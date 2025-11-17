15+ человек показали, как из любви и терпения рождается уют

Уют — это не про безупречный дизайн, мебель с обложек журналов и модные обои. Это, прежде всего, чувство. Чувство дома, безопасности и теплоты. В нашей сегодняшней подборке люди превратили свои пространства в гнездышки, вложив не только деньги, но душу, время и терпение.

«Отремонтировала здесь все после потопа и получила кухню мечты!»

Вроде бы идея интересная, выглядит тоже нормально, но... будто не очень удобно - рабочая поверхность рядом маленькая, не дай бог тянуться через всю плиту, когда она работает, а кирпичи никогда не отмыть от жира...

«Как обалденно вы обыграли кухонный очаг!» © historyhoneybee / Reddit

«Я совсем не художница, но нарисовала в комнате своей племяшки сказочную фреску»

«Временное решение пока я коплю на ремонт»

«Преображение любимой комнаты: всего лишь краска на стенах и $ 500 на аксессуары»

«Готовить стало в разы приятнее»

Ничего себе! Вы где-то видели такой потолок? Я в восторге. © visionarywatts / Reddit

«Не всем по вкусу, но я бесконечно горд, что все сделал своими руками»

«Не терпится показать вам мое обновление входной зоны»

«Купили запущенный дом 1915 года. Спустя 10 лет вернули его к жизни»

«За $ 5000 все сломали, так что с мужем взяли все в свои руки»

Сделано классно, но сам дизайн оставляет вопросы. © TopRamenisha / Reddit

«Вот что получилось всего за 6 месяцев»

«Кухня до и после преображения»

«Мы переделали кладовую и наконец-то избавились от этих дурацких решеток!»

Я с вами! Тоже ненавижу решетки. Мы с мужем так же переделали все наши шкафы. © shuzgibs123 / Reddit

«4 года назад я внезапно решил заняться садом. Опыта ноль, но была уйма энтузиазма и мои руки. И вот какой результат»

«Полностью переделал отцовский дом»

«У меня был тяжелый год. Так что я отвлекалась на ремонт кухни. Тут у нас кухонный остров»

«Мы арендуем этот дом и вот что решили сотворить с двором»

Офигеть просто, вот это преображение! © crzydmndx / Reddit

На месте владельцев я бы вас выгнала, чтобы потом цену за аренду поднять до небес.

Будто волшебной палочкой взмахнули. Раз — и готово!