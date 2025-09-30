15 человек, которые собственными ручками создают такие вещи, что любой модный дом обзавидуется

Наверное, многие когда-нибудь смотрели на какую-то свою старую вещь и думали: «А что, если ее немного переделать?..» А некоторые засматривались на красивую ткань и представляли, какая прекрасная одежда из нее могла бы получиться. Героини нашей подборки не просто думают, а берут в руки ножницы и садятся за швейную машинку. С их легкой руки мужские костюмы превращаются в стильные наряды, из лоскутков на свет появляются платья и куртки — проще говоря, они создают вещи, которых точно не будет больше ни у кого.