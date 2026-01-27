17 историй, в которых дети превращают быт в комедийный сериал

1 час назад
17 историй, в которых дети превращают быт в комедийный сериал

Ох, сколько у каждого из нас накопилось историй о проделках любимых детей! Стоит только начать — и можно часами вспоминать их неожиданные перлы и моменты, когда одной фразой они ставили в тупик всю родню. В эту подборку мы собрали смешные и по-настоящему классные истории, которые еще раз подтверждают: жить с детьми — значит навсегда купить абонемент на самый смешной стендап.

  • Сын тут поделился мнением:
    — Пап, а мне кажется, что не Дед Мороз подарки на Новый год приносит.
    — А кто?
    — Я думаю, ты с мамой!
    — А кто же тогда нам подарки приносит?
    Сын смутился и неуверенно так:
    — Дед Мороз?!
    Поздравляю, сынок! Еще один год детства! © Zasebya / Pikabu
  • Шел 4-й год декрета. И вот мы с семьей собрались в гости. Я надела платье, накрасилась. Выхожу из ванной, а дочь трех лет говорит: «Мама, ты такая смешная!» Говорю: «Почему смешная?» И тут она выдает: «А чего ты как тетя, глазки накрасила?» © mommdarinka
  • Дочке 8 лет. В этот Новый год ей впервые дали слово сказать тост с ее детским шампанским. Собрались друзья, бабушки и дедушки. Вся семья! Она встала, спокойно подняла свой бокал и сказала: «Хочу, чтобы скорую вызывали только на роды». Повисло молчание секунд на 10. Никто не ожидал таких мудрых слов — горжусь своей девочкой. © mommdarinka
  • Смотрим с сыном фотографии от 2008 г., где мы вдвоем с будущим мужем отдыхали на море. Все молодые, счастливые, с горящими глазами. Мелкий, желая сделать комплимент:
    «Мам, ты тут так хорошо выглядишь! Прямо как папина одноклассница!» Спасибо, сынище. Муж старше меня на 12 лет... © mommdarinka
  • Учу дочку жарить картошку. Ее инициатива, мол, папа, научи, чтобы я умела жарить картошечку как ты, с румяной корочкой. Ну папа и рад стараться, объясняю пошагово, подробно. Смотрю, что-то загрустила. Спрашиваю, мол, доча, что случилось, что нос повесила? Отвечает: «Пап, ты так все мне подробно объясняешь, мне кажется дальше картошку в нашей семье только я буду жарить. А ты не будешь, ты же мне передал все свои знания». © Unknown author / Pikabu
  • Дочери в садике сильно понравился мальчик. Она всю неделю каждый вечер лишь о нем болтала, рассказывала, как назовет детей, какая будет свадьба и где они будут жить. В общем, настроилась полным ходом. Через пару дней вдруг тишина и дочь даже не заикается о том мальчике. Я спросила, мол, в чем дело, не разонравился ли он ей, и услышала серьезное: «Мам, понимаешь, он очень красивый и знает это, поэтому пользуется тем, что всем нравится. Мне такого не надо». Кажется, кто-то повзрослел раньше времени. © Мамдаринка / VK
  • Младший как-то выдал. Идем из гаража. Решила дорогу сократить и пройти наискось. А там пустырь — высокая трава и кусты, приходится обходить по кривой.
    — Что за дорога, — ворчит сын.
    — Пустырь, — вздыхаю я.
    — Это не пустырь. На пустыре было бы пусто. Это кустырь какой-то. © Шаманка / ADME
  • Дочка: «Мы можем съесть мороженое на ужин?» Я: «Мы можем съесть мороженое после ужина». Дочь: «Ужин испортит мне аппетит». © XplodingUnicorn / X
  • Когда была маленькой, мама привела на комиссию в садик. Они мне вопросы, а я молчу. Тут главная начинает разглагольствовать, мол, ребенок не говорит, нужно в сад для отстающих. Когда в моих документах уже почти написали, что я практически дубинушка, я встала, поправила платье и выдала: «Когда мы уже домой поедем, они мне надоели». © SenyDely / Pikabu
  • У меня есть младший брат и, несмотря на его юный возраст, он уже лучше меня знает, куда нужно вложить деньги, чтобы преумножить свой доход. Деньги, которые ему дает мама, он тратит на дорогу до бабушки, которая даст в 10 раз больше. © OptimalniyVarian / Pikabu
  • На работе был завал и попросили выйти еще и в субботу. Муж оставался дома с детьми, и я попросила его немного убраться в квартире. Прихожу вечером с работы и вижу картину: играет ритмичная музыка, дети танцуют с веником и шваброй, параллельно моют пол, муж, пританцовывая, раскладывает вещи по местам. Все в хорошем настроении, радостно выполняют план уборки — ни у кого в глазах нет и нотки усталости. Хоть и была уставшая, но даже самой захотелось к ним присоединиться. Муж организовал детям «уборочную вечеринку». Мне явно есть чему у него поучиться. © Мамдаринка / VK
  • Был случай: племяш сидел первый раз на унитазе. После сделанного дела зовет меня, мол, что делать дальше. Отвечаю, мол, вытирайся, ну и так далее. Ответ убил: «И что теперь? Так всю жизнь?!» © Unknown author / Pikabu
  • Как-то гуляла с крестником, ему было тогда лет 5 или 6. Смотрит на меня внимательно, говорит:
    — Ты красивая!
    — Спасибо!
    — А знаешь, что тебе надо сделать, чтоб стать еще красивее?
    — Что?
    На полном серьезе ожидала конструктивной аналитики: носить другую одежду, сменить прическу, накраситься, что-то еще. А он:
    — Купить мне мороженое.
    P.S. Мороженое купила. © Anastomus / ADME
  • Нашему ребенку три года. Пользуясь советами психологов о том, что ребенку необходимо давать право выбора для того, чтобы избежать капризов, мы зачастую ему это право предоставляем. Например, не хочет идти в сад, а мы ему говорим, мол, в чем ты хочешь идти в сад, в футболке с акулой или с динозавром, или какую кашу будешь кушать, рисовую или гречневую, ну и так далее. Сегодня, проходя мимо магазина, малой выдает: «А что мне купим в магазине, мороженое или мармеладки?» Переиграл и уничтожил. © avtocat / Pikabu
  • Недавно подруга разошлась с молодым человеком. Прихожу к ней в гости, а она сидит с таким печальным лицом и молчит. Я говорю: «Ну что такое?» Она: «Да все плохо, нет вдохновения и вообще... Как дальше жить?!» В этот момент ее 10-летняя дочь поднимает на нее глаза и выдает: «Да ладно тебе, мам! Сейчас поедим — нормально будет!» © Подслушано / VK
  • Когда моя подружка была маленькой, она пела в машине, и вдруг начала плакать. Ее мама спросила, что случилось. И тут она выдала: «Я плачу от того, какой у меня красивый голос». © Salvadorrrrr / Reddit
  • Активно худею. После очередного замера муж при детях говорит:
    — Умница ты моя!
    Тем же вечером выполняю кое-какие упражнения, при этом вслух веду счет. Старший сын поворачивается к младшему и говорит:
    — Вот видишь, какая у нас мама молодец! Считать умеет! © Мамдаринка / VK

