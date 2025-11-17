Вроде бы идея интересная, выглядит тоже нормально, но... будто не очень удобно - рабочая поверхность рядом маленькая, не дай бог тянуться через всю плиту, когда она работает, а кирпичи никогда не отмыть от жира...
15+ человек показали, как из любви и терпения рождается уют
1 час назад
Уют — это не про безупречный дизайн, мебель с обложек журналов и модные обои. Это, прежде всего, чувство. Чувство дома, безопасности и теплоты. В нашей сегодняшней подборке люди превратили свои пространства в гнездышки, вложив не только деньги, но душу, время и терпение.
«Отремонтировала здесь все после потопа и получила кухню мечты!»
- «Как обалденно вы обыграли кухонный очаг!» © historyhoneybee / Reddit
«Я совсем не художница, но нарисовала в комнате своей племяшки сказочную фреску»
«Временное решение пока я коплю на ремонт»
«Преображение любимой комнаты: всего лишь краска на стенах и $ 500 на аксессуары»
Написано, что лоток убрали из массажной зоны, но первоначально его туда поставить было все равно странное решение)
«Готовить стало в разы приятнее»
- Ничего себе! Вы где-то видели такой потолок? Я в восторге. © visionarywatts / Reddit
«Не всем по вкусу, но я бесконечно горд, что все сделал своими руками»
И так мило, и можно добавить карт, шляп, чайный сервиз и розы - прекрасно впишутся. Можно ещё улыбку без кота
«Не терпится показать вам мое обновление входной зоны»
«Купили запущенный дом 1915 года. Спустя 10 лет вернули его к жизни»
- Вот это преображение! Просто улет! © Particular-Horse4667 / Reddit
«За $ 5000 все сломали, так что с мужем взяли все в свои руки»
- Сделано классно, но сам дизайн оставляет вопросы. © TopRamenisha / Reddit
«Вот что получилось всего за 6 месяцев»
«Кухня до и после преображения»
«Мы переделали кладовую и наконец-то избавились от этих дурацких решеток!»
- Я с вами! Тоже ненавижу решетки. Мы с мужем так же переделали все наши шкафы. © shuzgibs123 / Reddit
«4 года назад я внезапно решил заняться садом. Опыта ноль, но была уйма энтузиазма и мои руки. И вот какой результат»
«Полностью переделал отцовский дом»
«У меня был тяжелый год. Так что я отвлекалась на ремонт кухни. Тут у нас кухонный остров»
«Мы арендуем этот дом и вот что решили сотворить с двором»
- Офигеть просто, вот это преображение! © crzydmndx / Reddit
- На месте владельцев я бы вас выгнала, чтобы потом цену за аренду поднять до небес.
Будто волшебной палочкой взмахнули. Раз — и готово!
«Фото говорят сами за себя»
- Вау! Вот это круть! © StevetheBombaycat / Reddit
А вам приходилось обновлять пространство в доме? У нас есть еще несколько подборок с трудами тех, кто предпочитает делать это своими руками:
Фото на превью Weeman- / Reddit
