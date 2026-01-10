"Не пропадет наш рабский труд".
А ведь могло второй раз и не пробить. Могло на щи из квашеной капусты потянуть, и вся эта редиска с зеленью побоку...
20 историй о милых причудах во время беременности, которые тянут на семейные анекдоты
У многих женщин во время беременности появляются необычные причуды. Кто-то мечтает об определенной еде, другие становятся сами не свои из-за неожиданных ароматов. А у некоторых самые простейшие вещи вдруг вызывают слезы на глазах. Мы решили выяснить, какие милые капризы больше всего запомнились дамам в положении и их мужьям.
- Когда была беременна старшим, меня страшно пробило на окрошку. Все бы ничего, но найти зимой редиску, огурцы и зелень с грядки, так, чтобы они были без всякой химии, оказалось непросто. В общем, набегался муж. Этим летом узнали, что я беременна вторым. Уже через неделю дома появились пять вазонов, земля и семена. Муж взялся за дело серьезно и действительно вырастил овощи и зелень. А я сейчас, в конце ноября, сижу и уплетаю окрошку, дожидаясь родов. © Мамдаринка / VK
- Когда муж во время беременности подарил тюльпаны, безумно хотелось их порезать, посолить, заправить сметанкой и съесть. Прямо от одного запаха тюльпанов текли слюнки. © CatGanch / Pikabu
- Была в положении, пошла мыть руки. Справилась, все окей, а потом еще раз десять ткнула в выключатель света. Никак не могла понять, какого лешего он воду не выключает. Жутко разозлилась. © songversustam / Reddit
- У нас первый ребенок, все в новинку. Приехала в роддом — дежурный врач осмотрела меня и велела оформляться. Скачу на мяче в палате, схватки редкие. Потом слышу: медсестры на посту обсуждают что-то, и звучит фраза: «...завтра дорожает...». Суббота, предродовое отделение пустое, только я. И тут меня накрыло. Кто завтра дорожает? Я завтра дорожаю? Нет, я хочу сегодня родить! В итоге через час меня подняли в родзал. Еще через час родила сына. Я счастливая, с сыном все хорошо, написала всем, мужа обрадовала. А потом открыла новости города и увидела заголовок: «Маршрутное такси завтра подорожает» © Мамдаринка / VK
- Начало моей беременности выпало на межсезонье — зиму—весну, и самой большой любовью были персики. В конце зимы. Персики. Ага. Муж делал все, что мог. Покупал консервы из них — я, конечно, ела, но это было не то. И вот однажды нарвалась на персики в супермаркете. Бедняжки были пожухлые и видавшие виды, а стоили как крыло самолета.
Принесла свою добычу домой, муж помыл их, разрезал и гордо выставил передо мной на стол. Но я только понюхала их — и на этом все. Больше персиков не хотела. © Siromatov / Pikabu
- Беременна вторым, 12 недель. Никогда не могла понять, что такое беременные заскоки, о которых столько разговоров. А тут недавно проснулась в слезах от того, что закончился сон, в котором я дико влюбилась в Хавьера Бардема. И ладно проснулась в слезах — я еще в течение всего дня периодически находила время всплакнуть по этому поводу. А на вопросы мужа о том, что же случилось, не знала, что ответить. © Мамдаринка / VK
- Я в положении расчувствовалась из-за того, что увидела белочку с коротким хвостом. А потом расстроилась, когда забыла, как включить поворотник. И нет, две эти истории, слава богу, никак не связаны. © Sinfulcinderella / Reddit
- Когда была беременной, делали ремонт. В одной из групп кто-то скинул фотку: купили краску с ароматом яблока. Собираемся, срочно едем в магазин. А теперь представьте себя на месте продавца. Подходит к вам глубоко беременная мадам и требует краску для батарей с ароматом яблока. Вот хоть убейся — нужна именно с ароматом яблока и не вонючая.
Бедный консультант! Хорошо, что я в какой-то момент догадалась показать ему фотку с краской. © Мамдаринка / VK
- Была беременна и жутко захотелось мне поесть картошки фри. Короче, высыпала картошку на противень, поставила в духовку и поползла заниматься другими делами. Возвращаюсь, чтобы свою картошечку достать, а в духовке — ничего! Что за ерунда? Полезла искать — и оказалось, что я засунула противень в морозилку. © BoomGoesTheD*****3 / Reddit
- Когда в первый раз была в положении, просто с ума сходила по замороженной пицце. Пошла принять ванну, а муж предложил мне сделать пиццу. Он тогда на работе зашивался, уставал, бедняга. И вот лежу я в ванне и думаю, что он мне эту пиццу точно на квадраты порежет. Я же всегда так делаю. А я квадратный кусочек не хочу — треугольный хочу. Но нельзя же еще и этого от мужа требовать: он и так замученный, а тут еще и я со своими капризами. И вдруг муж приносит пиццу, порезанную на треугольники. Не выдержала и прослезилась от умиления. © KSmegal / Reddit
- Когда была беременна, не понимала, почему в магазинах, когда я уходила, на меня потрясенно смотрели кассиры. Потом уже муж рассказал, что я частенько забывала заплатить за покупки. В такие моменты он делал вид, что все в порядке, и говорил мне: «Иди вперед, я догоню». А сам, оказывается, возвращался и расплачивался. © Мамдаринка / VK
- Муж предложил выбраться куда-нибудь на завтрак, а мне было лень мыть голову, поэтому решила напялить шапку. Ищу ее — нигде не могу найти. Мы незадолго до этого устроили грандиозную стирку, так что я начала копаться в чистом белье. И вот хоть тресни — нигде шапки нет. Аж расплакалась от обиды. Муж меня спрашивает: «Солнце, а ты часом не беременна?» Высказала ему, что плачут не только беременные женщины. В общем, нашему чаду уже 23 года, а муж знает меня лучше, чем я сама. © littlescreechyowl / Reddit
- Моей жене во время беременности посоветовали заменить питьевую воду минеральной, поэтому я каждую неделю мотался на своей старенькой машинке в другой город и набирал в баки минеральную воду из доступных для публики источников. С месяц мы пили чай на минеральной воде, ели щи и другие супы на минеральной воде. Даже пельмени, картошку и макароны варили в минеральной воде. Через месяц анализы стали хорошие, и минералка была милостиво отменена. © lastgun / Pikabu
- Я шла домой с работы и увидела маленького птенчика, выпавшего из гнезда. Слезы, сопли, мысли о том, что он остался без мамы, а сейчас его какая-нибудь кошка съест и не подавится. Звоню мужу спросить, можем ли мы забрать птенчика домой и выкармливать червяками. Муж слегка обалдел, потому что я в положении, а птенчики переносят орнитоз. В итоге он прибежал из дома меня забирать, лишь бы я птенца не трогала. Это был единственный припадок за две мои беременности, хотя в обычной жизни я совсем не сентиментальна. © makkanakao / Pikabu
- Была на последних сроках беременности, когда мама мне прислала любимые конфеты. У нас в городе их днем с огнем не сыщешь. Муж тот еще сладкоежка, так что конфеты я заныкала и ела потихоньку. Лезу в очередной раз за коробкой, а ее нет. Пошла с претензиями к мужу — тот все отрицает. И, как мне показалось, ехидно так еще отнекивается. В общем, рассорились в пух и прах. Как можно у беременной женщины конфеты съесть? А на следующий день взяла я большую кастрюлю, чтобы что-нибудь сварганить, открываю ее — а там коробка конфет. Когда я умудрилась запихнуть ее в кастрюлю, хоть убейте, не помню. Перед мужем, конечно, извинилась, но сначала пару конфет слопала. © pwlife / Reddit
- Когда была беременна, муж захотел меня порадовать и купил килограмм суши. А мне их есть совсем не хотелось. Пришлось ему самому все смолотить. Говорю: «Вот если бы ты шашлычок привез, я бы съела!» Вечер, укладываю дочь спать. Мужу позвонил друг и попросил приехать. Я уснула вместе с дочкой. Ночь, муж меня будит и подносит к носу что-то, по запаху похожее на мясной пирог, и шепчет: «Вот твоя порция, иди на кухню есть»
Сонная иду на кухню, а там на столе — шашлык! Оказывается, муж списался с другом, который как раз был рядом с местом, где продают вкусный шашлык. Друг купил его, приехал домой и позвонил моему мужу, чтобы тот забрал свою порцию. © Мамдаринка / VK
- Терпеть не могла усы мужа и все время намекала ему, что неплохо бы от них избавиться. И вот я беременна, а благоверный заявляет, что день настал — он идет сбривать усы.
Нет бы обрадоваться — так я разревелась и стала умолять его не делать этого. Было так стыдно, что я невзлюбила эти несчастные усы. © Mapleglitch / Reddit
- Беременной жене захотелось маринованных огурчиков — причем не каких-нибудь, а именно из ближайшего фастфуда. Прихожу и прошу девушку за кассой продать мне полкило огурцов, а они так не могут. Тогда заказал 100 бургеров. Тут уже прибежал менеджер. Объяснил ему, что жена беременна и без огурцов мне лучше дома не появляться. Тогда парень ушел в подсобку и вынес мне банку маринованных огурцов. Лучший в мире сервис! © Unknown author / Reddit
- Глубоко беременная искала работу и отправила анкету. Звонят из отдела кадров: «Извините, данные некорректные, заполните еще раз» Перепроверила — ошибок нет, а мне опять звонят с той же претензией. На пятой попытке девушка не выдержала и выдала: «Ну вас ведь точно не зовут Антон, и вы не 2024 года рождения!» И тут я поняла, что вместо своих ФИО и даты рождения я, видимо, на автомате написала полное имя и предполагаемый срок рождения будущего сына! Сказала ей, что беременна. Смеялись с ней долго.
- Жена у меня беременная, недавно заметил очень странную вещь: она постоянно стирает полотенца. Сначала думал, что быстро пачкаются — но супруга их каждый день настирывает! Явно что-то не то, а спросить неловко. Тут захожу в комнату и вижу картину маслом: жена лежит, уткнувшись во все эти чистые полотенца носом, и нюхает их с закрытыми глазами! Как только увидела мое лицо, сразу недовольно говорит: «Что такое? Они вкусно пахнут! Я что, не могу себе хотя бы это позволить?» Вот оно что: кого-то тянет на соленое, а кого-то — на запах свежести!
А у вас были какие-то необычные чудачества, когда вы были в положении? Делитесь в комментариях.
Работали с подругой на фабрике, обе были беременные и так захотели рыбы горочего копчения, пошли купили и ели в раздевалке, так вкусно как мне кажется никогда не было, все приходили, и смеялись потом над нами.
Ела с первой дочкой яблоки маленькие зелёные по кило каждый день, дочь к слову, терпеть не может яблоки никакие. Ела мел. Со второй ела Сникерсы и Марс батончики. Поздно вечером захотела мятный Дирол, муж не пошёл, все закрыто уже вокруг было, плакала час на балконе. Положили в больницу на сохранение беременности, попросила мужа купить Кальция глюконат с чёрным шрифтом на упаковке, купил с зелёным, плакала полдня, потом съела эту пачку за два дня.