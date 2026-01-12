15 случаев, когда братья и сестры становились главными героями семейных баек

Народное творчество
4 часа назад
В каждой семье есть истории, которые вспоминают снова и снова — и чаще всего их героями становятся братья и сестры. Именно они умудряются попадать в самые нелепые, смешные и запоминающиеся ситуации. В этой подборке — случаи, когда родственные связи подарили семье байки, ставшие настоящей классикой.

  • Дочери 9 лет. Мы живем на даче за городом и она постоянно тащит домой бездомных котов. Уже столько разговаривали, но все без толку. На днях приехала наша старшая дочь. Она увидела, что младшая сестренка принесла нового кота и спросила, зачем та тащит их домой. Та дала такой ответ, что все встало на свои места. Она выдала: «Ну я же одинокая женщина! Замуж не хочу. Вот мне и нужно 40 котов вокруг себя собрать!» © Не все поймут / VK
  • Сестра все уши прожужжала, что у нее появилась новая, прекрасная подруга Анечка. Мы с мамой были за нее рады, ведь недавно переехали и переживали за то, чтобы она не скучала. Как-то выходим на улицу, а сестренка как побежит к какому-то дереву и давай радостно кричать! Оказалось, она каким-то образом нашла сороку, у которой в гнезде была куча украшений девчачьих, и на фоне любви к моде сестра решила птичку назвать своей подругой. Ну и дать имя, соответственно. © Карамель / VK
  • Когда мне было 7 лет, к нам приехали родственники. Когда они уезжали, мы целой толпой пошли их провожать. Мы с сестрой довольные бежим вперед. Видим — стоит машина, двери открыты, решили, что это наше такси и сели. В машину заглядывает какой-то парень, улыбается и идет дальше мыть свою машину. А наша родня проходит мимо машины и идет дальше. Оказывается, мы их не собирались провожать аж до вокзала, а только до остановки. © reehmarka
  • Сын ест хлеб. Прошу поделиться со мной и младшей сестрой, так сказать, в воспитательных целях. Сын отламывает хлеб, слышит о том, какой он добрый и щедрый, и, воодушевившись, протягивает еще по кусочку. Затем еще и наконец останавливается, окидывает нас взглядом и выдает: «Мама, Оля, да вы же у меня прямо как голуби!» © a.snigir / Pikabu
  • Однажды мама убедила папу купить вместо кондиционера игрушки и одежду для моих младших сестер. Мама чувствовала себя победителем. Это продолжалось ровно до того момента, пока она не застукала отца за тем, как он лежит в кресле, а мои сестры дуют на него и обмахивают своими веерами. Папа объяснил это тем, что такова плата за отсутствие кондиционера летом. © Не все поймут / VK
  • У меня есть старший брат. Когда я была маленькой, мама часто просила его помочь уложить меня спать. Она все время восхищалась, как ему это удавалось сделать так быстро. А мой разлюбезный братец, чтобы я быстрее засыпала, просто плевал мне на оба глаза. Я боялась их открыть и засыпала. А брат слюни свои вытирал и бегом гулять. © Подслушано / Ideer
  • Вчера знакомила родителей с парнем. Мы поехали в деревню, мама приготовила много вкусностей. Знакомство было удачным, мы разговаривали и смеялись. В какой-то момент к столу подошел мой младший брат и сказал то, что привело меня, родителей и парня в ступор. Он спросил, почему я не приводила своего бывшего парня к нам в гости. Мне стало так неловко, папа сразу перевел все в шутку, а парень никак не отреагировал, а только посмеялся. © Палата № 6 / VK
  • От первого брака есть 5-летняя дочь. С новым мужем родили сына, ему 8 месяцев. Дочь обходила брата стороной и косо на него смотрела. Но недавно начала проявлять интерес. Играет с ним, разговаривает. Я спросила, откуда такая заинтересованность. На что она как на духу выдала: «Я к нему подошла, хотела щелбан дать, а он схватил мой палец в кулачок и улыбнулся. Он такой маленький, такой миленький и беззащитный. Я буду его любить». © Палата № 6 / VK
  • У моей сестры был иррациональный страх перед апельсинами. Поэтому в детстве я часто гонялся за ней с фруктом в руках и дразнил: говорил, что во всем, что она ест, содержится апельсин. © graffitiaddicted / Reddit
  • Как-то отдыхали на море. На территории отеля был фонтан и после шторма в нем всегда валялись всякие палки. Сестра достала большую палку, я тоже захотела, полезла за ней и упала в фонтан. Лежала на дне до тех пор, пока меня не достала какая-то женщина. Когда родители спросили сестру, почему она меня не вытащила, та дала сногсшибательный ответ: «Я просто боялась намочить сарафан». © Подслушано / Ideer
  • Когда моя младшая сестренка только появилась на свет, я уже начала мечтать о том, как мы с ней вместе посмотрим все фильмы про Гарри Поттера. Я сама выросла на них и прочла все книги. Это была моя мечта — поделиться эмоциями от этого шедевра с сестренкой. Недавно ей исполнилось 7, я подумала, что пора действовать. Пришла к родителям в гости, говорю сестре, мол, пошли смотреть фильмы про Гарри Поттера. А она мне выдала: «Нет, мне „Властелин Колец“ больше нравится!» К такому жизнь меня не готовила, конечно. © Карамель / VK
  • Мой младший братик порвал штаны и решил их спрятать. Но мама их нашла и вечером устроила допрос. Брат долго молчал, не признавался. Но через некоторое время он выдал: «Мы с ребятами гуляли у прудика, я побежал и упал на асфальт... » И чуть позже добавил: «А бежал за уточкой! Поэтому ругать ты меня не должна. Кря!» И убежал в свою комнату.. © Не все поймут / VK
  • Брат старше меня на 3 года. Как-то, когда мы были еще маленькими, валялись вместе на кровати перед сном. Он сказал, что рядом с нашей кроватью есть другая, волшебная: стоит только повернуться, и я перелягу на нее. Я была доверчивым ребенком и сделала все, как он велел. Естественно, грохнулась. Брат и глазом не моргнул и предложил попробовать еще раз, потому что я все сделала неправильно. © Palak Verma / Quora
  • Было это в канун новогодних праздников. Родители лепили пельмени. В те времена была традиция делать один пельмень с начинкой из теста — счастливый пельмень. Мы с братишкой всегда помогали в лепке. Вот и пришла нам, детям, идея новой начинки счастливого пельменя. И сделали мы сюрприз родителям: пельмень с заваркой. Мама долго не могла понять, почему бульон темнеет, гости так и остались без пельменей, а мы только недавно сознались маме в содеянном. Сейчас смешно, а тогда испугались гнева мамы. © Подслушано / Ideer
  • Надо мной начал смеяться старший брат. Все из-за того, что я обожаю читать книги, а он это дело ненавидит. Недавно подошел ко мне и обозвал книжным червем. Я не выдержала, захлопнула книгу, подошла к нему, откинула его телефон и сказала: «Если человек, который читает много книг — книжный червь, то тот, который тратит много времени на пролистывание ленты новостей — ленточный червь?» Брат убежал. © Палата № 6 / VK

