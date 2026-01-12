15 случаев, когда братья и сестры становились главными героями семейных баек

У нас сороки устраивают гнездо высоко на дереве. Его содержание трудно было бы увидеть
В каждой семье есть истории, которые вспоминают снова и снова — и чаще всего их героями становятся братья и сестры. Именно они умудряются попадать в самые нелепые, смешные и запоминающиеся ситуации. В этой подборке — случаи, когда родственные связи подарили семье байки, ставшие настоящей классикой.
