17 историй, в которых дети превращают быт в комедийный сериал

Ох, сколько у каждого из нас накопилось историй о проделках любимых детей! Стоит только начать — и можно часами вспоминать их неожиданные перлы и моменты, когда одной фразой они ставили в тупик всю родню. В эту подборку мы собрали смешные и по-настоящему классные истории, которые еще раз подтверждают: жить с детьми — значит навсегда купить абонемент на самый смешной стендап.