17 историй, в которых дети превращают быт в комедийный сериал

Мороженое- не такой уж и плохой ужин. В особенности, если с фруктами и / или орехами подать. Кажется, я знаю, чем буду ужинать
-
-
Ответить
Ох, сколько у каждого из нас накопилось историй о проделках любимых детей! Стоит только начать — и можно часами вспоминать их неожиданные перлы и моменты, когда одной фразой они ставили в тупик всю родню. В эту подборку мы собрали смешные и по-настоящему классные истории, которые еще раз подтверждают: жить с детьми — значит навсегда купить абонемент на самый смешной стендап.
Мороженое- не такой уж и плохой ужин. В особенности, если с фруктами и / или орехами подать. Кажется, я знаю, чем буду ужинать