают за кушающими внизу соседями. А там чего только нет: даже курица жареная и целый пакет пирожков! На очередной остановке соседи начинают собирать пожитки, и готовиться на выход. И о чудо! Все собрали и ушли, а пирожки остались. Еле дождавшись, когда поезд тронется (вдруг о пирожках вспомнят и вернутся), девки коршунами метнулись к пакету и начали радостно уминать неожиданную добычу. И тут с боковушки тихим таким голосом женщина говорит: «Кушайте, девочки, кушайте! Это мои пирожки...» По рассказу моей сестры, в этот момент ей больше, чем когда-либо хотелось сквозь землю провалится. © anchutka01 / Pikabu
- Помню, как давно ехал в поезде. В вагоне пусто, чисто и холодно. Ехать двое суток. Смотрю, а на одной из станций забегает какая-то девчонка. Слово за слово, и оказалось, что парень ее женился, а она беременна. Решила сбежать из дома, мол, если отец узнает, то пиши пропало! В кармане у нее кот наплакал, а на лице слезы, сопли. Сама даже не знает, что делать. В итоге я сжалился, привез к себе домой и сказал: «Живи! Родишь, а дальше там видно будет». А когда уже из роддома забирал ее, то понял, что хочу быть отцом этому мальцу! Так вот, этот малец на днях женится. А мы в браке с той девчонкой уже почти 30 лет. © Подслушано / VK
- Когда мне было 5 лет, я с мамой ехала в плацкартном вагоне. И вот в какой-то момент я попросилась в туалет. Мама отвела меня в нужное место. Когда мы вернулись, весь вагон смотрел на нас ошарашенными глазами. Оказывается, пока нас не было на месте, в вагон влетел камень, и на месте, где 5 минут назад сидела я, была кучка осколков. © Подслушано / VK
- Думала, в поезде будет вагон-ресторан, а его закрыли. Звоню маме и говорю: «Ужас, ехать 4 дня». Я беременная на втором месяце, из еды продается доширак, сок и круассаны. Захожу к себе, через минуты 2 стучится мужик: «Я услышал случайно, что вам есть нечего», — и протягивает мне пирожки в пакетике. Не успела в рот засунуть пирожок, как ко мне снова стучатся и заходит женщина с кучей еды.
У меня просто вся постель была в дарах, соседи в непонятках, говорят: «А почему они тебе еду несут-то?» Признаюсь, что мне есть нечего, не взяла ничего с собой, а попутчики услышали разговор с мамой по телефону. Соседи сразу: «Что же ты молчала-то, у нас еды куча. На тебе колбаски, курочки, не стесняйся». Вот так мы вчетвером и сидели, хомячили еду и рассказывали истории из жизни. © spartanez22 / Pikabu
- Моя подруга всегда была безбашенной. Поехала она на сессию в другой город на поезде. Познакомилась с двумя парнями, разговорились. До универа она не доехала — пропала. Родители искали ее чуть ли не с собаками. Через 2 месяца вернулась: целая, невредимая, счастливая, с кольцом на безымянном пальце и мужем. Просто в поезде она влюбилась в одного из парней и поехала с ним в его город! Там расписались и отправились в медовый месяц. Уже 20 лет женаты, растят 3 дочерей. © Подслушано / VK
- Досталась верхняя полка, благо ехать было недолго, и я задремала, слушая музыку. Проснулась, когда наушник выпал из уха и я услышала смешки снизу. Выяснилось, что, когда я уснула, пустила слюну, и она потекла с верхней полки вниз. Ну прямо декоративный водопад. © Подслушано / Ideer
- Возвращался домой поездом, соседка справа ехала с котом в большой переноске. Через какое-то время он начал мяукать, просил его выпустить. Хозяйка открыла дверцу переноски, кошак вышел, всех пассажиров обнюхал, потом перелез ко мне на руки и уснул. Всю дорогу ехал у меня на руках. Хозяйка была в шоке. © LEBEDEFF1981 / Pikabu
- Недавно отправилась в командировку. В купе на соседней полке ехал парень, проболтали с ним целый день. Когда собрались спать, он удивил меня вопросом: «А можно я буду держаться за твою руку?» Сказал, что у него астма и он сильно храпит, но если держится за кого-то, то такого не происходит. Не знаю, врал или нет, но так и проспали, взявшись за руки, на соседних полках. Ни разу не всхрапнул. © Подслушано / Ideer
- Раньше, чтобы не разговаривать в поездах, надевала наушники. Но музыку слушала не всегда. Забавно было наблюдать, как меня в моем присутствии иногда начинали обсуждать. Как-то раз ехала женщина с сыном:
— Вот, смотри, какая девушка красивая, получше твоей предательницы Катьки. И лицо умное. В один город едем, значит, там живет. Взял бы да познакомился.
— Мам, у нее кольцо на безымянном пальце.
— Да мало ли, оно белое и с камушком.
Тут я вступаю:
— Нет, ваш сын не ошибся, я действительно замужем.
2 часа молчания.
Каждое путешествие по железной дороге оставляет после себя не только запах чая в подстаканниках, но и воспоминания, которые годами греют душу. А какая из этих историй заставила вас улыбнуться? Случалось ли с вами в пути нечто такое, о чем вы до сих пор рассказываете знакомым? Делитесь своими дорожными байками в комментариях!
