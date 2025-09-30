15 человек, которые собственными ручками создают такие вещи, что любой модный дом обзавидуется

11 часов назад

Наверное, многие когда-нибудь смотрели на какую-то свою старую вещь и думали: «А что, если ее немного переделать?..» А некоторые засматривались на красивую ткань и представляли, какая прекрасная одежда из нее могла бы получиться. Героини нашей подборки не просто думают, а берут в руки ножницы и садятся за швейную машинку. С их легкой руки мужские костюмы превращаются в стильные наряды, из лоскутков на свет появляются платья и куртки — проще говоря, они создают вещи, которых точно не будет больше ни у кого.

«Сшила лоскутное платье из своих старых джинсов»

«Платье моей мечты. Я давно хотела связать что-нибудь эдакое. А то все ношу оверсайз свитера»

«Я сшила эту зимнюю вельветовую панаму в моем любимом бежевом цвете. С флисовой подкладкой и ушками на завязках»

«Я учусь на факультете моды, и вот какой наряд я создала»

«Нашла выкройку платья в журнале 1957 года»

«Я нашла мужской костюм в комиссионном магазине и подумала, что смогу переделать его в женский с юбкой. Вот такой стильный наряд получился»

Шуршилла
1 час назад

Школьный мальчишеский галстук на резиночке + рубашка, из которой торчит грудь + перешитый мужской костюм, который сидит очень странно.

Интересное сочетание. Это что-то на тему половой идентичности или она так пытается впечатлить тех, кому эээ нравятся школьные галстуки?

«30 часов и платье готово»

Дарья Волкова
4 часа назад

Я училась шить, чтобы создавать вещи по моему размеру. Смысл на что-то тратить 30 часов, если чашечки сидят хуже покупного китайского ширпотреба?

«Обожаю свою вязаную юбку»

Шуршилла
1 час назад

Впервые вижу, чтобы в анекдоте про заправленный свитер фигурировала дама, а не программист или несамостоятельный юноша.

«Оттачиваю свои навыки, сшила вот такую куртку для подруги»

«Я просто в восхищении от этого платья и получила в нем кучу комплиментов»

«Я в восторге от того, какой милый у меня получился свитер»

Дарья Волкова
4 часа назад

О, я пробовала такое вязать. Мои аплодисменты девушке, у нее золотве руку с железными нервами.

«Мой свадебный наряд. Я полностью сама придумала и сшила корсет, юбку и перчатки. В этом платье мой особенный день стал еще более волшебным!»

«Обожаю шить и дарить наряды для малышей»

«Сшила невероятно удобные брюки широкого кроя»

Sergey Gorovoy
2 часа назад

странно, - а где местные, адмевские, представители Gucci, Armani, Dior? и почему эти бездельники/-цы до сих пор не облажали и эти брюки и саму барышню/авторку(уже все полюбили этот милый феминизм?😂)?
ау! подъём!)

«Я сшила эту блузку на пуговицах с баской, чтобы создать иллюзию фигуры „песочные часы“, хотя на самом деле она у меня „прямоугольник“»

O_о
11 часов назад

Я в шоке. Хорошие работы, без простыней, сидят по фигуре, глаженые...

